Hodinový manžel?
Asi to mám v životě tak, že mám ráda muže jako takové, oceňuji na nich jejich přímočarost, smysl pro fair play, nekomplikovanost. Jenže od určité doby funguji jako žena nepárová, přičemž je toho tolik, co mohu muži nabídnout. Zaláskovala jsem se před čtyřmi roky, cítím se jako náctiletá a jako zasněná náctiletá věřím, že se mé sny jednoho dne naplní. Jenže než muži mého srdce dojde, že tu jsem a nabízím mu vše, co muži mají rádi, musím zvládat život single. To mě činí silnou. Bohužel přijdou situace, kdy tu chybí chlapská ruka. Třeba když si single žena koupí nový konferenční stolelk. Je krásný, dobrá cena, ale dát dohromady nezvládám. Určitě dobře vařím, umím napéct mlsky, vydělat peníze a celkově opečovávat ty, které miluji, ale na sestavení nového stolku nemám žádný potenciál.
I rozhodla jsem se, že zavolám hodinového manžela. Je mi jasné, že tím v domě, jenž přezdívám urnový háj, způsobím pořádný rozruch, neb český důchodce poplatný době Gottwaldově nemá nic jiného na práci než zevlovat. A když si Vlachová k sobě zavolá hodinového manžela, urnový háj usoudí, že Vlachová potřebuje sex...
Hodinový manžel mi to zvedl a slíbil, že přijde následující den navečer. Jaká radost pro single woman...Už mám takové založení, že lidem věřím, i uvěřila jsem hodinovému manželu, jehož životní filozofie může být, že slibem nezarmoutí.
Je tu následující den. Blíží se podvečer, hodiny ukazují 18.30, jenže hodinový manžel nikde. Zkusím mu zavolat, hlasová schránka sděluje, že je volající dočasně nedostupný...A mám to. Žádný hodinový manžel, žádný nový konferenční stolek...
Jste-li single woman, život vás naučí poradit si. Po frustraci s českým hodinovým manželem mi došlo, že úplně nejspolehlivější jsou Ukrajinci, z nichž mnohé jsem poznala, když jsem vedla kurzy češtiny právě pro ně. Nezklamali. Stačilo kontaktovat mou ukrajinskou kadeřnici, která ke mně poslala svého manžela, jenž bohatě zastoupil českého hodinového manžela...Znovu musím opakovat, že moje zkušenost s ukrajinskými uprchlíky je vesměs pozitivní, vážím si jich, znám jejich bolesti a jsem s nimi. Oni dokážou být se mnou, kdy volám SOS, proto jim patří můj velký dík...
Ukrajinci mi splnili mé přání, budu věřit, že i ten, jehož ve svém srdci chovám, je bude následovat...
Helena Vlachová
Prezident Pavel není prezidentem opozice
Řekla bych, že se tu rozšiřuje většinový názor o tom, že je Petr Pavel prezidentem opozice. Většinový názor bývá nesprávný a schovávají se za ním lidé, kteří jsou zlenivělí používat svůj mozek.
Helena Vlachová
Normalizace v novém hávu
Je mi opravdu líto, ale nemohu jinak. Současného premiéra vnímám jako člověka bez jakýchkoli morálních kvalit, neb on tu není pro lidi, jak s oblibou říká, on je tu především pro sebe. O tom hovoří i jeho životní cesta...
Helena Vlachová
Babišova vláda mi připomíná normalizaci
Je mi velmi líto, když vidím, kdo stanul v čele naší vlády. Hnutí ANO muselo vzít za vděk hnutím SPD a Motoristy sobě. Hůř už si vítěz voleb nemohl vybrat. Jenže kdo by šel do koalice s Andrejem Babišem? Málokdo. Je to tak.
Helena Vlachová
Střet dvou kultur
Nejsem rasistka. Netrpím rasovou nesnášenlivostí a dokážu pochopit lidi z třetího světa, kteří přicházejí do Evropy za obživou. Ale má to jedno velké ALE. Tito lidé musí respektovat zákony a pravidla žití v dané evropské zemi.
Helena Vlachová
Uznávám pouze tradiční rodinu
Tímto blogem mohu vyvolat spoustu protivenstvích, nicméně v životě vycházím ze svých zkušeností i z přírody. Jejích zákonů. Proto si stojím za názorem, že jediné prospěšně zdraví v novodobé civilizaci zůstává tradiční rodina.
