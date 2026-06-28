Jako občanka ČR si nepřeji
Současné vládní opozici vytýkám zásadní. Je slabá. Proto se nelze divit, že se tu odehrává něco, co jsem poznala jako mladá. Je tu normalizace. Normalizace vůči zavedeným pořádkům. V 70. letech to byli komunisté, v současnosti jsou tu lidé, kteří jsou s bolševickým režimem spojeni.
Hnutí ANO zvítězilo ve volbách. To nelze jakkoli popírat. Ale s kým se toto hnutí spojilo? S Motoristy či hnutím SPD. Z této koalice vychází velmi dobře hnutí ANO, neb se tu zejména Motoristé postarají o to, aby zde docházelo k vlnám, tím pádem se tu jaksi skrývá problém Andreje Babiše a jeho střetu zájmů. Když jde o koaliční hnutí Motorisé sobě, upřímně řečeno se divím panu Šťastnému, říkám si, zda to má ve svém věku zapotřebí. Má jít snad o lékaře, jenž se kdysi angažoval v ODS. A protože to vše jaksi nevyšlo, zařadil se mezi Motoristy. Z mého hlediska jasný sešup důstojnosti. Jen se chci zeptat pana Šťastného, zda členství v hnutí Motoristů zajišťuje větší finanční přísun?
Naše země se posunuje ke dnu. K morálnímu dnu díky politické scéně. Hnutí ANO se neštítilo jít do koalice s hnutím SPD, o němž Alena Schillerová před časem prohlásila, že s hnutím SPD nikdy. Motoristé sobě jsou dle mého soudu naprostý úpadek demokracie naší země. Nelze tleskat nezralému Petru Macinkovi a jeho příteli Filipu Turkovi. Že se k nezralým jedincům přiřadil Boris Šťastný je jen žalostným obrazem, kam to lékař může dotáhnout. Místo aby se stal přednostou, zvolí raději politickou parodii.
Vždy jsem stála za demokracií naší země, vždy jsem stála za poselstvím Václava Havla. Současná demokracie má trhliny. Současná opozice není s to oponovat vládní koalici. Demokratické strany musí být ve svých zásadách neochvějné, musí být principiální. Musí najít jiný narativ, jenž dosud používaly. Lidé jsou na současnou opozici naštvaní, jen čekají na razantnost demokratických stran. Nelze být tolerantní vůči těm, kteří manipulují veřejným míněním. Je mi jasné, že současná opozice nenajjde pochopení v řadách důchodců či lidí se základním vzděláním. A to by pro ni měla být výzva. Nebalamutit seniory způsobem, jak to dokáže hnutí ANO. Další témata se mohou zdát těžko srozumitelná pro voliče SPD, které volí lidé se základním vzděláním. Jestli toto současná opozice zvládne, bude to velký úspěch. Zda současná opozice dokáže vyjít vstříc voličům SPD. A pokud jde o voliče Motoristů? Má jít povětšinou o mladé muže, nechť se současná opozice postará o jejich zájmy. Ale pro mě jsou Motoristé katastrofou v ČR, nevyzrálý Petr Macinka a k tomu influencer Filip Turek by snad neměli být součástí vládní koalice. O Borisi Šťasném jsem se již zmínila, mladý již není, ale trapný bohužel je...něco takového lze omluvit o někom, kdo je na začátku své životní kariéry...Ale Boris Šťastný? I on nosil tašku Václavu Klausovi, jenž proslul svou amnestií zločincům z 2. ledna roku 2013? To snad ne...Nebo ano? To se bohužel ocitáme někde v banánové republice..
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