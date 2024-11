Jako občanka České republiky se tu rozhodně necítím bezpečně

Politici dokáží namlátit spoustu prázdné slámy. Tam patří i bezpečnost naší země. Jenže bych jim ráda oponovala. Jako česká občanka se tu necítím bezpečně.

Asi mi nehrozí, že mě někdo zabije. Alespoň si to myslím. Možná by se našel někdo, kdo by mě rád zbavil života, jenže o tom raději nechci přemýšlet. O tom psát nechci.

Jako občanka České republiky se tu necítím vůbec bezpečně. Abych se vyhnula případným výhrůžkám lidí, kteří sousedí se mnou, jsem si na radu svého právního zástupce obstarala osobní kameru. Ti, kteří mi hrozili výhrůžkami, že mě zmlátí, vědí o tom, že jsem si kameru pořídila, a mají se na pozoru. Rovněž jsem musela instalovat kameru na balkón, abych tak zabránila nechtěným návštěvníkům, kteří se dle mého soudu rekrutovali jako recidivisté a synové ženy, sídlící nade mnou.

Letos v září se mi bohužel stalo, že mi během jednoho týdne někdo prořezal pneumatiky. Myslím si, že vše má na svědomí člověk, jenž v našem domě fyzicky napadl jiný sousedící manželský pár, a když pracoval v dolech, kradl tam peníze svým kolegům horníkům. Za to byl po zásluze potrestán. Žít s takovými lidmi pod jednou střechou není nic záviděníhodného. Zatím to zvládám, ale nevím, jak dlouho to vše budu snášet.

Na základě trvalých poškozeních mého auta mi policie poradila, abych parkovala své auto v místě, kde jsou kamery. I uposlechla jsem jejich rady. Na začátku listopadu jsem zjistila, že mi někdo poškodil zámek u kufru auta. Nemohla jsem kufr odemknout, pomohli mi až policisté. Když jsem přišla k autu včera, bylo patrné, že nezvaný host pokračoval ve své návštěvě mého auta. Mně nezbylo nic jiného než opět putovat na Policii České republiky, abych ohlásila další škodní událost, mám auto pojištěné proti vandalismu.

Policisté byli velmi vstřícní a ohleduplní a řekli mi, že už jsem v pořadí třetí, kdo hlasí poškození auta za jeden den. Doporučili mi, abych nadále parkovala v místě, které je střežené kamerovým systémem, že tak bude snazší se dopátrat, kdo škodu způsobuje...

Nevím, ale řekla bych, že v dnešní době není bezpečno v České republice žít. Nemusí jít o vraždy, může jít jen o poškození majetku, jehož jsou někteří občané schopni. Je veskrze únavné být neustále na pozoru, zda vám někdo něco neukradne z vaší tašky, zda vás někdo neokrade na autobusové zastávce či vám někdo poškodí vaše vozidlo. Vůbec se v naší zemi necítím bezpečně a velmi se vymezuji proti tomu, že veškerou trestnou činnost tu způsobují Romové či Ukrajinci...myslím si, že vše působí samotní Češi Čechům, je to jen můj vlastní úsudek, řekla bych, že je nedalek od pravdy...

Abych to vše shrnula. Asi mě to nikdo nezabije, nicméně na základě svých zkušeností mohu počítat s osobními útoky jiných občanů (přičemž nejde o Romy či Ukrajince) vůči své osobě a trvalým poškozováním svého majetku...z těchto důvodů jsem odvodila, že se tu vůbec necítím bezpečně...