Nejsou pojišťovny tak trochu vydřidušské?
Protože žiji single, nikdo mě nikdy finančně nejistil, uzavřela jsem životní pojistku v době, kdy jsem pracovala jako OSVČ. Myslím si, že tato pojistka byla docela dobrá kompenzace pro ženu, která žije sama. A tak jsem měsíčně platila a platila, přitom jsem pojistnou událost uplatnila jen jednou, kdy jsem se zranila při pádu. Šlo o malý úraz, pojišťovna mi tehdy vyplatila malý obnos.
Přišel srpen 2025, kdy jsem si ošklivě poranila palec na levé noze. Bylo zapotřebí chirurgického ošetření. Nebylo to vůbec nic příjemného, nicméně lékař ze Sýrie se podepsal na zdárném léčení...To vše se mi stalo těsně před odletem na Djerbu.
Když jsem se vrátila z dovolené, řekla jsem si, že uplatním nárok u pojišťovny, že zranění nahlásím jako pojistnou událost. Zprávu od lékaře jsem měla. Zavítala jsem proto na pobočku pojišťovny, potřebovala jsem formulář k nahlášení úrazu. Pracovnice pojišťovny se mě zeptala, o jaký úraz jde. Trochu mě tím vyvedla z konceptu, opáčila jsem otázkou „Jaké úrazové formuláře máte?“ To jsem zas vyvedla z konceptu ji. „Raději mi dejte svůj občanský průkaz.“ I dala jsem jí svůj průkaz totožnosti.
Pracovnice si mě vyhledala v systému a pokračovala sdělením „Ano, máte tady úrazové pojištění, když tedy po roce zjistíte, že máte z úrazu trvalé následky, přijďte a vyplníte formulář.“ Musím přiznat, že tato její slova mě dostala. Dostala tak, že jsem požádala o okamžité zrušení smlouvy. Ono když někam nasypete víc než 170 tisíc, aniž byste měli nějakou výhodu, uvědomíte si, že pokračovat v měsíčních platbách je zholé hlupáctví.
„Ale vy tady také máte, že v případě vážného onemocnění dostanete odškodné,“ nechtěla pojišťovací agentka vzdát mou smlouvu. „Tak podívejte, mám už dost své odžito, když by přišla ta s kosou, asi by mě už nezajímalo, jestli dostanu nějaké odškodné,“ zněla má odpověď. A tak jsem smlouvu ukončila.
Člověk v životě přijde o víc než o nějakých 170 tisíc. Abych viděla něco pozitivního na pojišťovně, říkám si, že jsem svými penězi mohla pomoci lidem, kteří to potřebovali...
Helena Vlachová
Kapverdy nebo Djerba? Ale určitě ne New York
Cestování miluji, vůbec mi nevadí cestovat single, protože mě jistí má jazyková vybavenost, čímž se nechci chlubit. Ale je to tak...
Helena Vlachová
O těchto lidech se nepíše
Vrátila jsem se z dovolené na Djerbě, kam jsem odletěla, protože mně Kapverdy nesplnily něco zásadního. Nevyhovovalo mi tam počasí, ani nepřátelský Atlantik. Ale o tom psát nechci.
Helena Vlachová
Ošetřoval mě chirurg ze Sýrie
Mám velkou výhodu vůči nevzdělaným Čechům, protože hodně cestuji, navíc cizí jazyky jsou mou velkou životní láskou. Nechovám nenávist vůči jiným etnikům. A je mi dobře mezi lidmi v Africe, Asii...
Helena Vlachová
Co miluji na českém
Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...
Helena Vlachová
Přispívat na nadace už mě unavuje
Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...
