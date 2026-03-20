O (S)sbormistrovi a nejen o něm

Soud vydal předběžné opatření, jímž zakázal film Sbormistr, který pojednává o B. K., svého času sbormistru. Myslím si, že to dobře není. Sice o mrtvých jen dobře, ale bohužel i já sama mám s tímto pánem zlé zkušenosti.

Bambidi di Praga. Velmi známý dětský pěvecký sbor, složený především z dívek, avšak díky skandálům sbormistra ukončil svou činnost v roce 2011.

Myslím si, že se psal rok 2003 a já navštívila se svým tehdejším manželem Beskydy. Můj ex pracoval jako pilot kapitán u ČSA, byl to člověk velmi pragmatický. Když jsme přijeli do hotelu v Beskydech, narazili jsme u baru na sbormistra B. K., seděl tam dosti opilý, kouřil a můj ex k němu pocítil okamžitý odpor. Neměl rád umělce, bohémy, snad díky profesi, kde musel být disciplinovaný. Myslím si, že tento „instant dislike“, což v angličtině znamená nesympatie od prvního okamžiku, pocítili oba muži. Přiznávám, že na mě B. K. působil vyžilým dojmem, přece jen se mu do tváře zapsal hýřivý způsob život, můj ex dal najevo od samého počátku nelibost nad tímto slavným sbormistrem. Nutno ještě poznamenat, že v samotné blízkosti B. K. seděla jeho matka, jež působila jako bordel mamá, byla z ní cítit přímo opičí láska k slavnému synovi.

Recepční nám sdělila, že se v hotelu nachází bazén, který je v ranních hodinách od 8 – 9 rezervován pro Bambini di Praga. Ráno dne následujícího se můj ex rozhodl si jít zaplavat, i když věděl, že je bazén zamluven. Říkal si, že třeba tam nikdo takhle poránu nebude. Nebylo však zamčeno a můj ex kráčel k bazénu. Tam kdesi posedával a popíjel slavný sbormistr, a když spatřil mého ex, řekl mu, ať vypadne, že to není pro něj. Můj ex však zůstal. Zůstal, protože nestačil zírat. V bazénu plavaly dívky věkem pod patnáct let a byly nahé. Ptal se jich, proč nemají plavky. Ony na to, že pan sbormistr říká, že plavky nejsou zdravé...

Příští den se opakoval stejný scénář. Můj ex vyrazil k bazénu, i když jsem mu říkala, ať neprovokuje. Ale trval na svém. Opět spatřil popíjícího sbormistra a nahé dívky v bazénu. Jenže stalo se něco jiného. B. K. naznačil dívkám, aby odešly, a od zmizel s nimi. Můj ex zůstal v bazénu sám. Netušil, že jej tam sbormistr zamkl.

Sedím na pokoji. Měli bychom jít na snídani, jenže můj manžel nikde. Hodiny ukazují 9.30, vyrazím k bazénu, ale tam je zamčeno. Jdu se zeptat na recepci, co se stalo. Recepční vezme klíče, odemkne bazén a tam je rozčilený můj manžel. Chtěl zavolat policii, protože jej slavný sbormistr omezil na osobní svobodě. Recepční kontaktuje manažera hotelu, jenž se snaží manžela uklidnit, nakonec se domluví, že se sejdeme večer. I sešli jsme se někdy kolem 19. hodiny, hotelový manažer se velmi omlouval, vysvětloval mému ex, že by nerad ztratil Bambini di Praga, protože tento sbor přinášel nejen dobré peníze hotelu, ale i dobré renomé. Můj ex se nakonec zklidnil, dostali jsme zadarmo večeři a k tomu lahev značkového šampaňského.

