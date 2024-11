Dnešním mužům není co závidět

Je mi opravdu velmi líto, když musím toto napsat. Dnešní ženy zhrubly, staly se z nich obhroublá stvoření, jimž je lepší se vyhnout.

Kam se ženskost propadla. Z mnohých dnešních žen se staly hrubiánky, které se velmi rády prezentují na sociálních sítích.

Tak například jedna manikérka. Svého prvního syna si pořídila coby svobodná matka. Otcem svého syna záhy pohrdla a čekala. Čekala, až se další nachytá na její lep. Nějaký rok si počkat musela, nicméně se jeden z hloupých mužů našel. Omotala si jej kolem prstu, a aby si vztah ukotvila, pořídila si s ním své další dítě. Opět syna. A jak se s ním prezentuje na sociálních sítích? Svého druhorozeného syna označuje na sociálních sítích za sajrajt, kterého má u kozy. Divím se, že si některý z mužů vůbec mohl pořídit dítě s někým tak hrubým. Ona, znovu svobodnou matkou, na sociálních sítích opět odkrývá hrubost své povahy. To jsou dnešní muži na tom tak špatně, že se pro volbu partnerky rozhodnou s ženskou, jíž je jakákoli jemnost i něha cizí? Nebylo by snad lepší, kdyby muži zůstali sami?

Žiijeme v divné době. Mužům je odebrána jejich přirozená role ženu ochraňovat. Místo toho tu máme vulgární ženské, které se odpoutaly od své přirozené role ženy, a začínají si hrát na někoho, kdo je ve vztahu s mužem ten silnější. Postrádají jakoukoli něhu a jemnost, tyto vlastnosti vyměnily za hrubiánství a vulgaritu. A bohužel někteří muži, kteří postrádají dostatečné sebevědomí, zvolí ve svém životě partnerku, jež se prezentuje hrubosti na sociálních sítích, neumím si představit, jak může vypadat život s ženou, která postrádá něhu, a veškerou ošklivost své povahy předvádí online. Bohužel si muži, kteří si pořídí dítě s exhibicionistkou, neuvědomují, že velmi poškozují své potomky.

Opravdu by mě velmi zajímalo, kolik mužů přijímá skutečnost, že jejich partnerka označuje jejich společného syna za sajrajt a kojení označuje za aktivitu spojenou s kozou. Až do takového morálního bahna se některé dnešní ženy propadly, je tristní, že se najdou muži, kterým takové ženy nevadí. Asi trpí nějakým mindrákem, jinak by se sebevědomý muž musel vulgární ženské vyhnout...