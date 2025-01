Máme se tu všichni velmi dobře

Asi mi došla trpělivost. Trpělivost žvástům některých politikům, kteří hovoří o tom, že je v naší zemi špatně. Naopak. Je tu velmi dobře. Jen toto nechce slyšet nikdo, kdo zůstal poplatný komunistické ideologii.

V České republice se žije velmi dobře. Je to patrné z faktu, že tu nanajdeme potulné psy či jinak potulná zvířata...

Už mi došla trpělivost. Vyslechla jsem projev našeho prezidenta Petra Pavla. Nebyl špatný, ale nevyrovnal se duchovnosti Václava Havla. Nelze mu však nic zazlívat. Projev našeho současného prezdenta hovoří o ruce, jež nabízí kompromis, nabízí vyjednávání, není to projev názorového egoisty...

Hodně cestuji, vidím, jak vypadá opravdová bída. S něčím takovým se nemůžeme setkat v České republice. Tady se lidem daří opravdu dobře. Stačí jen tento příklad. I vyslechla jsem naléhání jistého útulku o tom, že potřebuje deky i stravu pro opuštěná zvířata. A protože nejsem hluchá k těm, kdož volají o pomoc, nakoupila jsem potravu pro opuštěnce, zároveň jsem měla s sebou deky. Žádný útulek v mém městě nereagoval na můj telefonát, zavolala jsem tudíž do krajského města. Žádná odpověď. Nakonec jsem se jako správná blbka zeptala místních, zda by mi řekli, jak si počít, když chci pomoci. Odkázali mě na městskou policii, která je propojena s útulkem. Zazvonila jsem na tuto odnož ochrany našeho bezpečí. Musela jsem si počkat, než se mi objevil kdosi, z jehož reakce jsem usoudila, že jej nesmírně otravuji. Zíral na mě jako na idiota, proč jej vůbec otravuji tím, že chci pomoci opuštěným zvířatům. Když viděl, že to nevzdávám, nakonec souhlasil, abych krmivo přinesla, ale jakékoli přikrývky odmítl. Vše jsem přinesla s pocitem trapnosti, proč vůbec obtěžuji tohoto s uvozovkámi představitele zákona, strážníka, jenž se dnes takto nazývá...

Máme se tu velmi dobře v té české zemi, a že jsou tu tací, kteří vykřikují opak, je opravdu na pováženou...Jsou nedůvěryhodní. Budu věřit, že duch našeho národa nikdy nezemře, ale zřejmě se budu muset možná smířit s tím, že určitá část obyvatelstva je stále zatížena produktem let padesátých, či normalizací po okupaci naší země sovětskými vojsky roku 1968...Ale Češi se vždy dokázali dostat i z toho největšího průšvihu – z nacistů, komunistů...budu věřit, že se z toho, co jim opět hrozí z úst bývalých i současných komunistů, dostanou...Nelze připustit, abychom se zachovali jako zrádci k tomu, co nám tu zachoval TGM a nejen on...