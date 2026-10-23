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Když ministr Klempíř mluví jako Husák, aneb normalizační paskvil v přímém přenosu

Helena Vlachová
Při sledování dnešního televizního vystoupení ministra Klempíře se mi udělalo docela fyzicky zle. Z obrazovky na mě dýchl chladný, zatuchlý závan ze sedmdesátých let.

Současný ministr kultury Klempíř je mužem s temnou minulostí, jde o předlistopadového člena kSČ, spjatého s StB. Už z tohoto důvodu je pro mě takový člověk naprosto nedůvěryhodný. Bohužel s touto minulostí není jediným členem vlády, který svými projevy i činy připomíná normalizaci. Svým unylým projevem, kdy předčítal vládní záměr na zrušení koncesionářských poplatků, mě vrátil do Husákovy doby. Stejná dikce, stejná demagogie, stejný totalitní diletantismus. A člověk s takovým morálním profilem dnes řídí českou kulturu. Je to plivnutí do tváře všem, kteří totalitě vzdorovali.

Pan ministr se oháněl příklady Norska a Dánska, kde jsou veřejnoprávní média financována přímo ze státního rozpočtu. Pan Klempíř však zapomněl na jednu zásadní věc, tyto severské země nikdy nezažily zrůdnou diktaturu proletariátu, znárodňování ani čtyřicet let komunistického teroru. V jejich vládách nesedí bývalé kádry KSČ, spolupracovníků StB, jak je tomu v současné české vládě, jíž absolutně nevěřím ani slovo. České televize i Českého rozhlasu si nesmírně vážím. Pokud jejich nezávislost finančně připoutáme k vládnímu rozpočtu, vydáme je na milost i nemilost politických vrtochům. Státní rozpočet v rukou ex-komunistů znamená jediné – uškrcení kritického hlasu, tak to vidím já a vycházím ze zkušeností, kdy jsem zažila sovětskou okupaci a následně normalizaci.

Velmi se mi nelíbí, když se ministr Klempíř ve svém projevu neustále zaštiťoval frází, že zrušení poplatků dělá pro naše občany. Rétorika jako vystřižená z Rudého práva. Ráda bych se zeptala „Jaké občany máte na mysli, pane ministře?“ Zřejmě takové, kteří chtějí laciný populismus a postkomunistickou šeď? Pro mě a mně podobné vzdělané lidi, kteří si váží pravdy, svobody a nezávislé žurnalistiky, tento legislativní paskvil rozhodně není. Nenechme si pod rouškou falešného dobrodiní vzít poslední nezávislé pilíře své demokracie oligarchy, kteří touží po absolutní kontrole...

Je velkou ostudou naší země, v jakém složení se současná vláda nachází, od komunistů, ať bývalých či současných nelze očekávat nic dobrého...

Stojím za Českou televizí a Českým rozhlasem a budu ráda, když se ke mně přidají lidé s podobným postojem. To, co současná vláda zamýšlí, již tolerovat nelze.

Autor: Helena Vlachová | pátek 23.10.2026 19:38 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Helena Vlachová

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Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

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