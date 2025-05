Někteří muži jsou příliš důvěřiví, proto na to doplácejí

Jsem žena, přesto stojím na straně mužů. Vždy jsem je hodnotila a hodnotím jako nekomplikované, bohužel se velmi často stávají lacinou kořistí některých žen

Narodit se jako muž v dnešní době nemusí být zrovna výhra. Veškeré preference mnohdy nebo snad vždy náležejí ženě. Ona má být tou chudinkou, jíž se daří životem proploutvat nadmíru špatně. Jenže tomu tak nemusí být vždy, chudinky ženy mohou vyznívat jinak.. Alespoň z mé zkušenosti, jak nazírám na roli muže a ženy ve společnosti.

Měla-li bych být mužem v dnešní společnosti, asi bych ustoupila od role, jež mi je od přírody dána. Nešlo by mi naplňovat roli živitele rodiny, neb toto v mnohém dnes již neplatí. Máme tu zlatokopky, ženy, které si svou roli rozhodly naplnit jinak. Dobrým sexem. A toť bohužel oblast, na níž nemnohý muž dnes ztroskotává, aniž si je vědom důsledků svého jednání. Vzplanutí muže může mít dalekosálhlé důsledky, o horor tohoto vzplanutí se už postará nejedna zlatokopka.

Tak bych viděla případ vztahu Soukup – Hanychová. I když osobně neznám ani jednoho z nich, mohu konstatovat jediné. Bývalý magnát TV Barrandov padl do nástrah ženské, která nemá žádnou hodnotu. A pořídit si s ní dítě znamenalo jediné. Přidělat si starostí víc než dost. Být dcerou průměrné herečky, jež se nepostarala ani o to základní – vychovat svého potomka tak, aby nedělal ostudu, se jaksi nepodařilo, selhání matky se odehrává dál. Nanicovitá dcera se rozhodla živit jako nic, nic, které bude využívat svých dětí k tomu, aby se k nějakým penězům dobrala...

Bojovat o osud malé Rozárky shledávám jako velké selhání matky především. Pan Soukup už selhal, když se zapletl do vztahu se ženskou, o níž by jiný muž ani kolo neopřel.

Je mi líto některých mužů, kteří se nechali vlákat do osidel některých žen. Ze svého života mohu uvést i příklad mužů, založením velmi primitivních, kteří podlehli nástrahám žen, které se daly na dráhu prostitutek. Tito muži nedokázali své vulgární partnerky opustit, proto dopadli, jak dopadli. Stali se bezcennou hračkou v hrubosti svých partnerek...

Jestliže si muž za svou partnerku zvolí dryáčnici, někoho, kdo nemá žádnou hodnotu, je nutno se navrátit do dětství, nakolik máma stála za to, že její syn/synové ve svém životě upřednostňují ženskou, která je bez jakékoli hodnoty...V dětství spatřuji vše, to, co se dítěti dostává zejména. Zejména věk do tří let je určující, možná pak do věku šesti, pak už nic...Nevím, jak to bylo s dětstvím Hanychové či Soukupa, nicméně něco muselo být špatně...