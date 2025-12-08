Páteř člověka bez páteře
Filipa Turka vnímám jako zbabělce, člověka, jenž se dokázal prezentovat nechutnými posty na sociálních sítích, k čemuž se nechce hlásit. Něco přiznává, jeho straničtí parťáci vše svalují na čas, kdy byl Filip Turek mladší a dělal hlouposti. Jenže. Stáváme se plnoletými ve věku 18 let, to neseme veškerou odpovědnost za svá konání. Jaksi nechápu spolustraníky Filipa Turka, kteří jej omlouvají. Nebo dětinské Turkovo tvrzení, že přišel do hospody a dal svůj mobil v plén. Tak se má chovat budoucí ministr České republiky? To už jsme klesli tak hluboko? Pana Macinku i pana Turka hodnotím, že jsou oba odvary samolibého a egocentrického Václava Klause, jenž se zasadil o ostudu naší země tím, že ukradl pero. Víc nemám k tomuto pánovi slov. Myslím si, že bývalého prezidenta velmi dobře vystihl Michal Viewegh ve svém románu Mráz přichází z Moskvy.
Nesouhlasím s tím, aby strana Motorisé sobě dostala čtyři ministerská křesla, když je její volební skóre tak ubohé. Koho nominovala tato strana? Přeběhlíka z ODS pana Šťastného, důvěrníka StB pana Klempíře, a aby bylo vše uzavřeno naprostou katastrofou pro rýsující se novou vládu, Motoristé sobě navrhuje pány Macinku pro ministerstvo zahraničí a pana Filipa pro ministerstvo životního prostředí.
Filip Turek churaví, prý má problémy s páteří. Myslím si, že se dá v naší zemi zařídit úplně vše. Pan Šťastný je lékař, ani bych se nedivila, kdyby zařídil svému partajníkovi pobyt v nemocnici. Ale je to jen moje domněnka. Vůbec nevěřím zprávě o tom, že Filip Turek leží v nemocnici kvůli ploténce, to jaksi nemohu.
Z psychologie vím, že jakmile se člověk necítí psychicky v pohodě, projevuje se toto bolestmi hlavy, problémy se žaludkem či páteří. Guru na sociálních sítích, kdy se strefoval do jiných ras, čestný prezident Motorisů sobě, Filip Turek, se zřejmě obává setkání s naším panem prezidentem Pavlem. Jak už jsem uvedla, na sociálních sítích hrdina, ale v reálu sketa. Tak jej vnímám. Podobně i jeho kolegu Petra Macinku. A tak se hodil „hrdina sociálních sítí Filip Turek“ raději marod v naději, že vše nějak odezní a on opravdu usedne na ministerském křesle.
Až takhle jsme klesli? A za to chce pan Babiš nést odpovědnost?
Helena Vlachová
Moje téměř devadesátiletá maminka
Nikdo z nás nemůže tušit, jak dlouho tu bude plápolat jeho svíčka života. Někteří lidé odcházejí, aniž by se dožili úctyhodného věku. Mí rodiče jsou jaksi výjimkou, zůstávají tu, i když můj tatínek to tu zabalil ve svých 91 letech
Helena Vlachová
Péče o rodiče - seniora
Myslím si, že jsem si v dnešní době zvykli na to, že žijeme, že se nám žije dobře, jaksi jsme si z mysli vytěsnili okamžik, kdy je nutno pomoci přestárlému rodiči. A není to ani za mák lehké.
Helena Vlachová
Setkání s ošklivou slečnou
Kráčím takhle potemnělou ulicí, vnímám, že tu bude co nevidě advent, když tu najednou slyším. „To jste vy, kdo píše blogy, Vlachová...“ Nedá mi to a musím se zastavit, abych nahlédla do obličeje slečny, jež je ošklivá...
Helena Vlachová
Jako občanku České republiky mě zajímá
Jako občanku České republiky (a nejen tu) mě zajímá, jak Andrej Babiš naloží se svým střetem zájmů. Připouštím, že hnutí ANO zvítězilo v posledních volbách...ale
Helena Vlachová
Patříme mezi demokratické země
Dle demokratického indexu za rok 2024 se naše země zařadila mezi země plně demokratické. Nejlepší zemí je Norsko, které získalo 9.81 bodů z celkových 10, Česká republika získala 8.08 a skončila na 23. místě
