Negativismus mnohých českých seniorů

Být zapšklý a nevidět krásu života spatřuji v naprosté rezignaci na to, proč jsme se narodili. Jsme v podstatě mladí jen krátce, ale jak se svým životem naložíme pak dál, závisí jen na každém z nás.

Žije se mi dost dobře, nejsem už mladá, nicméně nechci vzdát, proč tu jsem. Svůj mozek jsem si nastavila tak, aby ode mě dostával pozitivní impulzy, on pak funguje, jak má.

Úterý dopoledne. Stojím na trolejbusové zastávce a spolu se mnou tam stojí seniorka ve věku cca 75 let. Zeptám se jí, v kolik trolejbus jede, protože ona loví v jízdním řádu. Ochotně mi odpoví, a tak se dáme do řeči. Začíná tím, že už jí to tu nebaví, má na mysli svůj život. Já jí na to opáčím, že vypadá hezky, opravdu hezky vypadala. Ona pokračuje ve svých negacích a stěžuje si na hůlku, kterou musí používat. A já jí říkám, že je na tom dobře, že jsou lidé, kteří ani na nohy nemohou nebo je dokonce nemají. Ona se však svého záporného postoje vzdát nechce. Že prý čeští lékaři za nic nestojí, že ji pošlou na vyšetření a ona si má počkat na výsledky třeba měsíc. Opět jí oponuji. Kdyby to bylo něco závažného, určitě by ji lékaři informovali dříve. Říkám jí, ať naslouchá svému tělu, ať se mu snaží porozumět, že je to v podstatě originál, který si dokáže poradit, když mu dáme šanci. Seniorka pomalu ožívá, začíná se rozjasňovat a poprosí mě, abych si v trolejbuse sedla vedle ní. A už zkrásní tím, že se usmívá, a já cítím, že je jí mnohem lépe, než když jsme se setkaly. Když vystupujeme, popřeji jí hezký den, a aby si svého těla vážila, které umí zázraky...

Když se tak rozhlédnu kolem sebe, setkávám se především s typy seniorů, kteří si stále stěžují na zdravotní problémy či špatné lékaře, bohužel si nikdo z nich neumí přiznat, že se na své tělo i duši vykašlal, když mu bylo třicet...tak to vidím já. Nelze se divit, že ten, kdo byl fyzicky aktivní líný, nešel si např. zaběhat, nechodil plavat, nejezdil na kole, vyhýbal se chůzi, pravidelně necvičil, skončil v seniorském věku, jak skončil. S hafou zdravotních problémů. A ještě jeden postřeh. Mnohý český důchodce se chová jak malé dítě, má škodolibou radost, když může škodit, závidí a z toho pramení i celkový negativní přístup k životu, jimž si kompenzuje svůj zpackaný život. Nelze se pak divit, že takový člověk má i bohatý chorobopis.

Hodně cestuji a cestuji ráda. Ve světě nepotkávám seniory, kteří by na svůj život rezignovali, jsou s úsměvem, jsou komunikativní, jsou aktivní, cestují, zkrátka svůj život nevzdali ani ve věku, když už je jim víc než šedesát či sedmdesát plus. Sociální kontakt je nesmírně důležitý. Když někdo svá poslední léta přežívá v uzavření s absencí sociálních kontaktů, nelze se divit, že se v něm rodí zášť spolu s nejnegativnějším postojem k životu, k němuž bezesporu patří neustálé si stěžování na život nebo to, že budu škodit jinému, tomu, kterému závidím, protože ten to v životě na rozdíl ode mě někam dotáhl...ale už takový senior nevidí, že ten, kdo to v životě někam dotáhl, zůstává aktivní i přes svůj věk...

Mám-li dnešní blog uzavřít, pak musím konstatovat, že stýskání si, závist a zášť jsou signálem člověka, jemuž něco chybí, jde o člověka, jenž se cítí ve svém životě nešťastný, nikdo tomuto jedinci nikdy nesdělil, že žít je velké umění, jemuž se musíme učit po celý svůj život...nebo mu to možná někdo řekl, ale tento nešťastlivec je natolik hloupý, že mu váha slov nikdy nedošla...a tak dožívá a dožije jako bídník...