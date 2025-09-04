Nesprávně rozšířený názor o seniorech
Už mnohokrát jsem napsala, že čeští důchodci mají velmi dobrou životní úroveň. Stačí se podívat, jak zběsile nakupují v supermarketech.
S tím, že čeští důchodci mají drahé bydlení, vůbec nesouhlasím. Ještě za vlády komunistů mnozí z dnešních důchodců dostávali tzv. stabilizační byty. Nebo bydleli ve státních bytech. V devadesátých letech si lidé mohli státní byt odkoupit, třípokojový byt se tenkrát kupoval za sto tisíc. Já jsem tehdy za družstevní byt zaplatila nějakých sto dvacet pět tisíc korun.
Když se rozhlédnu po svém okolí, vidím seniory, kteří bydlí ve svém. Může jít buď o byt družstevní, případně byt v OV. Moje maminka bydlí v dvoupokojovém bytě v OV a za bydlení i s energiemi měsíčně platí pět tisíc. Obdobná je situace v domě, kde bydlím i já. Zmiňuji jen bydlení v bytě. Najdou se i důchodci, kteří mají svůj vlastní rodinný domek.
Co může být pro dnešní seniory drahé. Určitě to není bydlení. Myslím si, že někteří platí dost za léky. Za své zdraví si nese odpovědnost každý sám. To, že někdo ještě v mladém věku rezignuje na aktivní fyzický pohyb, přejídá se a ignoruje přibývání na váze, se jedinci ve stáří velmi vrátí. Opět takové případy vidím ve svém okolí. Bydlím v ulici, kde převažují senioři. Pohled na většinu z nich je zdrcující. Sotva se hýbají, někdo potřebuje chodítko, protože si na něm veze svou vlastní nadváhu, někdo kvůli tloušťce ani z bytu nevyleze a spoléhá se na to, že nákupy obstará manžel pod pantoflem. Mě to motivuje k tomu, abych takhle nikdy nedopadla, jsem si naprosto vědoma toho, že tělo pohyb potřebuje, že nejlepší je chodit, případně pěstovat jogging, o plavání ani nemluvím.
A pak tu může být ještě jeden faktor. Někteří senioři se i v důchodu rozhodnou, že budou ze všech sil finančně podporovat své dospělé děti, případně vnoučata. Pak je jasné, že takoví důchodci uvítají každé zvýšení své penze.
Dnešní opozici jde jen o jediné. Dostat se k moci. Používá k tomu propagandu, jež mi velmi připomíná fráze komunistů z bývalého režimu. Aby se opozice dobrala svého koryta, o nic jiného jí totiž nejde, zneužívá seniory, z nichž už někteří postrádají kognitivní funkce. S takovými se dobře manipuluje, neb nejsou schopni vlastního úsudku. Slibování horentního navyšování důchodů není dobře pro státní rozpočet ani pro lidi v produktivním věku, případně pro budoucí generace...
Helena Vlachová
