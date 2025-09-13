Někteří lidé u nás trpí ztrátou paměti
Řekla bych, že vůbec nejsme hrdý národ, spíš naopak. Pofilují u nás lidé, kterou jsou s morálkou na štíru a mají v sobě natolik drzosti, že chtějí hýbat našimi novodobými dějinami. S obavami sleduji, co se děje na předvolební scéně a není mi z toho ani zbla veselo. Neumím si vůbec vysvětlit, že tu může bývalý aktivní komunista Andrej Babiš získávat své příznivce, že se mezi námi najdou lidé, kteří mu fandí. Přitom se nenarodil jako Čech. Kdo může podporovat člověka bez jakýchkoli morálních zásad, člověka, jenž je schopen křivě přísahat na zdraví svých dětí, člověka, jenž je obžalován z dotačního podvodu, člověka, jenž využil divoké privatizace k vlastnímu obohacení, člověka, jenž kolaboroval s komunisty, člověka, jenž spolupracoval s StB, člověka, o němž nikdy není jisté, jakou cestou se dá. To, co u tohoto člověka rozhoduje, jsou peníze a jen a jen peníze. Asi se z nich mohl pomátnout.
Andreje Babiše považuji za morální trosku, jež je ochotna slibovat mnohé, protože jeho cílem není blaho České republiky, ale jeho vlastní blaho. Snad už toto dokázal jednoznačně prokázat ve své profesní cestě. Pocházel z komunistické rodiny, jež mu zajistila výsostné postavení v době studií i po nich. Když se politická situace změnila po Sametové revoluci, rychle přešaltoval. Využil svých kontaktů, které získal coby aktivní komunista, a divoká privatizace let devadesátých se mu velmi hodila. Pan Kalousek jej kdysi přirovnal k tygrovi, který se dostal do řeznictví. Myslím si, že je toto velmi výstižná charakteristika Andreje Babiše. Co Andrej Babiš svým voličům teď slibuje. Zvýší důchody, zvýši platy ve státní sféře, sníží daně, zruší důchodovou reformu, sníží jízdné pro seniory a studenty, nebude podporovat Ukrajinu, v případě napadení Polska prohlásil, že by nepomohl (nelze se divit člověku bez jakýchkoli morálních kvalit)...to se to slibuje, soudruh Babiš už přílis neosvětluje, kde na vše bude mít peníze. Nabízí se vysvětlení. Vykotlá státní rozpočet, k čemuž mu bezesporu pomůže „Dlužena“, což je přezdívka pro bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou, k devastaci státního rozpočtu bude také sekundovat Karel Havlíček. Inu, máme se na co těšit.
Dospěla jsem k názoru, že lidé, kteří podporují Andreje Babiše a jeho cirkusovou předvolební arénu, zřejmě trpí dlouhodobou či krátkodobou ztrátou paměti. Strkají hlavu do písku, jsou to zbabělci, kteří si nechtějí vzpomenout na to, jaké to bylo, když nás tu Rusové okupovali. Případně mohou trpět i krátkodobou ztrátou paměti, neb zapomněli na to, jak Andrej Babiš selhal coby krizový manažer v době covidové pandemie. Stačí připomenout, jak odvolával ministry zdravotnictví, Adama Vojtěcha odvolal, pak jej znovu uvedl do funkce, můžeme očekávat, když Andrej Babiš ve volbách zvítězí, opět tu bude Adam Vojtěch na pozici ministra zdravotnictví...
Abych dnešní blog shrnula. Andrej Babiš je typický oportunista, je schopen spojit se s ďáblem, aby dosáhl svého. Dalších peněz. Co nás čeká v případě jeho vítězství? Bude spolupracovat s hnutím SPD, které se netají svou náklonností k Rusku, čeká nás tak návrat k totalitě. A k tomu stačí přidat hysterii hnutí Stačilo a osud naší země bude zpečetěn. Bude zpěčetěn jen z toho důvodu, že se mezi námi najdou lidé s dlouhodobou či krátkodobou ztrátou paměti, jinými slovy zbabělci, kteří budou strkat hlavu do písku jen z toho důvodu, aby nemuseli nic řešit. Potřebují být řízeni, protože po celý svůj život odmítají převzít odpovědnost za sebe...
Helena Vlachová
Pro Katku
Katka je moje neteř, která se narodila v době, kdy jsem marně toužila po mateřství. Malá Kačenka tuto mou touhu dokázala plně kompenzovat. Maminkou jsem se nakonec stala ve svých třiceti, tehdy stará matka.
Helena Vlachová
Nesprávně rozšířený názor o seniorech
Domnívám se, že populistické hnutí ANO a extrémistická hnutí SPD a Stačilo svou propagandou šíří nesprávný názor o seniorech, o nichž tvrdí, že mají drahé bydlení. S tímto názorem velice nesouhlasím.
Helena Vlachová
Žít single?
Žit single nebo v páru? Toť otázka věru shakespearovská. Co je lepší? Obé má své výhody i nevýhody. Vztahy mezi ženou a mužem. Kdo z nich bývá ve vztahu ve větší výhodě?
Helena Vlachová
Velmi chválím městskou policii
Na městskou policii nedám dopustit. Strážníci MP mají můj obdiv, neb mě kolikrát pomohli ve svízelné situaci. A že svízelné situace přitahuji, docela by se hodily do nějaké komedie o roztržité ženské, jakou jsem já.
Helena Vlachová
Nejsou pojišťovny tak trochu vydřidušské?
V roce 2011 jsem uzavřela životní pojistku, která zahrnovala úraz i odškodnění. Za svou dobu pojištění jsem až k současnosti mohla do pojišťovny nasypat víc než 170 tisíc, navíc nešlo o spořicí pojistku.
