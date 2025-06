Jako občanku České republiky mě zajímá

Není mi jaksi lhostejný marasmus, jenž tu šíří Tomio Okamura spolu s Andrejem Babišem. Proto mě jako občanku České republiky zajímá toto.

To, jakým způsobem se Tomio Okamura a jeho hnutí SPD vymezuje vůči Ukrajincům či migrantům, mě nenechává klidnou. Pana Okamuru vnímám jako patologickou osobnost, jež může svou nečeskou vizáž kompenzovat výpadům vůči jiným etnikům. Je mi líto, ale tento pán mi velmi připomíná Adolfa Hitlera, jenž hlásil árijskou rasu, aniž by této rase splňoval veškeré předpoklady. Adolf Hitler byl bezesporu vychýlená osobnost, na niž doplatilo lidstvo. Měl být spíš v rukou psychiatrů, leč nestalo se. Určitou podobnost s Hitlerem spatřuji v panu Okamurovi. Tomio Okamura, jenž se svou fyzigognomií vůbec nepodobá českému či evropskému etniku, tu šíří velkou nenávist vůči rasám. Z jeho výroků je patrné, že se snaží v současnosti vyvolávat rasovou nesnášenlivost vůči Ukrajincům. Předtím to byli Romové, rovněž i Arabové. Domnívám se, že předseda hnutí SPD trpí jistým komplexem méněcennosti z dětství, což se snaží komenzovat dnes. V jeho nenávistným komentářích spatřuji velké nebezpečí pro naši zem, mohou mu podléhat lidé se stejným mindrákem, mindrákem, že vypadají jinak. Je patrné, že s nesnášenlivostí Tomio Okamury souzní povětšinou lidé, kteří to v životě nedotáhli nikam, závidí a neví si se svým životem rady. Protože nevnímám pana Okamuru jako psychicky zdravého člověka, zajímalo by mě jako občanku České republiky stanovisko odborníka z řady psychiatrie...A ještě malý dodatek. Vůbec nevěřím hnutí SPD, dle mého soudu je to vše jen o penězích, jež lze z politiky získat. Platí i o politických uskupeních, která se k SPD připojila.

Další člověk. Andrej Babiš. Mě jako občanku České republiky zajímá časová osa, jak tento člověk, původem Slovák, získal miliardový majetek. Jak k němu přišel. Vzhledem k tomu, že pan Babiš není mně věkově vzdálen, se nedomnívám, že majetek nabyl poctivou cestou. Na rozdíl od něj jsem nikdy nebyla členkou komunistické strany, ani nikdo z mé rodiny. Na rozdíl od něj jsem nikdy neměla možnost studovat či pobývat v zahraničí či pracovat v PZO (Podnik zahraničního obchodu), toto bylo vyhrazeno jen členům komunistické strany. Vzhledem k tomu, že si velmi dobře pamatuji, kdo se stal členem komunistické strany, že to byli lidé, kteří se otevřeně přihlásili k okupaci naší země sovětskými vojsky, mám velké výhrady k bývalému soudruhovi Babišovi. Jako občance České republiky mě zajímá, aby pan Babiš otevřeně sdělil, jak se domohl k miliardovému majetku. Zároveň mě jako občance České republiky zajímá, jak se mohl bývalý bolševik Andrej Babiš dostat do politiky, dokonce zastávat funkci premiéra. Jako občanku České republiky mě zajímá lustrační zákon, je možné, aby se po roce 1989 aktivní komunista dostal do vrcholné politiky, v níž by se profiloval propagandistickými frázemi, jež se naučil jako aktivní člen komunistické strany?

Jestliže připustíme, aby se kreatury, jež se sytí nenávistí k jiným etnikům, či kreatury, jež se aktivně účastnily komunistické zlovůle, staly politickými lídry současnosti, spatřuji toto jako naprostý propad ideálům TGM...