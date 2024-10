Importovaná prostitutka

Mám-li být upřímná, má veškerá životní traumata se nastartovala v dětství. Nicméně bych ráda toto přeskočila a začala bych časem, kdy jsem otěhotněla.

O tom, že mé těhotenství bylo těžké, jsem již psala. I o tom, že můj manžel v době mého rizikového těhotenství byl nevěrný a nalétl na nástrahy ženy, jež je dcerou slavného režiséram, jsem již také psala. Budiž. I toto jsem jako kojící matka přežila.

Můj syn prospíval dobře. Vše se neslo v příznivém období do jeho 19 let. Pak si přál být nezávislý na mé péči, dokonce v té době odcestoval do zahraničí, aby tam pracoval. Ale protože byl nezralý, brzy se vrátil. Našel si partnerku. Drogově závislou, myslím si, že jela v pervitinu. Když už vztah nebyl únosný a synova partnerka mu vyhrožovala, že jej zabije, volal mi, abych mu pomohla. Bylo to tenkrát poprvé, kdy jsem musela jeho partnerku vyhodit. Nakonec skončila snad někde v Beřkovicích. Pak přišla další. Tanečnice u tyče. Opět vztah velmi brzy vyhasl. Pak přišla partnerka, jež trpěla bipolární poruchou, ač velmi mladá, pobírala invalidní důchod s ohledem na její závažné psychické onemocnění. Její otec, svého času velmi úspěšný podnikatel, nakonec skončil tak, že se několikrát pokusil o sebevraždu a skončil v pražských Bohnicích. Jeho dcera též. Syn se od ní nakonec odpoutal. Pak přišla na řadu americko-česká celebrita, o tolik starší než on, rovněž potýkající se závažnými duševními problémy. I tento vztah skončil, aby jej následoval nový. Vztah o patnáct let starší Kolumbijkou. Opět šlo o velmi nevyvážený vztah, v němž žena, matka dvou dětí, z nichž každé mělo jiného otce, trpěla závislostmi. Na alkoholu. Šlo o velmi komplikovaný vztah, v němž Kolumbijka mého syna mlátila. Nakonec mi loni v létě zavolal a prosil mě, abych mu pomohla. Musela jsem odletět do Norska, jednat s norskou policií i úřadem Banevernet. Musím přiznat, že mně norská policie i zmíněný úřad velmi pomohly. Vztah s Kolumbijkou skončil.

Asi jsem hodně bláhová, když jsem si myslela, že těžké doby jsou již za mnou. V únoru můj syn odletěl na dovolenou do Brazílie. Tam se s někým seznámil. Dotyčná žena za ním přiletěla na začátku května. To už měl můj syn svůj plán. Rozhodl se, že si Brazilku vezme. A pověřil mě, abych mu pomohla svatbu v Čechách zorganizovat. Bylo to pro mě nesmírně těžké, bylo pro mě těžké i to, že jsem věděla, že Brazilka nechala ve své rodné zemi své dvě děti – dceru ve věku 4 let a syna ve věku 2 let. Nechala je své matce. I přes tyto skutečnosti jsem svatbu připravila a musím konstatovat, že byla velmi krásná. Nejen díky mně, ale i díky panu faráři a paní soudní tlumočnici.

Nevím, který den v září to byl. Syn mi telefonoval v rozčilení, že jeho žena utekla...ve chvíli velkého rozrušení přiznal i to, že jeho žena pracovala v Brazílii jako prostitutka, jako sexuální společnice, již si před svou návštěvou Sao Paula zaplatil...

Pro mě je tato informace naprosto zdrcující. Brazilka se nakonec vrátila, zřejmě si potřebovala ověřit, zda její původní profese stále platí. Pro mě jako matku vše vypadá, že jsem syna ztratila. Zapomněl na mě, nezná mě, vůbec tomu nerozumím, zřejmě se snaží, aby svou manželku neztratil, proto zpřetrhal jakékoli vazby se mnou...

Importovaná prostitutka. Nikomu nepřeji, aby toto zažíval. I když mně tolik lidí závidí, nevědí, jaká traumata jsem musela v životě překonávat a stále musím...Vypadám dobře, protože mě takto inspirovala Coco Chanel svým příběhem, ale prožívat bolesti, které vám zasadí vaši nejbližší, není nic záviděníhodného...přesto někteří Češi závidí...