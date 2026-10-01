Nevolnictví v 21. století. Když si bytové družstvo plete své členy s poddanými
1. Vítejte v bytovém feudalismu
Platíte řádně zálohy, vlastníte družstevní podíl, ale jakmile se ozvete s legitimním dotazem na základě služby, jakou je vytápění, aparát velkého družstva se přepne do režimu středověkého pána. Namísto klientského servisu nastoupí úřednická arogance a povýšený tón. Z nájemníka se rázem stává obtížný poddaný, který má pouze povinnost platit a mlčet.
2. Když papír snese všechno, ale realita zamrzla
Je opravdu fascinující sledovat, jak se takové instituce dokážou alibisticky krýt. Pošlou vám oficiální papírový dopis plný vznešených citací z vyhlášek, kde tvrdí, že „podmínky pro topné období nenastaly.“ (Asi jak kde, v Děčíně, kde žije moje maminka, podmínky pro topné období nastaly).“ Papír sice snese všechno, ale zamlčuje se to podstatné, co se odehrává v domě, kde žiji. Skutečnou, absurdní realitou, kterou družstvo před lidmi tají, se totiž dozvíte až přímo od topenářů. Celý dům rukojmím? Ano. Technologické srdce domu – hlavní uzávěr k napuštění vody do radiátorů – družstvo pronajalo třetí osobě, která v domě nikdy nežila a nežije, bydlí v hlavním městě, a tato třetí osoba vše bojkotuje. Prostory má uzamčeny, takže topenáři mají smůlu, vodu do radiátorů nelze napustit. Když se obrátíte s tímto konkrétním dotazem na družstvo, na dotaz vám neodpoví, naopak vás postaví do pozice pohůnka. Topenářská firma je v koncích, její vedoucí se dokonce nechal slyšet, že s onou třetí osobou mluvil telefonicky, a s větším hulvátem se za svou praxi nesetkal.
3. Závěr – Čas na vzpouru poddaných
Přístup vedení družstva, u něhož jsem si koupila byt, je reliktem minulé éry, ale jak vidno, i přes průšvihy v minulosti, kterým se před určitou dobou věnovaly sdělovací prostředky v naší zemi, se chování managementu družstva nezměnilo. Stejně jako v dobách minulých je občan považován za nulu a úředník se pasuje do role boha. Dnešní nezávislí, inteligentní lidé se však nenechají opít rohlíkem, ani zastrašit úřednickým šimlem. Pokud zmiňované družstvo nezačne fungovat jako moderní poskytovatel služeb s úctou ke svým členům, zaslouží si jediné: plnou medializaci a nekompromisní právní tlak.
Mám srovnání s děčínským bytem své maminky. Vedení jejího družstva si svých členů váží a nikdy by se nezaprodalo feudálním praktikám, jakých jsem ve svém družstvu svědkem...
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