O (S)sbormistrovi a nejen o něm
Bambidi di Praga. Velmi známý dětský pěvecký sbor, složený především z dívek, avšak díky skandálům sbormistra ukončil svou činnost v roce 2011.
Myslím si, že se psal rok 2003 a já navštívila se svým tehdejším manželem Beskydy. Můj ex pracoval jako pilot kapitán u ČSA, byl to člověk velmi pragmatický. Když jsme přijeli do hotelu v Beskydech, narazili jsme u baru na sbormistra B. K., seděl tam dosti opilý, kouřil a můj ex k němu pocítil okamžitý odpor. Neměl rád umělce, bohémy, snad díky profesi, kde musel být disciplinovaný. Myslím si, že tento „instant dislike“, což v angličtině znamená nesympatie od prvního okamžiku, pocítili oba muži. Přiznávám, že na mě B. K. působil vyžilým dojmem, přece jen se mu do tváře zapsal hýřivý způsob život, můj ex dal najevo od samého počátku nelibost nad tímto slavným sbormistrem. Nutno ještě poznamenat, že v samotné blízkosti B. K. seděla jeho matka, jež působila jako bordel mamá, byla z ní cítit přímo opičí láska k slavnému synovi.
Recepční nám sdělila, že se v hotelu nachází bazén, který je v ranních hodinách od 8 – 9 rezervován pro Bambini di Praga. Ráno dne následujícího se můj ex rozhodl si jít zaplavat, i když věděl, že je bazén zamluven. Říkal si, že třeba tam nikdo takhle poránu nebude. Nebylo však zamčeno a můj ex kráčel k bazénu. Tam kdesi posedával a popíjel slavný sbormistr, a když spatřil mého ex, řekl mu, ať vypadne, že to není pro něj. Můj ex však zůstal. Zůstal, protože nestačil zírat. V bazénu plavaly dívky věkem pod patnáct let a byly nahé. Ptal se jich, proč nemají plavky. Ony na to, že pan sbormistr říká, že plavky nejsou zdravé...
Příští den se opakoval stejný scénář. Můj ex vyrazil k bazénu, i když jsem mu říkala, ať neprovokuje. Ale trval na svém. Opět spatřil popíjícího sbormistra a nahé dívky v bazénu. Jenže stalo se něco jiného. B. K. naznačil dívkám, aby odešly, a od zmizel s nimi. Můj ex zůstal v bazénu sám. Netušil, že jej tam sbormistr zamkl.
Sedím na pokoji. Měli bychom jít na snídani, jenže můj manžel nikde. Hodiny ukazují 9.30, vyrazím k bazénu, ale tam je zamčeno. Jdu se zeptat na recepci, co se stalo. Recepční vezme klíče, odemkne bazén a tam je rozčilený můj manžel. Chtěl zavolat policii, protože jej slavný sbormistr omezil na osobní svobodě. Recepční kontaktuje manažera hotelu, jenž se snaží manžela uklidnit, nakonec se domluví, že se sejdeme večer. I sešli jsme se někdy kolem 19. hodiny, hotelový manažer se velmi omlouval, vysvětloval mému ex, že by nerad ztratil Bambini di Praga, protože tento sbor přinášel nejen dobré peníze hotelu, ale i dobré renomé. Můj ex se nakonec zklidnil, dostali jsme zadarmo večeři a k tomu lahev značkového šampaňského.
B. K. se tak nemile zapsal do mých životních zážitků. Zařadil se mezi nadřízené, kteří zneužívají svého postavení a jsou schopni porušovat zákon. To, že si muž dovolí spát s dívkami, kterým není ani patnáct let, je trestné. Neměli bychom nad tímto zavírat oči. Může k tomu docházet nejen ve sboru, ale i ve školách. Sama jsem zažila na gymnáziu kolegu, který byl třídním v primě, a když se jeho třída dostala do kvarty, začal tam spát s jednou ze svých žákyněk. Byl ženatý a měl i dítě, nicméně jej přitahovalo mladé maso. Všichni to ve škole věděli, i ředitel, jenž měl však máslo na hlavě, neb se svými studentkami rovněž provozoval sex, ale muselo jim být alespoň patnáct. Vše se nakonec provalilo, když můj kolega sexoval se svou studentkou u ní doma a nečekaně přišli její rodiče...on přišel o místo, ale přijali jej na jiném gymnáziu...
Takové věci se u nás dějí. Myslím si, že by film o slavném sbormistru neměl být zakázán, měl by se stát mementem pro všechny ambiciozní rodiče, kteří do svých nezletilých dcer projektují své nenaplněné životní ambice. Příběh o souložícím profesoru je kapku odlišný, ale je stejně tak nebezpečný jako slavný B. K.
Helena Vlachová
Prodej byt 2+1, 44m2, Hodonín
Očovská, Hodonín
3 390 000 Kč
