Jako občanku České republiky mě zajímá

Jako občanku České republiky (a nejen tu) mě zajímá, jak Andrej Babiš naloží se svým střetem zájmů. Připouštím, že hnutí ANO zvítězilo v posledních volbách...ale

Jsem zásadně proti tomu jako občanka ČR, aby se premiérem naší země stal člověk, jenž čelí střetu zájmů. Navíc jde o člověka, jemuž hrozí trestní stíhání za dotační podvod. Snad všichni víme, že Andrej Babiš byl obviněn i ze lží...Nevím, jak mám chápat současnou situaci v naší zemi. Premiérem by se měl stát člověk, jenž není bezúhonný. Už by snad mělo stačit, že v čele předsedy PS stanul kdosi, kdo by měl být výdán k trestnímu stíhání za šíření nenávisti vůči jiným etnikům, nemusím nikomu vysvětlovat, že jde o problematického Tomia Okamuru. Andrej Babiš si nemůže nikterak vyskakovat, neb je patrné, že má za sebou minulost komunistickou, spolupracoval s StB, u Tomia Okamury nelze nic takového konstatovat, nicméně je nutno poukázat na psychické potíže, jimiž se tento obchodní businessman v oblasti politiky prezentuje po celou svou politickou kariétu. Vnímám jej jako člověka, jemuž nejde o nic jiného než o peníze. Snad jako svědectví každému soudnému člověku stačí, když o Tomiu Okamurovi hovořil jeho starší bratr v PS, označil jej za člověka labilního. Souhlasím s ním, stačí vidět některá vystoupení Tomia Okamury, aby jednomu došlo, že má do co činění s člověkem psychického vyšinutí.

Ale o Tomiu Okamurovi psát nechci, ani o jeho ubohosti, kdy se sám inicioval sundáním ukrajinské vlajky z budovy PS. No comment. Myslím si, že se nechal inspirovat pozicí Andreje Babiše v české politice, v jistém smyslu jsou si oba rovni. Když zatím mohl v české politice Andrej Babiš proplouvat střetu zájmů, proč by nemohl být od všeho omilostněn i Tomio Okamura.

Ostuda. Nesmírná ostuda. Tak vnímám současnou rýsující se budoucí českou vládu. Snad nejsem úplně jediná, která žádá po Andreji Babišovi, aby vystoupil veřejně s vyjádřením, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Novodobý oligarcha, jenž čerpá dotace pro svou firmu Agrofert, by měl být prost vysvětlení, proč by se měl podílet na vládě této země?

Jako občanku České republiky mě v listopadu 2025 zajímá, jak Andrej Babiš, původem ze Slovenska, zdůvodní, jak vyřešil svůj střet zájmů, aby stanul v čele ČR jako premiér. V opačném případě, když tak neučiní a když mu toto projde, mohu konstatovat jediné...My jako Češi jsme to projeli na celé čáře...

Autor: Helena Vlachová | pondělí 10.11.2025 18:45 | karma článku: 8,19 | přečteno: 114x

Helena Vlachová

  • Počet článků 1340
  • Celková karma 18,04
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

