Důchodové připojištění nikomu nedoporučuji
Mnozí z nás si nedokáží představit svůj život bez bank. S tím souhlasím. Ale mám jisté výhrady, pokud jde o penzijní připojištění. Nasypete nemalou částku do svého důchodového pojištění, splníte zákonnou lhůtu a ono ejhle. Když chcete smlouvu vypovědět, setkáváte s neochotou, banka má tři měsíce na to, aby vám peníze vyplatila. Ohání se tím, že toto plyne ze zákona. Jenže jsme v České republice, kde to, co platí pro jednoho, nemusí platit pro jiného, vždy se najdou zadní vrátka, kdy lze zákon obejít.
Co když se senior nachází v situaci, kdy své uspořené peníze nutně potřebuje, ocitá se v platební neschopnosti či potřebuje pokrýt své výlohy na zdraví. Když zavolá na zákaznický servis své banky, setkává se jen s frázemi, jež je online bankéř naučený používat. Zprvu se nekomunikuje s člověkem, nýbrž je nabídnut robot, hovoří s vámi jako s někým, kdo nemá pět pohromadě, máte-li trpělivost a s robotem to nevzdáváte, jste přepojeni na bankéře. A ten je vybaven frázemi, jež je nutno používat, protože bance nejde o nic jiného než bohatnout.
Nejsem již mladá, ale jediné, co mohu mladé či střední generaci doporučit, je, aby si nezakládaly penzijní připojištění. V žádném případě. Nikdy nikdo neví, kam se finance posunou v řádu dvaceti či více let. Napadá mě nějaká forma spoření, ale penzijní spoření bezesporu ne. I když splníte zákonné podmínky, jediné, co potřebujete, je vyplacení úspor okamžitě, případně neprodleně, setkáváte se s nepřátelským jednáním s online bankéřem. Nezahrnuji roboty, takové považuji naprosto mimo místu.
Není to tak dlouho, kdy jsem na svém internetbanking mohla najít přímý kontakt na banku. Toto zmizelo. Zredukovalo se to na robota, pro mě velké fuj...
Abych dnešní blog shrnula. Nikomu nedoporučuji penzijní připojištění, neb nikdo neví, jaká bude situace v naší zemi po letech...Navíc má zkušenost vypovídá o tom, že i když splňuji lhůtu naspořených peněz, banka je nevyplatí. Dá vám lhůtu tří měsíců, ale co když se ocitnete v situaci, kdy peníze potřebujete neprodleně? Na to vám z těch rádoby bankéřů není schopen odpovědět, proto jim své peníze neposílejte...
Helena Vlachová
Zvracející Francouz nebo zpívající Rus?
K napsání dnešního blogu jsem se nechala inspirovat slovy našeho velkého básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Tento velikán české i světové literatury se stal pro komunisty trnem v oku.
Helena Vlachová
Ztracena v IT světě
Nikdy ve svém životě nezapadnu do bandy technozávisláků, kteří dokáží jen čučet před sebe a ťukat palci do neživých tenkých krámů, svých mobilů, případně jsou tito zaháčkováni u svého laptopu, s nímž žijí svůj virtuální život
Helena Vlachová
S kardinálem Dominikem Dukou nesouzním
Naše země patří mezi vesměs ateistické. Myslím si, že katolická církev není u nás dobře přijímána, přičemž v jejích řadách najdeme výrazné osobnosti. Václava Malého, Tomáše Halíka, Josefa Berana či Miroslava Vlka.
Helena Vlachová
Někteří lidé u nás trpí ztrátou paměti
Když se tak rozhlížím kolem sebe, zažívám určitý pocit smutku a melancholie. Vidím lidi, kteří zřejmě trpí dlouhodobou či krátkodobou ztrátou paměti. Jde o voliče Andreje Babiše. Zařadila bych je do kategorie „zbabělci a slaboši.“
Helena Vlachová
Pro Katku
Katka je moje neteř, která se narodila v době, kdy jsem marně toužila po mateřství. Malá Kačenka tuto mou touhu dokázala plně kompenzovat. Maminkou jsem se nakonec stala ve svých třiceti, tehdy stará matka.
