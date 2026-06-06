Jak si udělat radost
Když už člověk není mladý, neměl by si říkat, že už je na odpis. Rozhodně by se neměl družit se seniory, jejichž hlavním tématem konverzace jsou zdravotní neduhy a lamentace nad českými lékaři. Od takových dál. Ti vás k ničemu pozitivnímu nedovedou. Leda tak k chodítku či francouzským holím.
Nebýt mladý může nabízet mnohem příjemnější atributy, než jsou nemoci. Ale musíte být nastaven tak, že si věk nepřipouštíte, že něco pro své zdraví děláte a že jste ze svého života nevyloučili aktivní fyzický pohyb.
Blíží se mé narozeniny a moje maminka se mě ptala, co bych si přála. Zpravidla vše řeší penězi. To není špatné, ale přece jen dostat osobní dárek je mnohem lepší. A tak jsem jednoho dne postávala na zastávce trolejbusu, když kolem mě prosvištěl cyklista. A to mě hodilo do časů, kdy mým jediným dopravním prostředkem bylo kolo. Najezdila jsem spoustu kilometrů a přiznávám, že jsem jízdu na kole milovala. Proč tedy nedostat k narozeninám kolo? Pro mě vhodný dárek, protože se nepovažuji za fyzickou hroudu. A kolo jsem si i vybrala. Vzhledem ke svému věku jsem netoužila po žádném elektrokole či horském kole, vzhlédla jsem se ve francouzské Provence. Mít klasické dámské kolo v barvě růžové s bílým košíkem. Protože ve svém životě upřednostňuji ženství, neprahla jsem po žádném závodním kole, ale po takovém, jenž ženskost zdůrazňuje.
Na kole jsem nejezdila více než patnáct let. Přiznávám, že jsem si neuměla představit, zda to vše ve svém věku ještě zvládnu. Kolo jsem objednala, místní prodejce kol mi dal vše dohromady a já mohla vyrazit. Přiznávám, že jsem se zpočátku cítila nejistá a kolo jsem jen odvlekla domů. A pak mi hlavou rejdily myšlenky, zda na to vůbec mám, zda budu jezdit tak dobře, jako jsem jezdila dřív.
Tělo neoklamete. Jestliže jste bývali dobrým plavcem, toto se nezapomene. Platí i o jízdě na kole. Dnes jsem vyrazila a říkala si, že to musím zvládnout. Že musím jezdit s takovou lehkostí a samozřejmostí, jak jsem to zvládala kdysi, když jsem byla mladá. A světe div se. Tělo nezklamalo. Hravě si poradilo s novým kolem a já se vydala na svou první jízdu. Neuvěřitelné. Jelo se mi, jako by mi bylo nějakých dvacet. Tělo naprosto funkční. Paráda. Nevím, jak dlouho jsem jezdila, ale domů jsem se vracela přešťastná. Obohacená o hormon štěstí, protože fyzický pohyb tento hormon produkuje, vrátila jsem se naprosto nadšená.
Teď vím, že pořídit si retro kolo ve stylu francouzské Provence byla dobrá volba. Moje tělo reagovalo pozitivně. Já si tak mohu plánovat výlety, které budu podnikat. Jsem klidná, protože vím, že jednou neskončím jako pajdavá babka, která bere za vděk chodítkem, možná i plínami. Vím, že takhle neskončím, na to mám až příliš silnou vůli.
Život je vskutku krásný a je úplně jedno, kolik vám je let. To, co bezesporu činí život krásným, je aktivní pohyb. Běh, jogging, plavání, jízda na kole, turistika. Každý z nás tuto šanci má, leč někteří ji promarní a stanou se z nich otravní pacienti lékařů, které viní ze svých zdravotních neduhů...Lékaři jsou fajn, velmi je obdivuji za to, co si musí od svých pacientů vyslechnout. Budu ve svém žití dělat vše, aby moje tělo šlapalo jak retro kolo ve stylu francouzské Provence...to se pak žije velmi krásně v jakémkoli věku...a hlavně nechci být otravnou pacientkou našich lékařů, až přespříliš si jich vážím a nechci fungovat jako kdosi, kdo své zdraví svou hloupostí promarnil...
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