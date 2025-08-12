Ošetřoval mě chirurg ze Sýrie
Kdyby bylo na mně, vyměřila bych Tomiu Okamurovi i jeho hnutí SPD ten nejtvrdší trest. Za šíření nenávisti vůči jiným národnostem. Jeho plakáty o lékařích z dovozu či romských dětech jsou již za hranou.
Dnes mě na chirurgii ošetřoval lékař ze Sýrie. Byl velmi příjemný, přátelský a komunikativní. Měl mou veškerou důvěru. Mluvil dobře česky, ani jsem nemusela sklouznout do své milované angličtiny. Stejně tak jsem před časem na urologii potkala lékaře, mluvil česky s cizím akcentem. A jak jsme tak spolu hovořili, vyšlo najevo, že je z Indie. Přešla jsem do angličtiny a hovořili jsme spolu bez jakýchkoli zábran. Dokonce mě pozval na kávu, že je prý se mnou legrace...
Lékař jako lékař. Nesnížím se k nevzdělané vrstvě našeho národa, která možná byla nejdále v Prdolesích, cizími jazyky nemluví a je natolik lidsky hloupá, že věří všemu, co jí politický businessman Okamura naservíruje. A ten se neštítí vůbec ničeho. Sice nevypadá jako rodilý Čech, je na tom obdobně jako Hitler, jenž svou fyziognomií nenaplňoval rysy árijské rasy.´. Tomio Okamura nemá vizáž rodilého Čecha, nicméně hlásá nenávist vůči jiným rasám.
Nechat se ošetřit lékařem ze zahraničí ve mně nevyvolává nic negativního. Lékař jako lékař, studium medicíny je obtížné nejen u nás, ale ve všech zemích.
Tomio Okamura cílí na tu část populace, jež povětšinou nevystudovala žádnou VŠ, necestuje, nemá žádnou osobní zkušenost s jiným etnikem...jedině zamindrákovaný jedinec bude nenávidět lidi z jiných zemí, jak velí propagandistické fráze hnutí SPD, nějak hloupým Čechům zmanipulovaných T. Okamurou nedochází, že samotný vůdce SPD v sobě může živit jistý mindrák od dětství. Narodil se, aby vypadal jinak než rodilý Čech, což mu některé děti mohly dávat znát pohrdáním, možná šikanou. Snad i proto Tomio Okamura šíří nenávist vůči jiným rasám, aby alespoň trochu zmrtvil svůj komplex méněcennosti. Kdyby byl sebevědomý, neměl by touhu nenávidět a k nenávisti vyzývat lidi, kteří trpí obdobnými mindráky jako on sám...A ten jeho Jaroslav Foldyna. Pocházím z Děčína, leccos o tomto člověku vím, je mi za něj hanba.
U mě lékaři ze zahraniční palec nahoru...
Helena Vlachová
Co miluji na českém
Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...
Helena Vlachová
Přispívat na nadace už mě unavuje
Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...
Helena Vlachová
Negativismus mnohých českých seniorů
Být zapšklý a nevidět krásu života spatřuji v naprosté rezignaci na to, proč jsme se narodili. Jsme v podstatě mladí jen krátce, ale jak se svým životem naložíme pak dál, závisí jen na každém z nás.
Helena Vlachová
Moje letošní dovolená
Nejprve bych tímto svým blogem chtěla vyjádřit velký vděk Sametové revoluci za to, že v naší zemi komunisté skončili. A budu doufat, že i nadále skončili, byť převlečení...
Helena Vlachová
Jak asi mohl Andrej Babiš přijít ke svým miliardám
Fakt, že by Andrej Babiš neměl být zproštěn viny, pokud jde o kauzu Čapího hnízda, shledávám jako špičku ledovce jeho majetku, který dle mého soudu nabyl nepoctivě
