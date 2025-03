Nevěru mužů chápu

Jsem velmi emancipovaná, sice jsem si toto nikdy nepřála, ale stalo se. Ve skrytu duše zůstávám konzervativní a straním mužům. V dnešní době není těžké být ženou, ale je těžké být mužem...

Muži jsou fajn. Oproti ženám nejsou komplikovaní a v životě hrají fair play. Dokáží se mezi sebou pomlátit a pak jdou dál. Z mého pohledu jsou muži přímí a věřím jim víc než ženám. Mají trvalejší přátelské vztahy, ženy jsou v mnohém falešné a intrikánky.

Muži to nemají v životě lehké. Je jim dána role živitele rodiny. S tím souhlasím. Ale představte si muže, který se po celý den lopotí, aby uživil rodinu, večer přijde domů a narazí na ledničku. Ledničkou míním některé ženy, které jsou uvyklé lenošit, zapomněly na svou roli vytvářet rodině domov a nejsou s to muži poskytnout ani to nejmenší. Úsměv, pohlazení, lásku. Muži vymysleli sex, ženy vymyslely bolesti hlavy.

Opravdu se některým mužům divím, že se nedokáží vysvléct ze vztahu se ženou, která postrádá jakoukoli empatii, navykla si být diktátorkou a svého muže drží pod výhružkou, že kdyby se s ní rozešel, pak by poznal. Znám případ krajského soudce, jenž ve svém mládí narazil na frigidní ženu. Ale podlehl jí, nedokázal se s ní rozejít, protože se obával jejích výhrůžek. A tak se rodí podpantofláci. Muži, kteří zapomněli být muži, stali se z nich třasořitkové, k čemuž jim pomáhá i trend doby. Ženy jsou vykresleny coby slabé bytosti, přičemž opak je pravdou, z mužů se stávají hyeny, kterých se máme bát. Máme se bát, že dotknout se ženy může způsobit sexuální obtěžování, možná i něco horšího, pak může leckterý muž skončit za mřížemi. Nechtějí mít muži děti? Nedivím se jim. A když se nechají vlákat do tenat vypočítavé ženy, mohou na to velmi doplatit. Jsou-li ve svém konání zodpovědní, nedokáží opustit rodinu. Proto volí nevěru. A já se jim ani zbla nedivím...