O těchto lidech se nepíše
Už se mi příčí, když slyším populistické ANO křičet, jak jsou na tom naši důchodci špatně, jací jsou to chudáčkové, přitom opak je pravdou. Už se mi příčí slyšet náckovské SPD, které brojí proti přistěhovalcům. Obě hnutí považuji za projevy lidské ubohosti a od takových se odkláním. A jak se tak potloukám životem, uvědomuji si, že tu jsou jiní lidé, k nimž bychom měli cítit obdiv a vnímat je jako silné osobnosti, určitě by to neměli být senioři, kterým se u nás daří velmi dobře. Určitě to nejsou tzv. slušní lidé, což jsou propagandistické fráze SPD, přičemž vůdce SPD Tomio Okamura není slušný člověk, když mu hrozí trestní stíhání...
Na cestě na letiště zpět do Prahy jsem v autobuse přisedla k mladému muži. Místo vedle něj bylo volné. A jak cesta plynula, pochopila jsem, že velmi hezká mladá žena, sedící přes uličku a rozprávající se se dvěma malými dcerkami, je jeho manželka. Dcerám mohlo být něco mezi dvěma a čtyřmi roky. U paní jsem si všimla pohledu. I když neměla bílou hůl, neměla žádné brýle, její zrak svědčil o jistém handicapu. Došlo mi, že je slepá. Velmi hezky se svými dcerami rozprávěla, jeden by ani nepostřehl, že této krásné mladé ženě nebylo dáno, aby viděla svět kolem sebe...
V letadle seděla tato rodinka spolu. Až tam jsem poznala, že i mladý muž nevidí, že musí používat bílou hůlku, přitom obě jejich dcerky byly zdravé. Nesmírně mě to dojalo. Vidět mladý manželský pár, který přišel o zrak, ale nevzdal to a přivedl na svět dvě krásné děti. Z chování těchto manželů jsem nevycítila, že by si nepřáli být jakkoli upřednostňováni, že by chtěli být přijímáni jako chudáci. Pro mě velmi stateční lidé, kteří se dokázali se životem poprat, dát život dcerám a nic nevzdávat a nebýt přijímán jako životní ztroskotanec.
O takových lidech populistické ANO nepíše. Sází na zajištěné důchodce, povětšinou ne vysokoškolsky vzdělané jedince, z čehož plyne, že je jejich rozhled jaksi omezený, podepsal se na nich vliv, kdy mnozí z nich tyli z eráru za vlády soudruhů. Ani hnutí SPD nesází na lidi s handicapem, cílí na rasy a tyje z toho, že i jim naslouchají nezvzdělanci. O hnutí Stačilo se ani zmiňovat nemusím. Považuji je za zrádce národa, jako byli Jakeš a jemu podobní, stačí připomenout 21. srpen 1968, kdy se podepsali na zradě našeho národa. Populisté, náckovské SPD či komunistické Stačilo sledují dle mě jen své korytářské cíle. Nejde jim o víc.
Mělo by se psát o lidech, kteří jsou výjimeční, kteří nekřičí, nevyžadují pozornost, nekopou hystericky kolem sebe, nevyvolávají nenávist. To nám velmi chybí. Je velmi lehké chovat se jako neotesaný hrubec, ale mít v sobě lásku a laskavost, to nedokáže mnoho lidí. Měli bychom více oceňovat statečnost a výjimečnost některých lidí. Pro mě je to např. jednoznačně slepý manželský pár, jehož jsem na cestě domů potkala. Oba krásní manželé, nenápadní, nevyžadující žádnou pozornost, nekřičící, jemní...o takových se nepíše, takoví lidé nepřitahují pozornost bulváru, populistů či lidí primitivního založení.
Pro mě je v životě důležitý humanismus. Schopnost empatie a mít srdce na dlani. Bohužel to je něco, co dnešní svět postrádá, a když se tak dívám na vývoj v USA a jejich psychopatického vůdce, dovolím si tvrdit, že bude ještě hůř, protože někteří politici se vzhlédli v nedůvěryhodném a hysterickém Trumpovi, přičemž jim nedochází, že jsou tu lidé, kterých bychom si měli vážit víc. Možná se může zdát, že jde o obyčejné, nijak významné lidi, ale snažme si představit, že bychom měli přijít o zrak a že bychom měli se světem komunikovat prostřednictvím bílé hůlky...a v tom se pak ukáže síle charakteru, takovou sílu každý nemá...
Helena Vlachová
Ošetřoval mě chirurg ze Sýrie
Mám velkou výhodu vůči nevzdělaným Čechům, protože hodně cestuji, navíc cizí jazyky jsou mou velkou životní láskou. Nechovám nenávist vůči jiným etnikům. A je mi dobře mezi lidmi v Africe, Asii...
Helena Vlachová
Co miluji na českém
Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...
Helena Vlachová
Přispívat na nadace už mě unavuje
Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...
Helena Vlachová
Negativismus mnohých českých seniorů
Být zapšklý a nevidět krásu života spatřuji v naprosté rezignaci na to, proč jsme se narodili. Jsme v podstatě mladí jen krátce, ale jak se svým životem naložíme pak dál, závisí jen na každém z nás.
Helena Vlachová
Moje letošní dovolená
Nejprve bych tímto svým blogem chtěla vyjádřit velký vděk Sametové revoluci za to, že v naší zemi komunisté skončili. A budu doufat, že i nadále skončili, byť převlečení...
