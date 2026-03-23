Nikdy nepřestanu obdivovat paní Věru Čáslavskou
V současnosti postrádáme morální autoritu. Část vládní koalice tvoří bývalí komunisté, kterým se dokázala paní Čáslavská postavit. Odmítla okupaci Československa, což se jí stalo osudným. Sport jí zakázali, mohla se živit jen jako uklízečka domů v Praze. Jak hanebné. Ale to komunisté uměli, a jak vidno, umí stále.
Je mi opravdu stydno z toho, kam nás současná koalice posouvá. Není divu, premiér coby bývalý aktivní člen KSČ a konfident StB a k tomu další bývalí komunisté. Co mohou tito lidé pro demokracii naší země nabídnout? Nic. A když vidím Alenu Schillerovou, jež o sobě prohlašuje, že je dámou, jen zírám. Dáma nechodí zmalovaná jako cirkusový šašek a nemanipuluje hloupými lidmi.
Paní Čáslavská je mezinárodně uznávanou osobností, je držitelkou samurajského meče za bojovnost, což dostala od Japonců, kteří si jí nesmírně váží. Neměla lehký život, ale zůstala věrná svým morálním zásadám, což se vůbec nedá říci o některých členech současné vlády, neb se zaprodali komunistům, aby pak se po roce 1989 rudé knížky vzdali. Zatímco paní Čáslavská podepsala 2000 slov, současný premiér se po okupaci Československa přihlásil do KSČ, kde se aktivně angažoval. Nepohrdl ani spoluprací s StB, což mu vynášelo prospěch, protože jemu nejde v životě o nic jiného než o mamon. Jako krizový manažer v covidu selhal, v současné mezinárodní situaci v tomto svém stylu pokračuje. Jinými slovy ostuda pro naši zemi. Paní Věra Čáslavská se stala důstojnou reprezentantkou Československa, málokdo se jí v současnosti vyrovná. Ministryně financí vyniká spíše v šaškovském líčení než v reprezentaci ČR. A k tomu lze přidat její nemožnou angličtinu.
Je mi líto, že už tu paní Čáslavská není, ale jsou tu lidé, kteří nedělají ostudu ČR. Mezi ně bezesporu řadím pana Zdeňka Svěráka, který je názorově pevný a srovnatelný s paní Čáslavskou. On je jedním z těch, kteří navázali na morální poselství paní Věry, takové lidi tu potřebujeme. Kreatury, jež jsou poplatné populismu, náckovství, frackovství tu opravdu nepotřebujeme...
O (S)sbormistrovi a nejen o něm
Soud vydal předběžné opatření, jímž zakázal film Sbormistr, který pojednává o B. K., svého času sbormistru. Myslím si, že to dobře není. Sice o mrtvých jen dobře, ale bohužel i já sama mám s tímto pánem zlé zkušenosti.
Jak se ubránit obtěžujícímu muži?
Velmi často mám pocit, že mně můj Osud připravil a stále připravuje nelehké situace, a když si myslím, že už je vše za mnou, přijde další, mnohdy ještě horší než ta předchozí.
Hodinový manžel?
Žije-li žena jako já single, neb ve svém srdci už víc než čtyři chová lásku k muži, jenž se zatím nerozhodl, je vzdálen (snad ne citově), musí vzít časem za vděk hodinovému manželi. Nehledá jej na sex, potřebuje pomoci s montáží..
Prezident Pavel není prezidentem opozice
Řekla bych, že se tu rozšiřuje většinový názor o tom, že je Petr Pavel prezidentem opozice. Většinový názor bývá nesprávný a schovávají se za ním lidé, kteří jsou zlenivělí používat svůj mozek.
Normalizace v novém hávu
Je mi opravdu líto, ale nemohu jinak. Současného premiéra vnímám jako člověka bez jakýchkoli morálních kvalit, neb on tu není pro lidi, jak s oblibou říká, on je tu především pro sebe. O tom hovoří i jeho životní cesta...
|Další články autora
- Počet článků 1352
- Celková karma 22,18
- Průměrná čtenost 1124x