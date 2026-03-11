Jak se ubránit obtěžujícímu muži?
Dnešní dopoledne. Jedu nakupovat do supermarketu. Nákupy z duše nesnáším, ať jde o cokoli. Velmi mě iritují, ale bohužel jsem zatím nedospěla k nákupům potravin online. Snad i já jednou budu raději sedět u počítače a nechám si vše přivézt. Jenže to bych zlenivěla, vypadala jako vepřovka, což nechci.
Mám tedy nakoupeno i pro svou přesosmdesátiletou sousedku a jdu k autu. Začínám dávat věci do kufru, když mě znenadání osloví muž, jestli nemám cigaretu. Říkám, že ne, že nekouřím. On je však neodbytný a hodí mi cosi do auta, že je to prý dárek pro mě, nějaký parfém. Já oponuji, že od něj nic nechci, ale on se nenechá odradit. Prý je ze Slovenska, že jsou Češi i Slováci bratia. Dokonce vytáhne nějaký doklad, abych si přečetla, že je opravdu ze Slovenska. Já si však stále uchovávám od něj odstup. Má situace není záviděníhodná, protože mám polovinu nákupu v autě a druhou polovinu ještě v nákupním vozíku. A navíc nevidím nikoho, kdo by mi mohl pomoci, domnělý Slovák si mě zkrátka vytipoval. Je mi jasné, že jeho pseudárky nejsou žádnou pozorností, ale určitě bude ode mě něco chtít. A chtěl. Prý ať mu dám nějaké peníze, aby měl na jízdenku na Slovensko. Říkám, že nemám žádné papírové bankovky, mince mám na parkovné. On mi nevěří, ale naštěstí se ke mně nepřibližuje. Odstoupím od něj, otevřu svou značkovou kabelku a vytáhnu svou značkovou peněženku, v níž mám opravdu pár kovových. Dám mu dvě desetikoruny s tím, že víc nedostane. Je znechucený, prý ať mu vrátím dárky, že mi nechce hrabat v autě. Vrátím mu to a on odejde. Mužský snědé pleti, s jedním žlutým zubem v ústech...Žádný Ukrajinec (někteří Češi viní Ukrajince z kriminality, zřejmě aby zakryli, že sami patří za katr).
Vzhledem k tomu, že mě život už dost omlátil, nejsem rozechvělá. Nasednu a odjíždím pryč. Musím pracovat. Držím se filozofie „Co tě nezabije, to tě posílí“.
Ve chvíli volna kontaktuji AI a zeptám se, jak se má žena zachovat, je-li obtěžována nějakým nejapným chlápkem. A ona radí. Zachovat chladnou hlavu a odstup, obětovat raději něco hmotného než být napadena. A také radí křičet, nekřičet o pomoc, protože by nikdo nepomohl, ale zakřičet třeba „Hoří“, na to prý lidé reagují. Nebo hodit něco na zem. A hlavně nosit při sobě pepřák. Ten já mám, dostala jsem jej od někoho milého v New Yorku, bohužel jej nenosím při sobě a ono se mi to nevyplatilo. Takže pepřák a křičet „Hoří“, když ženu otravuje otrapa, to je další lekce, již mi můj Osud připravil...
Helena Vlachová
