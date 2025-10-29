Patříme mezi demokratické země
Jestliže tu Tomio Okamura pořvává, že u nás není svoboda slova, jde jen o další lživou propagandu z jeho úst. Za rok 2024 jsme se zařadili mezi země s Full Democracy, plně demokratické. Zřejmě to bude díky vládě Petra Fialy i prezidenta Petra Pavla. Mezi plně demokratické země jsme patřili za vlády Václava Havla. Po něm šlo vše do kopru, podepsali se na tom Václav Klaus a Miloš Zeman.
V demokratickém indexu za rok 2024 si nejlépe vedlo Norsko, získalo celkem 9.81 bodů z celkových 10. Je to nejdemokratičtější země světa, což mohu svou osobní zkušeností potvrdit. Nejen demokratická země, ale vyspělá, kultivovaná. Je příjemné tam pobýt, potkávat slušné lidi, kteří jsou na svou zemi hrdí. Když tu teď vyhrál v posledních sněmovních volbách Andrej Babiš, v norských médiích se objevila zpráva, že v České republice zvítězil ruský agent. Nechávám bez komentáře.
Naše země patří mezi země s Full Democracy, je plně demokratická. Získala 8.08 bodů, skončila na 23. místě. Tolik opěvované USA nepatří mezi země plně demokratické, zařadily se mezi tzv. Flawed Democracy, jejich demokracie má vadu, nelze se ani divit, když si Američané zvolili Donalda Trumpa. Jsou na 28. místě a jejich skóre činí 7.85. A co země, které tolik velebí hnutí SPD či Andrej Babiš? Polsko se rovněž řadí mezi země s Flawed Democracy, skončilo na 38. místě s 7.40 body. Slovensko je na tom ještě hůř. Získalo pouhých 7.21 bodů, 41. místo. A Maďarsko je úplný propadák. Nelze se divit, když má ve svém čele Viktora Orbána, je na 54. místě, jeho skóre činí 6.51. A k těmto zemím nás chce rodící se vláda stáhnout? Máme se propadnout? K tomu lze přidat tolik hnutím SPD i komunisty (možná i některými členy ANO) adorované Rusko. To patří mezi autoritářské režimy, jeho skóre činí pouhých 2.03. Takovým směrem se má naše země ubírat, když opět dosáhla úrovně země s plnou demokracií?
Je opravdu velmi nebezpečné, aby se rodící vláda opírala o hlasy SPD, případně Motoristů sobě, kteří se netají svou náklonnosti k Donaldu Trumpovi, jenž je s demokracií na štíru. Nechci, abychom se dali směrem ke Slovensku či Maďarsku, proč bychom měli inklinovat k zemím, které nejsou demokratické. A k Rusku? Copak nestačila okupace naší země sovětskými vojsky, za niž nesou veškerou odpovědnost komunisté?
Prosím, nenechme se zmanipulovat propagandistickými frázemi, které tu šíří Tomio Okamura a slepenec hnutí SPD. Pan Okamura je novodobý politický businessman, který dělá vše pro to, aby nebyl trestně stíhán za šíření rasistických nenávistí. Není jediný, kdo může naši zem stáhnout níže, abychom přestali být plně demokratickou zemí, na to bychom neměli zapomínat. Demokracie je jako voda, kterou k životu potřebujeme...
Helena Vlachová
Budoucí vláda bude toxická
Je strašné, že jsme se dosud nevyrovnali s komunistickým syndromem. Je mi velmi líto konstatovat, že i přes veškeré snahy pana prezidenta Petra Pavla jde o člověka, který se svou minulostí zkompromitoval. Zaprodal se komunistům.
Helena Vlachová
Do you speak English?
Už uplyne 36 let od chvíle, kdy se u nás změnila politická situace, což mělo samozřejmě velký dopad i na naše školství. Ruština přestala být povinným jazykem, na její místo nastoupila angličtina.
Helena Vlachová
Lásky není nikdy dost
Znechucena hnilobným podhoubím české politické scény, rozhodla jsem se, že raději budu psát o lásce. I v ní se najdou vzestupy a pády, i v ní se najdou nenávisti znepřátelených stran, přesto chci o lásce psát.
Helena Vlachová
Důchodové připojištění nikomu nedoporučuji
Být mladá, asi bych zvažovala, kam bych své úspory směřovala. Určitě ne penzijním fondům, protože jeden nikdy neví, zda budou vaše úspory vyplaceny.
Helena Vlachová
Zvracející Francouz nebo zpívající Rus?
K napsání dnešního blogu jsem se nechala inspirovat slovy našeho velkého básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Tento velikán české i světové literatury se stal pro komunisty trnem v oku.
