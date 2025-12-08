Páteř člověka bez páteře

Tak adept na ministra životního prostředí Filip Turek churaví. Bohužel mu nevěřím. Tímto blogem vyjadřuji své osobní stanovisko i domněnky vůči influencerovi Turkovi, jenž by se měl stát novým ministrem životního prostředí.

Filipa Turka vnímám jako zbabělce, člověka, jenž se dokázal prezentovat nechutnými posty na sociálních sítích, k čemuž se nechce hlásit. Něco přiznává, jeho straničtí parťáci vše svalují na čas, kdy byl Filip Turek mladší a dělal hlouposti. Jenže. Stáváme se plnoletými ve věku 18 let, to neseme veškerou odpovědnost za svá konání. Jaksi nechápu spolustraníky Filipa Turka, kteří jej omlouvají. Nebo dětinské Turkovo tvrzení, že přišel do hospody a dal svůj mobil v plén. Tak se má chovat budoucí ministr České republiky? To už jsme klesli tak hluboko? Pana Macinku i pana Turka hodnotím, že jsou oba odvary samolibého a egocentrického Václava Klause, jenž se zasadil o ostudu naší země tím, že ukradl pero. Víc nemám k tomuto pánovi slov. Myslím si, že bývalého prezidenta velmi dobře vystihl Michal Viewegh ve svém románu Mráz přichází z Moskvy.

Nesouhlasím s tím, aby strana Motorisé sobě dostala čtyři ministerská křesla, když je její volební skóre tak ubohé. Koho nominovala tato strana? Přeběhlíka z ODS pana Šťastného, důvěrníka StB pana Klempíře, a aby bylo vše uzavřeno naprostou katastrofou pro rýsující se novou vládu, Motoristé sobě navrhuje pány Macinku pro ministerstvo zahraničí a pana Filipa pro ministerstvo životního prostředí.

Filip Turek churaví, prý má problémy s páteří. Myslím si, že se dá v naší zemi zařídit úplně vše. Pan Šťastný je lékař, ani bych se nedivila, kdyby zařídil svému partajníkovi pobyt v nemocnici. Ale je to jen moje domněnka. Vůbec nevěřím zprávě o tom, že Filip Turek leží v nemocnici kvůli ploténce, to jaksi nemohu.

Z psychologie vím, že jakmile se člověk necítí psychicky v pohodě, projevuje se toto bolestmi hlavy, problémy se žaludkem či páteří. Guru na sociálních sítích, kdy se strefoval do jiných ras, čestný prezident Motorisů sobě, Filip Turek, se zřejmě obává setkání s naším panem prezidentem Pavlem. Jak už jsem uvedla, na sociálních sítích hrdina, ale v reálu sketa. Tak jej vnímám. Podobně i jeho kolegu Petra Macinku. A tak se hodil „hrdina sociálních sítí Filip Turek“ raději marod v naději, že vše nějak odezní a on opravdu usedne na ministerském křesle.

Až takhle jsme klesli? A za to chce pan Babiš nést odpovědnost?

