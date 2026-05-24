O podvodnících mezi námi
Jsem na návštěvě u maminky. Zvoní mi telefon, jenže se ukáže soukromé číslo, takové telefony neberu. Soukromé číslo si počíná dosti otravně, nakonec mi maminka říká, ať to zvednu. Poslechnu. Cítím se uvnitř v nepohodě, protože od soukromého čísla nic pozitivního nečekám. Kdo má potřebu se schovávat, snad jedině někdo s poruchou osobnosti či podvodník.
Na druhé straně se ozve mužský hlas, ani si nejsem jistá, zda se představil, že je prý z policie, která se zaměřuje na hospodářskou kriminalitu. Asi mi v tom okamžiku trochu stoupne tlak. Poslouchám jej, on pokračuje tím, že si někdo na základě mé plné moci chtěl vzít úvěr ve výši šest set tisíc korun na pobočce Raifeisen banky v Šumperku. Měl to být jakýsi Jiří Hynek (nevím, zda mi administrátor povolí uvedení tohoto jména, ale protože se nakonec ukázalo, že mi volal podvodník, mělo by být toto jméno uchováno, alespoň si to myslím). Bance se to prý zdálo podezřelé, proto kontaktovala PČR a je zapotřebí mě vyslechnout. Muži jsem řekla, že mu po telefonu nesdělím žádné osobní informace, že se mohu dostavit na služebnu PČR k podání vysvětlení. On to nevzdával. Ještě se mě zeptal, zda není někdo jiný se mnou přítomen. Že tam nemůže být třetí osoba, vše je nahráváno. A dále dodal, že mě bude kontaktovat pracovník ČNB, půjde o video telefonát, bude se mě vyptávat na podrobnosti, týkající se mé osoby. To už mi vše došlo. Řekla jsem mu, že se mohu na pobočku ČNB dostavit osobně, a ať mi sdělí ještě jednou své jméno a služební číslo. On ihned zavěsil. Byl to podvodník.
Zavolala jsem na linku 158, tam mi policistka potvrdila, že se jednalo o podvodníka, že jich je spousta, volají a snaží se dostat z lidí peníze. Musím přiznat, že celkový projev tohoto šmejda zněl zpočátku docela věrohodně, nicméně jsem byla natolik obezřetná, že jsem mu neposkytla žádné osobní údaje. Kdyby mi býval sdělil své služební číslo, byla bych hovor s ním ukončila a kontaktovala bych PČR, abych se ujistila, že je takový policista v jejích řadách.
I mému bratrovi několikrát volali, ale nejednalo se o soukromé číslo, on už takové telefonáty ihned pokládá. Tito novodobí podvodníci si pořizují nové sim karty, které po dosažení toho, kdy jim důvěřivý člověk sdělí své informace o bankovním účtu, rodné číslo, čímž se připraví o peníze, kartu zahodí a koupí si novou.
Žijeme v neklidné době, naši ani světoví politici vůbec nepřispívají k tomu, abychom se cítili bezpečně. A k tomu lze přidat zloděje a podvodníky, kteří volají. Volají, aby okradli důvěřivce...Svět je vskutku nemocný...
Helena Vlachová
