Jak virtuální realita krade lidské teplo
Pokud se chcete seznámit s někým novým, dnešní doba nabízí rychlá spojení skrze displeje, ale lidé zapomínají na elementární rozměr komunikace (human touch), jinými slovy lidský dotyk. Virtuální realita je často unavená a zavádějící, z čehož plyne, že přináší nové frustrace a zklamání.
Z osobní zkušenosti mohu popsat fenomén moderních egocentrických mužů, kteří žijí v povrchnosti. Onou povrchností může být žití v dálničních bublinách, domnívají se, že se jejich život má odvíjet převážně na motorkách. Ženě nedokážou nabídnout krom své vnitřní prázdnoty a pachu benzínu vůbec nic, jinými slovy tito muži představují vakuum a prázdnotu.
V současnosti fungují mezinárodní sítě podvodníků, kteří zneužívají ukradené fotky skutečných lidí a útočí na vřelé city žen skrze dokonale vymyšlené příběhy o „izolovaných hrdinech“ – lékařích v Afghánistánu nebo expertech v laboratořích a těžebním průmyslu kdesi v UAE. Tito muži veskrze vystupují jako vdovci, kteří si prošli ztrátou své milované ženy. Zpravidla nemají děti, a pokud je mají, bývá to dospělý syn, jenž svého otce motivuje k seznámení online. Jaká je typická komunikace těchto podvodníků. Velmi záhy začínají psát své potencionální oběti slovy „Má drahá či má nejdražší“ a vše dekorují srdíčky, případně polibky. To už by měla v ženě svítit kontrolka, že se stala obětí podvodníka. Muži, kteří se snaží zmanipulovat ženu, obvykle pocházejí z Afriky, případně Asie. Jejich cíl je jediný. Dostat se k důvěřivé ženě, ovládnout ji a zneužít její důvěry k tomu, aby z toho vytěžili. Nic jiného než peníze je nezajímá.
Když tak tolikrát slyším ve sdělovacích prostředcích, jak ta či ona Češka nalítla manipulaci mužů a uvěřila jejich slovům o bezmezné lásce, říkám si, jak může být žena tak hloupá. Vždyť stačí si dát dohromady, že dvě a dvě jsou čtyři, nikdy víc.
Hodnota ženy se neměří pocitem zpráv na dispeji. Skutečný život se odvíjí od důstojnosti a hranic, kam až žena je schopna dojít. Je mi líto těch žen, které se stávají ovcemi a naletí do tenat mužů, kteří se převážně rekrutují z Afriky či lokalit, v nichž je životní úroveň na štíru.
Vše jsem napsala na základě vlastní zkušenosti. I já jsem využila mezinárodní online dating, abych tam ve virtuálním světě potkala muže, jenž se mi od samého počátku snažil mazat med kolem pusy. Začínal slovy „Má nejdražší...“, v tu chvíli mi došlo, že mám do činění s podvodníkem. Zablokovala jsem jej. Je mi jasné, že styl, jakým se tito muži prezentují, může zamávat leckterou ženou, jež se cítí osamělá a je ochotna ztratit svou důstojnost a financovat někoho, kdo parazituje na její hlouposti...takové ženy by měly včas prozřít, jinak mohou počítat s vyluxovaným bankovním účtem...policie o tom ví své...
Helena Vlachová
Závody na lafetách
Závody na lafetách je výraz, který patrně vznikl v naší zemi v 80. letech. Má vyjadřovat období, kdy v rozmezí tří let umírali v Sovětském svazu vládci - starci.
Helena Vlachová
21. srpen 1968
Čas tak letí, až se to člověku zdá neuvěřitelné. Dnes je 21. srpen, pro někoho to může být jen obyčejné datum v kalendáři, ale pro mou generaci den, kdy se zastavil čas a změnily se naše osudy.
Helena Vlachová
Zrcadlo dvou světů: severská čistota a současný český marasmus
Právě jsem se vrátila z Norska, které jsem navštívila mnohokrát, žije tam můj syn. Ale při návratu z poslední návštěvy jsem si uvědomila, na jaké dno se Česká republika za současné koalice propadá.
Helena Vlachová
Dovolená na Ibize
Včera večer jsem se vrátila z dovolené na Ibize a musím přiznat, že se dnes cítím úplně na šrot. Dovolená byla náročná fyzicky, krom toho, že mě přišla na dost peněz. Částku raději neuvedu, abych nedráždila závistivce
Helena Vlachová
Takže mi bude zanedlouho sedmdesát
Sedmdesát. No potěš koště. Ale dalo by se to obrátit na 07, když může existovat agent 007, proč by nemohla existovat agentka 07? Z České republiky...
|Další články autora
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni
Do závěrečné fáze dospěl záměr vybudovat lávku přes Rokycanskou ulici v Plzni. Stavaři v sobotu...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města
Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích...
Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus
Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní...
Prodej pozemku k bydlení, 2095 m2, Kbel
Kbel - Kbílek, okres Kolín
3 390 000 Kč
- Počet článků 1370
- Celková karma 17,89
- Průměrná čtenost 1121x