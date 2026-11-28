Moje maminka dnes zemřela
Tak to v našich životech chodí. Někdo odchází, někdo nový přichází. Moje maminka dnes ve 4.10 ráno odešla. Je zajímavé, že můj syn, který žije v Norsku, se v tomto čase probudil. Maminka mu zřejmě chtěla říci své poslední „ahoj“ vnukovi, s nímž strávila tolik času.
Maminka odešla v klidu a důstojnosti, k čemuž jí pomohl Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. A za to jim všem děkuji. Když srovnám to, co se dělo v jejích posledních dnech života, musím konstatovat jediné. Velmi mě zklamalo jednání lékaře z teplické nemocnice, který odmítl přijmout mou na smrt nemocnou maminku. Zaštíťoval se tím, že do nemocnice spádově nepatří. Moje maminka se zákeřnou nemocí bojovala hodně dlouho, když se dostala do stavu, kdy jsem nebyla schopna jí pomoci v terminálním stádiu rakoviny, kontaktovala jsem 155 v Teplicích. Měla jsem svou maminku u sebe. V předchozím blogu už jsem popsala, jak se choval jeden z těch, kteří přijeli se záchranáři. Na jeho přidrzlý komentář o tom, že mi maminku z nemocnice vrátí, nikdy nezapomenu. A pak přišel telefonát lékaře teplické nemocnice, který mi chladně sdělil, že mi maminku vrací zpět...své jednání změnil až poté, když jsem po něm chtěla zdůvodnění, proč odmítá přijmout pacientku v terminálním stádiu rakoviny. Moje mamince už byla v té době pozitivně vyřízena žádost o přijetí do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, hospic přislíbil, že může maminku přijmout do týdne...jednalo se jen o pár dnů...nicméně teplický lékař nechal mou maminku transportovat do Děčína...
Díky Hospici sv. Štěpána, jenž mou maminku přijal 23. listopadu, mohla moje maminka odejít z tohoto světa klidně i důstojně. Dokonce mi lékařka umožnila video rozhovor prostřednictvím aplikace WhatsApp, abych mohla svou maminku na jejím odchodu z tohoto světa vidět. Lékařka se mi zároveň zeptala, zda by si maminka přála, aby ji navštívil kněz. Souhlasila jsem. Dnes, když jsem spolu s bratrem hospic navštivila, mi tato lékařka řekla, že si moje maminka kněze přála, a proto se jí z tohoto světa odcházelo dobře.
Dnes už moje maminka spí. To, co mi předvedl lékař z teplické nemocnice, mě motivuje k tomu, abych jednou zesnula v hospici. Péče o pacienty v hospici se oproti oddělení následné péče velmi liší. V hospici se veškerá péče zaměřuje na důstojný a klidný odchod trpícího pacienta...
Nechtěla bych, aby se konání teplického lékaře stalo odsouzením zdravotní péče u nás. Mám velmi pozitivní zkušenost se svou praktickou lékařkou, gynekoložkou...jen člověk, jenž se odmítl zachovat dle Hippokratovy přísahy, zůstává pro mě záhadou...
Jsem velmi demokraticky smýšlející člověk. USA svého času platily jako země demokratická, bohužel po její návštěvě souhlasit nemohu. Jediné, co mohu tvrdit, že se k nám z USA dostaly negativní vlivy, mám na mysli např. školství. Budu věřit, že Evropa nikdy nespadne na úroveň USA, kde lékaři nechají lidi umírat, neb vše je v Americe jen o penězích, pokud jde o zdraví, a k tomu lze přidat i správné zdravotní o pojištění...ale i tak, nechají tam každého padnout, tak to alespoň vidím já...tam se snad Evropa ani Česká republika nikdy nepropadnou...
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