Oduševnělost vs prázdnota: Proč Češi neumí unést své velikány
V dějinách naší země se jako červená nit line jeden mrazivý fenomén: neumíme unést, respektovatt a milovat své vlastní velikány, dokud žijí, možná některé z nich ani po jejich smrti nejsme s to uznat. Bedřicha Smetanu uctíval celý hudební svět, ale doma v Čechách musel čelit malicherné zášti a intrikám. Jan Ámos Komenský, náš učitel národů, musel opustit vlast, aby uhájil svou víru a ducha, a kvůlí nenávisti a nepochopení vlastních krajanů se domů už nikdy nevrátil.
Obdobný, hluboce nespravedlivý osud potkal i Václava Havla – prvního nekomunistického prezidenta v postkomunistickém světě. Zatímco v zahraničí se mu dostávalo absolutního uznání od světových státníků, umělců a myslitelů, doma musel a stále musí ze strany některých Čechů čelit malosti, plivání jedu a nevděku, neb tito lidé nikdy nedokázali a ani nedokáží dohlédnout dál než za hranice své vlastní ubohé existenční šedi.
Nikdy nezapomenu na rok 1997, kdy jsem poprvé navštívila Londýn. Moje kroky vedly tehdy do majestátní St. Paul’s Cathedral. Když jsem tam vstoupila, hned v samotném vchodu byla vystavena velká podobizna Václava Havla. Pro mě nezapomenutelný moment, jenž se ve mně zapsal jak prožitek z impresionistického obrazu. Tisíce kilometrů od domova, v srdci britského impéria, jsem poprvé v životě pocítila tu nejčistší, hlubokou hrdost na to, že jsem Češka. Tam venku byl Václav Havel symbolem svobody.
Václav Havel pro mě vždy představoval obrovské duchovní bohatství, klukovský úsměv, smysl pro fair play, ale také lidskost se všemi jejími barvami. To mě fascinuje i na kontroverzní Tajné knize Ireny Obermannové. Tento román má být fiktivním deníkem jednoho neurčitého roku, v němž autorka hovoří o své lásce k Největšímu Čechovi a jeho lásce k ní. Cituji slova autorky: „Řekla bych ti, že seš moje láska. Taková ta, co je větší, než může bejt. Taková ta, co se o ní zpívá. Zpívám o ní.“ Všechny indicie nás vedou k tomu, že Irena Obermannová psala o Václavu Havlovi, jehož tu poznáváme úplně jinak, než jak bývá oficiálně prezentován. Ukazuje jej jako muže z masa a kostí. Muže, který na sklonku svého života, unavený těžkou nemocí a obklopený společenským pokrytectvím, dokázal ještě jednou zahořet city k ženě, kterou nazval nejkrásnější českou spisovatelkou. Krátce před smrtí mohl opět pocítit, že žije a miluje, neb ženy k jeho životu neodmyslitelně patřily. To, jak se po jeho odchodu společnost k Ireně Obermannové zachovala a uvrhla ji do hlubokých depresí, je jen dalším důkazem naší národní malosti.
Václava Havla v prezidentství nikdo nepřekonal. Egocentrický a povýšenecký Václav Klaus jen Havlovu lať podlezl, po něm následoval hulvátský a mstivý Miloš Zeman, jehož podezřívám z toho, že si v sobě nese jakýsi mindrák vůči ženám. A současný prezident Petr Pavel? Volila jsem jej, protože pro mě představoval lepší volbu než Andrej Babiš, ten by tu byl jen pro nezdobu, obdobně jako Milouš Jakeš, i když ten se prezidentem nikdy nestal. Jak Milouš Jakeš, tak Andrej Babiš mají totiž jedno společné. Bezduchost a primitivnost vyjadřování.
Pěstovat ducha, mít mezinárodní přehled a nenechat se semlít průměrem a přízemností – to je odkaz, který nám Václav Havel zanechal. A to, že ho dodnes někteří nedokážou pochopit a raději jej špiní, je obrazem jejich vlastní malosti a ubohosti...Pro mě Václav Havel bude vždy představovat morální autoritu, taková dnes na naší politické scéně bohužel chybí a asi bude dlouho chybět...
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