B. K. se tak nemile zapsal do mých životních zážitků. Zařadil se mezi nadřízené, kteří zneužívají svého postavení a jsou schopni porušovat zákon. To, že si muž dovolí spát s dívkami, kterým není ani patnáct let, je trestné. Neměli bychom nad tímto zavírat oči. Může k tomu docházet nejen ve sboru, ale i ve školách. Sama jsem zažila na gymnáziu kolegu, který byl třídním v primě, a když se jeho třída dostala do kvarty, začal tam spát s jednou ze svých žákyněk. Byl ženatý a měl i dítě, nicméně jej přitahovalo mladé maso. Všichni to ve škole věděli, i ředitel, jenž měl však máslo na hlavě, neb se svými studentkami rovněž provozoval sex, ale muselo jim být alespoň patnáct. Vše se nakonec provalilo, když můj kolega sexoval se svou studentkou u ní doma a nečekaně přišli její rodiče...on přišel o místo, ale přijali jej na jiném gymnáziu...

Takové věci se u nás dějí. Myslím si, že by film o slavném sbormistru neměl být zakázán, měl by se stát mementem pro všechny ambiciozní rodiče, kteří do svých nezletilých dcer projektují své nenaplněné životní ambice. Příběh o souložícím profesoru je kapku odlišný, ale je stejně tak nebezpečný jako slavný B. K.

Autor: Helena Vlachová | pátek 20.3.2026 16:07 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Helena Vlachová

Jak se ubránit obtěžujícímu muži?

Velmi často mám pocit, že mně můj Osud připravil a stále připravuje nelehké situace, a když si myslím, že už je vše za mnou, přijde další, mnohdy ještě horší než ta předchozí.

11.3.2026 v 18:34 | Karma: 15,85 | Přečteno: 775x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Hodinový manžel?

Žije-li žena jako já single, neb ve svém srdci už víc než čtyři chová lásku k muži, jenž se zatím nerozhodl, je vzdálen (snad ne citově), musí vzít časem za vděk hodinovému manželi. Nehledá jej na sex, potřebuje pomoci s montáží..

6.3.2026 v 13:47 | Karma: 18,23 | Přečteno: 861x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Prezident Pavel není prezidentem opozice

Řekla bych, že se tu rozšiřuje většinový názor o tom, že je Petr Pavel prezidentem opozice. Většinový názor bývá nesprávný a schovávají se za ním lidé, kteří jsou zlenivělí používat svůj mozek.

28.2.2026 v 1:01 | Karma: 29,45 | Přečteno: 2532x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Normalizace v novém hávu

Je mi opravdu líto, ale nemohu jinak. Současného premiéra vnímám jako člověka bez jakýchkoli morálních kvalit, neb on tu není pro lidi, jak s oblibou říká, on je tu především pro sebe. O tom hovoří i jeho životní cesta...

31.1.2026 v 10:34 | Karma: 24,00 | Přečteno: 769x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Babišova vláda mi připomíná normalizaci

Je mi velmi líto, když vidím, kdo stanul v čele naší vlády. Hnutí ANO muselo vzít za vděk hnutím SPD a Motoristy sobě. Hůř už si vítěz voleb nemohl vybrat. Jenže kdo by šel do koalice s Andrejem Babišem? Málokdo. Je to tak.

13.1.2026 v 14:52 | Karma: 23,55 | Přečteno: 752x | Diskuse | Ostatní
Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven

voda (ilustrační snímek)
20. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:29

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná....

Farmáři s oceněním. Manželé nedaleko Ostravy oživují starý zemědělský areál

Rodinná farma Markéty a Radima Nováčkových, která hospodaří ve Stará Bělé a ve...
20. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Před sedmi lety koupili Markéta a Radim Nováčkovi, farmáři z ostravské Staré Bělé, zdevastovaný...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.
20. března 2026  16:22

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Smrt přišla náhle

Chuck Norris se dožil 86 let.
20. března 2026  16:18

Ve věku 86 let zemřel americký herec a mistr bojových umění Chuck Norris. Ikona akčních filmů,...

Helena Vlachová

  • Počet článků 1352
  • Celková karma 22,59
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

