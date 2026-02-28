Prezident Pavel není prezidentem opozice

Řekla bych, že se tu rozšiřuje většinový názor o tom, že je Petr Pavel prezidentem opozice. Většinový názor bývá nesprávný a schovávají se za ním lidé, kteří jsou zlenivělí používat svůj mozek.

Petr Pavel je mužem, jenž si pevně stojí za svými názory. Těmi jsou uchování demokratických principů v naší zemi, slušnost, bezpečnost země, orientace na západní demokratické země, vyrovnaný rozpočet, nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků, pomoc Ukrajině, ukotvení v EU a NATO a plnění závazků, plynoucích ze členství v těchto organizacích.

Jestliže někdo ze současné koalice říká, že je náš současný prezident prezidentem opozice, pak tím de facto popírá postoje Petra Pavla. Mám tedy tomu rozumět tak, že takový člověk si nepřeje bezpečnost naší země, slušnost mu nic neříká, nechce patřit do EU ani NATO, nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků nepotřebuje, narůstající státní dluh jej nechává klidným, válka na Ukrajině mu je ukradená? Jinými slovy je mu jaksi jedno, když současná koalice snižuje výdaje na obranu a tajné služby, zatímco rezort zemědělství hájí zájmy oligarchy?

V únoru proběhly na našem území demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii. Myslím si, že nebylo správné, aby se jejich mottem stala podpora prezidenta Pavla, jejich mottem spíš měla být ochrana naší země a její bezpečnost. Velmi oceňuji občanskou aktivitu, kdy není lidem lhostejné, s jakými problémy se současná vláda potýká. Není divu, když tu vznikl jakýsi slepenec vítězného hnutí ANO spolu s hnutím SPD a Motoristy sobě. Právě díky Motoristům se vláda nikam příliš neposunula, protože se tu řešily problémy s Filipem Turkem a Petrem Macinkou. Řekla bych, že premiér Babiš už je jaksi unaven neutuchajícími obtížemi, které Motoristé přinesli. Naskýtá se otázka, nakolik bude vládní koalice soudržná, když se mi spíše jeví jako kakofonická. Jak souzní poslední projev ministra zahraničí Macinky v OSN, v němž se tvrdě opřel proti Rusku, které označil za agresora. Jak jsou asi jeho slova libozvučná pro proruské hnutí SPD?

Jestliže Andrej Babiš tvrdí, že je tu pro české občany, pak mu musím oponovat, není tu pro mě a všechny ty, kteří jsou rozladěni současnou situací u nás. Snad by bývalo bylo lepší, kdyby se bylo vítězné hnutí ANO spojilo s některou z demokratických stran, myslím si, že by se s nimi domlouvalo lépe. Nemyslím si, že by byl Andrej Babiš proruský, leč dal se do holportu s SPD, nelze se proto divit, jakým směrem se naše země ubírá. A proto je naplánována další demonstrace. Tentokrát na Letné na první jarní den. Jaro je symbolem nového života, nových nadějí. Novou nadějí může být přání, že třeba jednoho dne skončí současná koalice, protože se ukáže naprosto nemožné spolupracovat s SPD i Motoristy. Pak by opravdu bylo líp...

Autor: Helena Vlachová | sobota 28.2.2026 1:01

Helena Vlachová

  • Počet článků 1348
  • Celková karma 23,55
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

