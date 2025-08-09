Jako náctiletá za komunistů
Narodila jsem se za komunistů. To však neznamená, že by se za jejich vlády musely vždy rodit lidské zrůdičky. Záležilo to na rodině, z níž dítě pochází. V mé rodině nebyl nikdo členem zločinecké komunistické strany, ba naopak. Pomník na památku mého pradědečka, jenž patří mezi oběti 1. světové války v rodišti mého tatínka, zůstává.
Nechci psát nic negativního. Narodila jsem se za soudruhů, což v mém životě neznamenalo, že bych musela svůj život pohřbít. Ba naopak. Když už jste se jednou narodili v diktatuře, bylo jen na vás, jak se s touto situací vyrovnáte. Zda se z vás stane podrazák a aktivní soudruh jako předseda hnutí ANO či můj soused, který kradl horníkům, za což byl po zásluze soudem potrestán. Mohli jste svým způsobem žít. Jako náctiletí jste mohli navštěvotat diskotéky. V mém rodném městě to byly diskotéky, jejichž DJ byl zejména Pavel Černocký. Milovali jsme vše, co přicházelo od tohoto DJ.
Mám-li vzpomínat na dobu, kdy jsem byla náctiletá, pak na tuto dobu vzpomínám jako na velmi aktivní. Pominu-li na letní čas a přesunu-li se na čas zimní, musím vzpomenout na bruslení na veřejném stadiónu. Chodili jsme v pátek a o víkendu, bylo možno bruslit ve dne i ve večerních hodinách. Mám-li to vše shrnout, moje dětství i puberta byly o pohybu. Nikdo nezahníval doma, ale byl v akci. Nevím, jakkoli má doba dospívání trpěla psychickými problémy, myslím si, že pravidelný pohyb odbourával depresím, úzkostem, naopak přispíval k příznivům stavům lidské duše.
Čas se posunul. Mladí lidé jsou neochotní se více hýbat. Mnozí z nich setrvávají doma. Stali se z nich peciválové, nevyhledávají aktivní pohyb, sex jim nic neříká...a co pak s nimi?
Helena Vlachová
Co miluji na českém
Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...
Helena Vlachová
Přispívat na nadace už mě unavuje
Cítím se být vyčerpána tím, že bych měla přispívat na tu či onu nadaci. Jako by toho nebylo dost. Přispěla jsem na jednu, a jako by se otevřel pytel, že chtějí další...
Helena Vlachová
Negativismus mnohých českých seniorů
Být zapšklý a nevidět krásu života spatřuji v naprosté rezignaci na to, proč jsme se narodili. Jsme v podstatě mladí jen krátce, ale jak se svým životem naložíme pak dál, závisí jen na každém z nás.
Helena Vlachová
Moje letošní dovolená
Nejprve bych tímto svým blogem chtěla vyjádřit velký vděk Sametové revoluci za to, že v naší zemi komunisté skončili. A budu doufat, že i nadále skončili, byť převlečení...
Helena Vlachová
Jak asi mohl Andrej Babiš přijít ke svým miliardám
Fakt, že by Andrej Babiš neměl být zproštěn viny, pokud jde o kauzu Čapího hnízda, shledávám jako špičku ledovce jeho majetku, který dle mého soudu nabyl nepoctivě
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Takhle se jezdilo za socialismu. Retrojízda brázdila silnice Plzeňska
Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo...
Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu....
Na Zemi se vrátili čtyři astronauti, loď Crew Dragon dopadla do oceánu u Kalifornie
Čtveřice astronautů se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi. Kapsle Crew Dragon...
Darování vajíček jako byznys. Ženy inkasují desetitisíce, dělají to pro peníze, přiznávají
Premium V Česku ročně daruje vajíčka přes pět tisíc žen. Ministerstvo zdravotnictví chce omezit počet...
Pronájem kancelářského prostoru v Ledči nad Sázavou
Podolí, Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1324
- Celková karma 18,87
- Průměrná čtenost 1123x