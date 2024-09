Hledání smyslu života

Tento můj blog představuje hluboký ponor do mé duše, kdy jsem ve stavu, kdy si říkám, proč tu jsem, zda má vůbec smysl, abych žila...

Jestliže se narodíte jako nechtěné dítě, není to nic záviděníhodného. A jestli jste se narodili s citlivou duší, pak strávíte své první roky života v nemocnici, protože vaše dětská duše neunesla nevlídnost rodinného prostředí, do nějž jste se narodili. Ale přežili jste. Ocitli jste se zpět v rodině, v níž panoval patriarchát, bylo v něm domácí násilí, nebylo fyzické, bylo psychické, ale o to snad horší. Narodíte-li se jako nechtěné dítě, pak vězte, že vám po celý váš život bude chybět láska. Budete si stále připadat nedokonalí, protože vám nebyla láska vaší rodiny dopřána. Jen chladná náruč matky a přehlížení ze strany otce. Přitom jsou pro výchovu dítěte zapotřebí oba rodiče.

Vyrovnat se s handicapem, jenž vám dali do vínku vaši rodiče, je velmi těžké, dá se říci, že se s tím nelze snadno vyrovnat, možná nikdy. Narodit se jako nechtěné dítě a pak jen zažívat, že si nezaslužíte žádnou lásku, nepřeji vůbec nikomu.

Zřejmě jsem se narodila s velkou vnitřní silou, která mi pomáhá zvládat situace, které by jiní lidé už dávno vzdali. Zvládla jsem vystudovat náročný obor na VŠ, zvládla jsem se vyrovnat s těžkým těhotenstvím, po němž mě můj manžel opustil, neb dal přednost dceři známého českého režiséra. Zvládla jsem i to, že mi mí rodiče chtěli mého syna sebrat, aby neměl možnost se stýkat se svým vlastním tátou...

To, co jsem v životě nezvládla, byla manipulace mé rodiny. Nezvládla jsem to, že jsem se nechala citově vydírat svými rodiči, je to tak. Abych se jim zavděčila, opustila jsem kvůli nim své rodné město, opustila jsem kvůli nim gymnázium, kde jsem měla velmi dobrou pozici...ale stejně to bylo marné...skončila jsem jako dcera, jež si nezasluží žádné slitování...

Myslím si, že jako matka jsem velmi milující, nikdy bych svého syna neopustila, vždy jsem stála při něm, dala jsem mu jako máma vše, co může máma svému dítěti dát, protože jsem toto od své nikdy nedostala. Dala jsem svému synu lásku, až do mé smrti zůstane mým synem, jehož budu milovat...

Nicméně Bůh chce vše jinak. Než se můj syn narodil, modlila jsem se každý den k Bohu a prosila jej, aby nechal narodit mé děťátko, vždyť jsem ve svém těle cítila jeho život, proto jsem o něj tolik bojovala. Můj syn se narodil, můj manžel mě opustil, vězte, že to bylo velmi těžké, Bůh mi ukazoval, co vše jako máma budu muset překonat...

Bylo toho víc než dost, co mi můj syn způsobil...opustil Českou republiku, nechal po sobě dluhy, které jsem po něm splácela. I tak jsem nevzdávala svou naději, že mu snad jednoho dne dojde, že nelze žít tak, aby zapomněl na svou mámu...

Vše jsem svému synu i své rodině odpustila, jinak to totiž nejde. Když můj syn přišel s tím, že si chce po krátké známosti vzít ženu z Brazílie, nezbylo mi nic jiného než souhlasit, protože kdybych se postavila proti, on by mě odsoudil k tomu, že mě bude nenávidět...zafinancovala jsem vše, co jsem mohla, ale i tak jsem skončila, jak jsem skončila. Po krátké známosti se mezi mým synem a jeho ženou objevily velké problémy...můj syn se mi přiznal, že si vzal prostituku z Brazílie, utekla mu, pak se mu vrátila, ale za vše mohu jen já...

Mohu za to, že jsem se narodila, nacházím se v situaci, kdy si říkám, v čem spočívá smysl mého žití...určitě jej nespatřuji ve své rodině, ve svém synovi, musím smysl svého života vidět v něčem úplně jiném... tolik jsem si přála žít rodinným životem, ale Bůh mi nejednou ukázal, že to, proč tu jsem, není moje rodina, není to můj syn...Je to moje práce, je to moje cestování, je to i mé psaní a za to vše mohu být vděčná, že jsem své žití neukončila...