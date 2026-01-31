Normalizace v novém hávu

Je mi opravdu líto, ale nemohu jinak. Současného premiéra vnímám jako člověka bez jakýchkoli morálních kvalit, neb on tu není pro lidi, jak s oblibou říká, on je tu především pro sebe. O tom hovoří i jeho životní cesta...

Nová Babišova vláda je ještě v plenkách a už přicházejí občanské nepokoje, demonstrace. Některým lidem není lhostejné, s kým se Andrej Babiš spolčil, jak se jako premiér chová, kam jeho vláda směruje další vývoj naší země. Na to, aby jden šel do holportu s někým, koho pan Kalousek přirovnal k tygru v masně, musí mít člověk hroší kůži. Vrána k vráně sedá, toto bezesporu platí o současné koalici. Ještě předtím, než hnutí ANO zvítězilo v podzimních volbách, jsem psala o tom, že je Andrej Babiš v honbě za mamonem ochoten spojit se i s ďáblem. I stalo se. Demokraticky smýšlející politici se od hnutí ANO odklonili, myslím si, že se tak stalo s ohledem na morální kredit Andreje Babiše, jenž selhlal jako krizový manažer v covidové pandemii. A nejen to. Babišův dosud nevyřešený střet zájmů, trestní stíhání AB, čerpání dotací pro Agrofert...A tak si zbyla. Hnutí ANO vzalo za vděk hnutím SPD a hnutím Motoristé sobě. Sice hnutí SPD i Motoristé získala slabý výsledek ve volbách, nicméně se Andreji Babišovi hodila. Alena Schillerová kdysi prohlašovala, že do koalice s SPD nikdy, však peníze dokáží holt dělat divy, někomu nepáchnou...

Máme tu dle mého soudu nejhorší vládu v novodobých dějinách. Andrej Babiš si osvojil strategii strkat hlavu do písku, slušela by mu tak přezdívka pštrosí, přičemž už tu je z nedávné historie Andreje Babiše i jiný pták. Čáp. Slabý premiér, který se dokáže svými názory točit jak na obrtlíku, jinak se chová v Bruselu, jinak se chová na domácí půdě.

Velký problém v současné koalici krom SPD tvoří Motoristé sobě. Pan prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Toto detailně zdůvodnil v dopise, který zaslal premiérovi. Jedná se o závažné skutečnosti, proč nemůže být Filip Turek ministrem. Tečka. Oleje do sporu přilil předseda Motoristů Petr Macinka. Že se stal ministrem zahraničí, zůstává rozum stát. Máme tu kohosi, jenž se chová jako nezralá osobnost, svým chováním připomíná tento floutka, jenž se pitvoří a dělá grimasy za zády opozičních poslanců. Mentálně se tak blíží na úroveň malého dítěte MŠ, takové se rovněž dokáže posmívat jiným...A aby toho nebylo málo, ministr Macinka zaslal ostudné SMS poradci prezidenta Petru Koláři. Dělo se tak v nočních hodinách, Petr Macinka toho napsal hodně, vyvolává to vše dojem, že byl pod vlivem. Napsal ohavnosti, jež odpovídají jeho lidské úrovni.

A prezidentu Pavlovi došla trpělivost. Zprvu omlouval nezkušenost ministra zahraničí, jenže tento překročil rámec veškeré slušnosti. Proto pan prezident Macinkovy SMS zveřejnil. Ministr zahraničí ve svých SMS zprávách hrubě tlačil na to, aby pan prezident jmenoval moštáře Turka ministrem životního prostředí. Děl způsobem, jenž je možný někde v hospodě či sociálních sítích, ale rozhodně není přijatelné se takto chovat k prezidentu země. Ke všemu se premiér Andrej Babiš postavil způsobem sobě vlastním. Strčil hlavu do písku. V témže tónu reagovali i koaliční partneři.

Do našich životů se dostává nová forma normalizace. Lidem je vládou stále více podsouváno, že chovat se jako hochštapler, floutek, pitvořit se a dělat grimasy na opoziční poslance, strkat hlavu do písku, být ve střetu zájmů, čerpat jako vládnoucí politik dotace pro svou firmu, směrovat zemi na východ a hlásat proklemerskou propagandu je jediný správný krok vládnoucí garnitury...

Inteligence byla trnem v oku pro komunisty. Vzdělaní lidé se normalizaci bránili. V současné době lidé s VŠ diplomem dokáží nahlížet na současnou vládu velmi kriticky. Mezi voliči hnutí ANO najdeme jen nižší počet vysokoškoláků, Motoristy volí spíše mladší muži se SŠ a hnutí SPD má své voliče zejména se základním vzděláním, takoví se velmi dobře hodí pro současnou normalizaci...

Autor: Helena Vlachová | sobota 31.1.2026 10:34 | karma článku: 9,59 | přečteno: 156x

