Moje zkušenost s lidmi z Ukrajiny je vesměs pozitivní

Svůj dnešní blog chci věnovat lidem z Ukrajiny. Přišli k nám, aby u nás našli azyl za ztracený domov. Bohužel někteří politici štvou Čechy, aby lidi z Ukrajiny nenáviděli.

Ve svých názorech vycházím z osobní zkušenosti, nikdy nevycházím z obecně rozšířeného názoru, jenž bývá povětšinou špatný. Za obecně rozšířený názor se obvykle skrývají slaboši, zbabělci, jsou to lidé, kteří nechtějí používat svůj mozek, potřebují být někým řízeni.

Moje zkušenost s Ukrajinci je vesměs pozitivní. Jednak jsem je mohla poznat v hodinách češtiny pro cizince, tam jeden zaslechl příběhy lidských tragédií.

Moje manikérka i pedikérka pochází z Ukrajiny, kterou se svými dětmi opustila, nicméně tam zanechala svého manžela. On odejet nemohl. Krásná žena krátce po čtyřicítce, plná života. Snad se nemusím rozepisovat o tom, jak to musí být pro ni těžké. Její práci hodnotím jako prvotřídní, je pečlivá, vždy odcházím naprosto spokojená. Neumím si představit, že bych ji měla ztratit.

Zatímco mě česká elévka v jednom nejmenovaném kadeřnictví odvedla práci pod psa, za niž si vzhledem k majitelce salónu naúčtovala pět a půl tisíc korun, její konkurentka z Ukrajiny je o poznání mnohem levnější. Za její služby zaplatíte tisíc dvě stě korun. Je pečlivá, vstřícná a napravuje hrůzu, co mi způsobila česká kadeřnice.

Na SŠ učím studenty z Ukrajiny. Neumíte si představit, jak jsou pracovití a šťastní, že mohou studovat v zemi, kde válka není...

A ještě něco. V jednom svém veřejnostním kurzu angličtiny, který navštěvují jen dospělí kurzisté, se objevila dívka z Ukrajiny. Je jí pouhých třináct let, fyziognomie jejího obličeje připomíná Tomáše Holého. Stejně jako on je nesmírně bystrá a milá. Tato dívka byla zařazena do kurzu pro dospělé, protože úroveň její angličtiny je vysoká. Je příjemné ji sledovat, jak naslouchá názorům dospělých, jejichž angličtina nese jisté nedostatky, je odvážná a ráda se zapojuje do konverzace.

V září loňského roku mně někdo dvakrát během jednoho týdne prořízl pneumatiky u auta. Myslím si, že vše má na svědomí senior z mé blízkosti. Člověk, jenž kradl horníkům peníze, se neumí v životě chovat jinak. Potřebuje páchat zlo, protože neumí žít bez naschválů a hulvátství. Když jsem k autu přišla a viděla novou spoušť, z okna vyhlédla jiná seniorka se slovy „No jo, to udělali Ukrajinci.“

Je mi velmi líto, když slyším, že někteří Češi léčí své mindráky tím, že veškeré své životní problémy házejí na Ukrajince. Předtím to byli Romové, dnes přesedlali na Ukrajince za aktivní podpory některých politiků, kterým nejde o nic jiného než mít plné koryto. Tyto představitele naší politické scény hodnotím jako lidi bez jakýchkoli morálních zásad. Bohužel někteří naši lidé na ně slyší. Povětšinou nevzdělanci, kteří rádi dupou svůj život v davu...