Jak asi mohl Andrej Babiš přijít ke svým miliardám

Fakt, že by Andrej Babiš neměl být zproštěn viny, pokud jde o kauzu Čapího hnízda, shledávám jako špičku ledovce jeho majetku, který dle mého soudu nabyl nepoctivě

Neumím si jako občanka České republiky představit, že by se novým premiérem země měl stát člověk, jenž má za svými nehty morální špínu a jenž nemá být zproštěn viny, když neoprávněně získal 50 miliónů z EU na pokrytí svého projektu „Čapí hnízdo“. Mám na mysli bývalého aktivního člena komunistické strany Andreje Babiše. Tohoto člověka hodnotím jako člověka, jehož bych označila jako kličkaře, to jest člověka, jenž se naučil v životě kličkovat a chovat se podle toho, co mu daná situace přinese největší finanční přínos. Oportunista, důvěrník StB, polistopadový zbohatlík, jenž se neštítí v honbě za ziskem vůbec ničeho. Lhát, stylizovat se do role mučedníka, do špinavé hry za penězi se neštítit vůbec ničeho, patří tam i zneužití dětí, proto využil i své děti z prvního manželství, na ně Andrej Babiš přísahal (není divu, když je dokázal opustit), vtáhl je i do své špinavé hry Čapího hnízda. Syna z prvního manželství nechal zavléct na Krym...Toť obrázek ze života předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Bývalý soudruh Andrej Babiš ve mně evokuje to nejhorší, co jsem z diktatury proletariátu prožila. Evokuje ve mně pokrytectví, lživost, chamtivost, oportunismus, hysterii a propagandistické fráze, jež se naučil u bolševiků a jimiž chce zastřít své morální bahno.

„Vrána k vráně sedá.“ Myslím, že není třeba vysvětlovat toto české přísloví. Alena Schillerová spolu s Karlem Havlíčkem se stali tváří svého vůdce Andreje Babiše. Oba jsou ochotni odhodit jakoukoli ušlechtilost, důstojnost, zřejmě jen z toho důvodu, že se jim to vyplatí. Obléci se za hranolku, selku či další trapnost, kterým se uvolila Alena Schillerová, je jen obrazem její ženské pokleslosti. Její kolega Karel Havlíček se dokáže morálně propadnout obdobným způsobem. Nemohu se ubrániti jedinému. Oběma jde o plné koryto. Jako žena si vůbec neumím představit, že bych jako žena zvolila podobné peklo jako Alena Schillerová. To bych nikdy nedokázala, protože má představa ženství je naprosto odlišná. Mým vzorem byla a zůstává Audrey Hapburn, na niž může paní Schillerová zapomenout. Myslím, že by souzněla s Martou Gottwaldovou, svou vizáží a celkovou úrovní. Ke komu připodobnit Karla Havlíčka? Někomu z aktivních soudruhů. Jako žena hodnotím ženu, tam patří i Alena Schillerová, jež to dle mého soudu jako žena prohrála.

Očekávám, že se bývalý soudruh Babiš bude stylizovat do role mučedníka, novodobého Ježíše Krista. Nevím, kdo jej jako bezpáteřného člověka vyslyší. Ale tací se najdou. Budou to lidé, kteří jsou stejní jako on, bezpáteřní, nedůvěryhodní, s absencí morálky. Nebo takoví, kteří si nevědí se svým životem rady a potřebují kormidlo, aby tak nabrali směr Rusko. Tam jim bývalý komunista Andrej Babiš pomůže. Přitom jim naslibuje vše možné. Mladí lidé se dle diktátu A. Babiše rozrodí, budou tu najednou další peníze na byty, pro seniory, učitele a další profese, slevy na cestování v MHD a jiné. Bývalý soudruh spolu se svým spolčením slíbí vše, je to velmi podobné slibům komunistickým. Že napáchají škody pro ekonomiku, je jim lhostejné. Lhát soudruzi uměli a jejich bývalý člen Andrej Babiš tomu není žádnou výjimkou. Když komunistický prezident Antonín Zápotocký hlásal, že k žádné měně nedojde, že je to jen dezinformační krok nenávisti imperialistů, lidé se 1. června 1953 nestačili divit. Došlo k měnové reformě, tudíž i k znehodnocení úspor lidí. Dovolím si tvrdit, že obdobným způsobem postupuje i vůdce hnutí ANO. Krom jiného v tomto člověku spatřuji velké nebezpečí pro naši polistopadovou demokracii, mám obavy z toho, s kým se po říjnových volbách Andrej Babiš spolčí, protože jemu nejde o lidi, tento člověk jen dokáže vést propagandistické fráze jako komunisté, jak se tomu pod jejich vedením naučil, jemu jde jen o to, aby měl ze všeho peníze a prospěch, tomu lze obětovat úplně vše, i své děti. Jako občanka ČR se cítím v nebezpečí, že by takový člověk měl stanout jako premiér naší země. To bych pak spolu s jinými lidmi musela vyjít do ulic...

Je to můj názor, ale domnívám se, že k miliardovému majetku se Andrej Babiš nedobral poctivým způsobem. Čapí hnízdo je toho ukázkou.