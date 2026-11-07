Fenomén emigrace a syndrom věčné nespokojenosti
Lidé, kteří se rozhodnou opustit svou vlast, ztrácejí své kořeny. Po roce 1968 od nás odešla spousta lidí do emigrace. Myslím si, že tito lidé zažívali po příchodu do nové země krušné chvíle, čekalo je něco, co lze nazvat kulturním šokem. A k tomu lze přidat i jazyk. Těmto lidem se pak mohlo stávat, že nedokázali na svou vlast zapomenout, mohli si ji i idealizovat a toužili se vrátit zpět. Život v nové zemi přijali jen z toho důvodu, že nesouhlasili s nesvobodou v Československu. Ale co mohlo být v té době lepší? Zda život v diktatuře, která lidi jistila sociálně i finančně, či odejít kamsi, kde platila úplně jiná pravidla pro život. I když jsem nesouhlasila s tím, co se v Československu dělo, nikdy bych svou vlast neopustila. Byla jsem tu s ní v dobách, kdy jí nebylo zrovna nejlíp. Nikdy jsem o emigraci neuvažovala, ani jsem neočekávala, že by se měl politický systém u nás změnit. Žila jsem, jak se tehdy dalo žít, a dnes jsem ráda, že jsem tu setrvala. A navíc. Tenkrát mě velmi zasáhla kniha Americká tragédie od Theodora Dreisera. Četba této knihy mě naprosto přesvědčila, že žít v USA musí být velmi těžké, protože je to země k lidem nekompromisní a tvrdá.
Jestliže někdo strávil většinu svého života v USA a pak se v důchodovém věku rozhodne vrátit zpět do ČR, zažívá tu něco, co se v angličtině nazývá reverse culture shock. Prožívá další šok z kultury, již si mohl v letech své emigrace značně idealizovat. A může se přihodit pravý opak. Teď může takovému člověku chybět Amerika a na život, který tu teď žije, jen nadává. Řekla bych, že vrátí-li se někdo po letech zpět do naší země a jde-li již o seniora, jde o zřejmý kalkul z jeho strany. Platí to zejména pro ty, kteří žili v USA. Strávit seniorský věk v USA se může pro někoho stát noční můrou, podíváme-li se na lékařskou péči tam a srovnáme-li ji s naší, která se stále těší velmi dobré úrovni. Nebýt již mladý znamená počítat i s tím, že můžeme trpět různými zdravotními problémy, což může amerického seniora v porovnání s jeho českým protějškem finančně naprosto zruinovat. Myslím si, že to může být i hlavní důvod, proč se některý český emigrant vrací do své vlasti, jež je k seniorům velmi milosrdná a vstřícná. Tady je lékařská péče bezplatná, což je ve stáří podstatné.
I když už nejsem mladá, musím konstatovat, že se mi tu žije dobře, že stále dostávám pracovní nabídky a i přes svůj věk jsem aktivní. Samozřejmě mě k tomu pomáhá i mé vysokoškolské vzdělání, které mi pomáhá žít život s noblesou, vděkem i pokorou. Když se někdo po letech vrací zpět do vlasti, již kdysi opustil, a teď na ni jen nadává a velebí USA, zůstane vykořeněný až do svého skonu, navíc jen sám se svými výčitkami...
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