Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nevolnictví v 21. století. Když si bytové družstvo plete své členy s poddanými

Helena Vlachová
Koupit si družstevní byt nemusí být vždy výhra. Před patnácti lety jsem si jeden takový zakoupila a nenechala jsem se odradit kauzami tohoto družstva, které se dostaly až do celostátních médií. A doplatila jsem na to.

1. Vítejte v bytovém feudalismu

Platíte řádně zálohy, vlastníte družstevní podíl, ale jakmile se ozvete s legitimním dotazem na základě služby, jakou je vytápění, aparát velkého družstva se přepne do režimu středověkého pána. Namísto klientského servisu nastoupí úřednická arogance a povýšený tón. Z nájemníka se rázem stává obtížný poddaný, který má pouze povinnost platit a mlčet.

2. Když papír snese všechno, ale realita zamrzla

Je opravdu fascinující sledovat, jak se takové instituce dokážou alibisticky krýt. Pošlou vám oficiální papírový dopis plný vznešených citací z vyhlášek, kde tvrdí, že „podmínky pro topné období nenastaly.“ (Asi jak kde, v Děčíně, kde žije moje maminka, podmínky pro topné období nastaly).“ Papír sice snese všechno, ale zamlčuje se to podstatné, co se odehrává v domě, kde žiji. Skutečnou, absurdní realitou, kterou družstvo před lidmi tají, se totiž dozvíte až přímo od topenářů. Celý dům rukojmím? Ano. Technologické srdce domu – hlavní uzávěr k napuštění vody do radiátorů – družstvo pronajalo třetí osobě, která v domě nikdy nežila a nežije, bydlí v hlavním městě, a tato třetí osoba vše bojkotuje. Prostory má uzamčeny, takže topenáři mají smůlu, vodu do radiátorů nelze napustit. Když se obrátíte s tímto konkrétním dotazem na družstvo, na dotaz vám neodpoví, naopak vás postaví do pozice pohůnka. Topenářská firma je v koncích, její vedoucí se dokonce nechal slyšet, že s onou třetí osobou mluvil telefonicky, a s větším hulvátem se za svou praxi nesetkal.

3. Závěr – Čas na vzpouru poddaných

Přístup vedení družstva, u něhož jsem si koupila byt, je reliktem minulé éry, ale jak vidno, i přes průšvihy v minulosti, kterým se před určitou dobou věnovaly sdělovací prostředky v naší zemi, se chování managementu družstva nezměnilo. Stejně jako v dobách minulých je občan považován za nulu a úředník se pasuje do role boha. Dnešní nezávislí, inteligentní lidé se však nenechají opít rohlíkem, ani zastrašit úřednickým šimlem. Pokud zmiňované družstvo nezačne fungovat jako moderní poskytovatel služeb s úctou ke svým členům, zaslouží si jediné: plnou medializaci a nekompromisní právní tlak.

Mám srovnání s děčínským bytem své maminky. Vedení jejího družstva si svých členů váží a nikdy by se nezaprodalo feudálním praktikám, jakých jsem ve svém družstvu svědkem...

Autor: Helena Vlachová | čtvrtek 1.10.2026 16:59 | karma článku: 4,57 | přečteno: 94x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Helena Vlachová

Ryba páchne od hlavy: Proč česká budoucnost krvácí ve jménu politického populismu

Po tom, co současná vládní koalice představila svůj rozpočet a poté, co jsem si přečetla kandidáty do komunálních voleb, nemohu být jaksi zticha

23.9.2026 v 17:34 | Karma: 15,06 | Přečteno: 491x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Jak virtuální realita krade lidské teplo

Jsem opravdu ráda, že jsem se narodila, kdy jsem se narodila, že jsem se narodila do doby, kdy se lidé seznamovali přirozenou cestou. Nehrozily podvody, jak tomu je dnes.

19.9.2026 v 15:51 | Karma: 15,94 | Přečteno: 940x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Závody na lafetách

Závody na lafetách je výraz, který patrně vznikl v naší zemi v 80. letech. Má vyjadřovat období, kdy v rozmezí tří let umírali v Sovětském svazu vládci - starci.

24.8.2026 v 5:44 | Karma: 15,57 | Přečteno: 511x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

21. srpen 1968

Čas tak letí, až se to člověku zdá neuvěřitelné. Dnes je 21. srpen, pro někoho to může být jen obyčejné datum v kalendáři, ale pro mou generaci den, kdy se zastavil čas a změnily se naše osudy.

21.8.2026 v 7:57 | Karma: 31,59 | Přečteno: 1384x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Zrcadlo dvou světů: severská čistota a současný český marasmus

Právě jsem se vrátila z Norska, které jsem navštívila mnohokrát, žije tam můj syn. Ale při návratu z poslední návštěvy jsem si uvědomila, na jaké dno se Česká republika za současné koalice propadá.

18.8.2026 v 7:29 | Karma: 16,25 | Přečteno: 673x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Levels Praha
29. září 2026  11:28

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
25. září 2026  6:06

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...

Seznam Zprávy: Na úřad v Moldavě vodí podnikatel denně nové obyvatele

ilustrační snímek
1. října 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Na obecní úřad v Moldavě v Krušných horách vodí podnikatel nové obyvatele, píšou Seznam Zprávy s...

Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

Policie hledĂˇ 13letou dĂ­vku z AĹˇe, kterĂˇ od stĹ™edy nebyla doma
1. října 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Policie pátrá po třináctileté Daniele Zvářalové z Aše, která odešla z domova ve středu odpoledne....

Kontrolní rozbor v Postřižíně už limit splnil,voda u Odoleny Vody dál není pitná

ilustrační snímek
1. října 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Kontrolní rozbor vody v Postřižíně v Datlové ulici, kde předchozí odběr ukázal téměř trojnásobek...

vydáno 1. října 2026  17:19

Již za 18 dnů budou v provozu dvě nová nástupiště na Smíchovském nádraží.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Helena Vlachová

  • Počet článků 1372
  • Celková karma 16,41
  • Průměrná čtenost 1120x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.