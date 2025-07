Moje letošní dovolená

Nejprve bych tímto svým blogem chtěla vyjádřit velký vděk Sametové revoluci za to, že v naší zemi komunisté skončili. A budu doufat, že i nadále skončili, byť převlečení...

Když jsem letos uvažovala, kde strávím dovolenou, byla mou motivací portugalština. Začala jsem se ji učit jako samouk, potřebovala jsem si ji uplatnit v praxi. Nabízelo se Portugalsko, to jsem nakonec odmítla, odmítla jsem i Azory, protože je tam velmi vlhko a hodně tam prší, nebyla jsem si jista Madeirou. Nakonec jsem se rozhodla pro Cabo Verde, v češtině Kapverdské ostrovy.

Let na ostrv Sal byl o dvě hodiny zpožděn, neb pracovníci letového provozu ve Francii stávkovali. OK. Na ostrov jsem přiletěla pozdního večera, všude jen tma. Zaplatila jsem si hotel, jenž patří do řetězce společnosti Rio, jinými slovy záruka o dobré služby. Když jsem konečně dorazila k recepci, byl mi nejprve nabídnut jiný hotel, což jsem odmítla. Šla jsem tedy na večeři s tím, že to recepce nějak vyřeší. Vyřešila. Dostala jsem ubytování, za které jsem si zaplatila. V čem mohl být v dané situaci problém? V tom, že jsem budovu, jež patřila do hotelového komplexu, nedokázala najjít. I proto jsem oslovila strážníka místní policie, zda by mi mohl pomoci. Jal se mi pomoci. Jenže nulový výsledek. Nedokázal můj pokoj v labyrintu hotelového komplexu najít. Oslovil svou kolegyni, jež byla rovněž bezradná, nakonec mi řekli, abych šla směrem kamsi. A ten směr kamsi nevedl k mému pokoji. Naštěstí mě zachránila moje angličtina, již považuji za věrného Pátka v jakékoli situaci. V hledání svého pokoje jsem narazila na Angličana, jenž neváhal mi pomoci. I on nezvládl můj pokoj nalézt, nicméně jsme spolu zašli na recepci, kde nám oběma vše vysvětlili. Byl v obraze. Můj pokoj našel. Stačila jsem jej požádat i o to, jak funguje sejf na pokoji. Vysvětlil a mně se ulevilo a mohla jsem jít spát...

Jak bych zhodnotila svou dovolenou na Kapverdách. Jednoznačně pozitivně. Na rozdíl od České republiky se tam nekrade, je tam pro turisty velmi bezpečno. Mateřštinu jsem tam téměř nezaslechla. Zato tam bylo dost angličtiny, francouzštiny, němčiny či portugalštiny, dá se říci, že jsem se ve rozmanitosti jazyků dokázala orientovat...Služby hotelu hodnotím na jedničku, rovněž zaměstnance, čistotu i bezpečnost. Asi jedinou stinnou stránkou je pro mě poněkud chladnější počasí, které se pohybovalo na 23 stupních, i oceán byl takto chladný, navíc velmi rozbouřený. Jídlo výborné, rovněž čistota, velmi příjemný personál, bezpečnost...

Pro mě tato dovolená je jednoznačným potvrzením toho, že služby v zahraničí fungují výborně, rovněž i fakt, že vás tam nikdo neokrade, mohli jste tam nechat na lehátku veškeré věci i s mobilem, nikdo vám nic neukradl. Zapomněla jsem na pokoji zamknout sejf, když jsem přišla, zhrozila jsem se, že je otevřený. Měla jsem v něm své peníze, platební karty, doklady...nic nezmizelo...

Když cestuji světem, jsem velmi vděčná za 17. listopad 1989. Jsem šťastná, že mohu objevovat jiné země, jiné kontinenty. Máme se tu všichni velmi dobře, dá se podnikat spousta věcí. Pro mě je to i fakt, že do sebe láduji nový jazyk. Portugalštinu. Nejsem už mladá, nicméně nezvdávám to, proč tu jsem. Nejsem tu jen proto, abych přežívala se slevovými letáky supermarketů, to bezesporu nejsem. Nejsem tu proto, abych tu velebila Slováka, bývalého komunistu a důvěrníka StB, muže, jehož jména iniciály jsou AB, nejsem tu jako představitelka hnutí, jemuž vévodí muž s japonskými kořeny a jenž vyvolává rasovou nesnášenlivost, jsem tu proto, abych si užívala svůj život, abych jej od samého počátku dokázala uchopit do svých rukou a udělala z něj cosi smyslupného. Myslím si, že toto pojetí života je velmi zdravé, ráda bych je doporučila i ostatním. Cestovat, vzdělávat se celoživotně, být fyzicky aktivní a nevelebit diktaturu komunistů. Každý člověk je sobě sám zodpovědný, jakou cestou se v životě ubere. Ten, jenž čeká, že stát se o něj postará, je dle mého soudu jen ubohá vyžírka, což jsem nikdy díky své rodině nikdy nebyla, a proto mohu svůj život hodnotit jako velmi bohatý...