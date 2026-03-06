Hodinový manžel?

Žije-li žena jako já single, neb ve svém srdci už víc než čtyři chová lásku k muži, jenž se zatím nerozhodl, je vzdálen (snad ne citově), musí vzít časem za vděk hodinovému manželi. Nehledá jej na sex, potřebuje pomoci s montáží..

Asi to mám v životě tak, že mám ráda muže jako takové, oceňuji na nich jejich přímočarost, smysl pro fair play, nekomplikovanost. Jenže od určité doby funguji jako žena nepárová, přičemž je toho tolik, co mohu muži nabídnout. Zaláskovala jsem se před čtyřmi roky, cítím se jako náctiletá a jako zasněná náctiletá věřím, že se mé sny jednoho dne naplní. Jenže než muži mého srdce dojde, že tu jsem a nabízím mu vše, co muži mají rádi, musím zvládat život single. To mě činí silnou. Bohužel přijdou situace, kdy tu chybí chlapská ruka. Třeba když si single žena koupí nový konferenční stolelk. Je krásný, dobrá cena, ale dát dohromady nezvládám. Určitě dobře vařím, umím napéct mlsky, vydělat peníze a celkově opečovávat ty, které miluji, ale na sestavení nového stolku nemám žádný potenciál.

I rozhodla jsem se, že zavolám hodinového manžela. Je mi jasné, že tím v domě, jenž přezdívám urnový háj, způsobím pořádný rozruch, neb český důchodce poplatný době Gottwaldově nemá nic jiného na práci než zevlovat. A když si Vlachová k sobě zavolá hodinového manžela, urnový háj usoudí, že Vlachová potřebuje sex...

Hodinový manžel mi to zvedl a slíbil, že přijde následující den navečer. Jaká radost pro single woman...Už mám takové založení, že lidem věřím, i uvěřila jsem hodinovému manželu, jehož životní filozofie může být, že slibem nezarmoutí.

Je tu následující den. Blíží se podvečer, hodiny ukazují 18.30, jenže hodinový manžel nikde. Zkusím mu zavolat, hlasová schránka sděluje, že je volající dočasně nedostupný...A mám to. Žádný hodinový manžel, žádný nový konferenční stolek...

Jste-li single woman, život vás naučí poradit si. Po frustraci s českým hodinovým manželem mi došlo, že úplně nejspolehlivější jsou Ukrajinci, z nichž mnohé jsem poznala, když jsem vedla kurzy češtiny právě pro ně. Nezklamali. Stačilo kontaktovat mou ukrajinskou kadeřnici, která ke mně poslala svého manžela, jenž bohatě zastoupil českého hodinového manžela...Znovu musím opakovat, že moje zkušenost s ukrajinskými uprchlíky je vesměs pozitivní, vážím si jich, znám jejich bolesti a jsem s nimi. Oni dokážou být se mnou, kdy volám SOS, proto jim patří můj velký dík...

Ukrajinci mi splnili mé přání, budu věřit, že i ten, jehož ve svém srdci chovám, je bude následovat...

Autor: Helena Vlachová | pátek 6.3.2026 13:47 | karma článku: 8,82 | přečteno: 144x

Helena Vlachová

  • Počet článků 1350
  • Celková karma 22,90
  • Průměrná čtenost 1124x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

