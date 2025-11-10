Jako občanku České republiky mě zajímá
Jsem zásadně proti tomu jako občanka ČR, aby se premiérem naší země stal člověk, jenž čelí střetu zájmů. Navíc jde o člověka, jemuž hrozí trestní stíhání za dotační podvod. Snad všichni víme, že Andrej Babiš byl obviněn i ze lží...Nevím, jak mám chápat současnou situaci v naší zemi. Premiérem by se měl stát člověk, jenž není bezúhonný. Už by snad mělo stačit, že v čele předsedy PS stanul kdosi, kdo by měl být výdán k trestnímu stíhání za šíření nenávisti vůči jiným etnikům, nemusím nikomu vysvětlovat, že jde o problematického Tomia Okamuru. Andrej Babiš si nemůže nikterak vyskakovat, neb je patrné, že má za sebou minulost komunistickou, spolupracoval s StB, u Tomia Okamury nelze nic takového konstatovat, nicméně je nutno poukázat na psychické potíže, jimiž se tento obchodní businessman v oblasti politiky prezentuje po celou svou politickou kariétu. Vnímám jej jako člověka, jemuž nejde o nic jiného než o peníze. Snad jako svědectví každému soudnému člověku stačí, když o Tomiu Okamurovi hovořil jeho starší bratr v PS, označil jej za člověka labilního. Souhlasím s ním, stačí vidět některá vystoupení Tomia Okamury, aby jednomu došlo, že má do co činění s člověkem psychického vyšinutí.
Ale o Tomiu Okamurovi psát nechci, ani o jeho ubohosti, kdy se sám inicioval sundáním ukrajinské vlajky z budovy PS. No comment. Myslím si, že se nechal inspirovat pozicí Andreje Babiše v české politice, v jistém smyslu jsou si oba rovni. Když zatím mohl v české politice Andrej Babiš proplouvat střetu zájmů, proč by nemohl být od všeho omilostněn i Tomio Okamura.
Ostuda. Nesmírná ostuda. Tak vnímám současnou rýsující se budoucí českou vládu. Snad nejsem úplně jediná, která žádá po Andreji Babišovi, aby vystoupil veřejně s vyjádřením, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Novodobý oligarcha, jenž čerpá dotace pro svou firmu Agrofert, by měl být prost vysvětlení, proč by se měl podílet na vládě této země?
Jako občanku České republiky mě v listopadu 2025 zajímá, jak Andrej Babiš, původem ze Slovenska, zdůvodní, jak vyřešil svůj střet zájmů, aby stanul v čele ČR jako premiér. V opačném případě, když tak neučiní a když mu toto projde, mohu konstatovat jediné...My jako Češi jsme to projeli na celé čáře...
Helena Vlachová
Patříme mezi demokratické země
Dle demokratického indexu za rok 2024 se naše země zařadila mezi země plně demokratické. Nejlepší zemí je Norsko, které získalo 9.81 bodů z celkových 10, Česká republika získala 8.08 a skončila na 23. místě
Helena Vlachová
Budoucí vláda bude toxická
Je strašné, že jsme se dosud nevyrovnali s komunistickým syndromem. Je mi velmi líto konstatovat, že i přes veškeré snahy pana prezidenta Petra Pavla jde o člověka, který se svou minulostí zkompromitoval. Zaprodal se komunistům.
Helena Vlachová
Do you speak English?
Už uplyne 36 let od chvíle, kdy se u nás změnila politická situace, což mělo samozřejmě velký dopad i na naše školství. Ruština přestala být povinným jazykem, na její místo nastoupila angličtina.
Helena Vlachová
Lásky není nikdy dost
Znechucena hnilobným podhoubím české politické scény, rozhodla jsem se, že raději budu psát o lásce. I v ní se najdou vzestupy a pády, i v ní se najdou nenávisti znepřátelených stran, přesto chci o lásce psát.
Helena Vlachová
Důchodové připojištění nikomu nedoporučuji
Být mladá, asi bych zvažovala, kam bych své úspory směřovala. Určitě ne penzijním fondům, protože jeden nikdy neví, zda budou vaše úspory vyplaceny.
