Kapverdy nebo Djerba? Ale určitě ne New York

Cestování miluji, vůbec mi nevadí cestovat single, protože mě jistí má jazyková vybavenost, čímž se nechci chlubit. Ale je to tak...

Když jsem zvažovala, kam letos v létě, rozhodla jsem se pro Kapverdy. Mou hlavní motivací bylo vyzkoušet znalost portugalštiny, již se učím jako samouk. Neměla jsem žádná očekávání, spíš trochu obavy, aby mi bylo na Kapverdách dostatečně teplo.

Když dnes hodnotím tuto destinaci, určitě dávám palec nahoru za hotel, ubytování, stravování, personál, čistotu...to vše moc hezké. Ale. Bylo mi tam zima, teplota cca 23 stupňů, oblačno, větrno, oceán byl velmi rozbouřený a studený. Dokonce jsem strávila jeden den na pláži a drkotala zuby, protože bylo zamračeno a tolik vál vítr, že jsem si říkala, co tam vůbec dělám...Týdenní dovolená mě stála více než čtyřicet tisíc. Určitě dobrá zkušenost, ale více ne, miluji teplo, slunce a teplé moře...Ještě jsem zapomněla na jeden důležitý fakt. Nekradlo se tam jako v Čechách, mohli jste tam nechat věci na lehátku, nebýt tam, a když jste se vrátili, vše bylo na svém místě.

A protože i u nás léto za nic nestálo, přemýšlela jsem o tom, kam zaletět se ohřát. Vybavila se mi Djerba, kterou jsem poprvé navštívila loni. V last minute jsem za ni v loňském létě zaplatila čtrnáct tisíc. Mně se tam velmi líbilo, proto jsem se rozhodla pro stejný hotel. Letos to bylo o něco dražší, necelých devatenáct tisíc, ale nezklamalo mě to. Nádherně čisté moře, navíc teplé. Slunce každý den. Přátelský personál, čistota, výborné jídlo. Pro mě jednička. Nechci uvádět jméno hotelu, protože jsem tak trochu sobec. Nebylo tam narváno, pláž nebyla přecpaná turisty, což miluji. Třeba plavat sama v moři, komu se to jen tak naskytne? Nekradlo se tam, bylo tam velmi bezpečno, na rozdíl od Egypta jste mohli opustit areál hotelu a poznávat jiná místa. Ani jste tam nechytili pověstného egyptského „faraona.“

Na Djerbě jsem objevila malý krámek, který prodával kožené zboží. Zaujaly mě tam kabelky. Nešlo o žádné fake goods, které je možno zakoupit v Turecku či Egyptě, ale o šlo o místní výrobu. Koupila jsem si tam jednu nádhernou koženou kabelu spolu s taštičkami pro mou maminku a kamarádku. Za vše jsem zaplatila 45 USD. Ještě se mi tam líbila jedna taška, ale na ni jsem peníze v hotovosti neměla. Obchodník mi řekl, že mi udělá dobrou cenu, že mi kabelu nechá za 18 EUR. Řekla jsem mu, že mu mohu nechat jen 15 EUR, on s tím souhlasil. Byli jsme oba šťastní. Já pak šla do baru, sedla jsem si tam a se zájmem si kabely prohlížela. Po chvíli ke mně přistoupila žena, byla to Američanka. Ptala se mě, kolik jsem za vše zaplatila, kabely se jí velmi líbily. Řekla jsem jí cenu. Asi pro ni drahé, protože Američané vše jen přepočítávají, mám s nimi osobní zkušenost. Jsou skrbliví. Ona mi řekla, že je z New Yorku, že žije na Manhattanu. Nevím, co očekávala. Že si sednu na zadek? NY jsem navštívila v roce 2022, pro mě nejhorší zkušenost z cestování. Protože je tam všude špína, restaurace a kavárny nemívají toalety, v metru nakáleno...Této ženě jsem řekla, že jsem NY navštívila a že mi je líto konstatovat, že se mi tam nelíbilo. Protože NY postrádá hygienu, ani na 5th Avenue nepotkáte krásné ženy z amerických pokleslých filmů...Možné přitloustlé hastrošky...Američanka s mou kritikou souhlasila, víc se rozepisovat nechci.

Abych dnešní blog uzavřela. Za Djerbu jednoznačně palec nahoru, protože jsem kosmopolitní, přijímám tamní kulturu, bylo tam čisto a nekradlo se...

Za New York palec rozhodně dolů...zemi poznáš podle WC a čistoty, to v této světové metropoli naprosto chybí, nikomu nedoporučuji. Je lepší přispět na turistický ruch zemi chudé, než navštívit USA, tam už bych nikdy nejela. Pro mě stačilo jednou a dost...

Příští léto? Krom jiných destinací se určitě vrátím na Djerbu...

Autor: Helena Vlachová | pátek 22.8.2025 16:55 | karma článku: 3,81 | přečteno: 71x

Helena Vlachová

O těchto lidech se nepíše

Vrátila jsem se z dovolené na Djerbě, kam jsem odletěla, protože mně Kapverdy nesplnily něco zásadního. Nevyhovovalo mi tam počasí, ani nepřátelský Atlantik. Ale o tom psát nechci.

20.8.2025 v 20:08 | Karma: 14,21 | Přečteno: 690x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Ošetřoval mě chirurg ze Sýrie

Mám velkou výhodu vůči nevzdělaným Čechům, protože hodně cestuji, navíc cizí jazyky jsou mou velkou životní láskou. Nechovám nenávist vůči jiným etnikům. A je mi dobře mezi lidmi v Africe, Asii...

12.8.2025 v 16:06 | Karma: 18,94 | Přečteno: 1011x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Co miluji na českém

Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...

5.8.2025 v 17:48 | Karma: 18,05 | Přečteno: 619x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Přispívat na nadace už mě unavuje

Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...

28.7.2025 v 18:45 | Karma: 20,84 | Přečteno: 905x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Negativismus mnohých českých seniorů

Být zapšklý a nevidět krásu života spatřuji v naprosté rezignaci na to, proč jsme se narodili. Jsme v podstatě mladí jen krátce, ale jak se svým životem naložíme pak dál, závisí jen na každém z nás.

15.7.2025 v 15:19 | Karma: 21,59 | Přečteno: 1002x | Diskuse | Ostatní
Helena Vlachová

  • Počet článků 1326
  • Celková karma 18,72
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

