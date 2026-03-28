Dnes slaví pan Zdeněk Svěrák životní jubileum
Vážený pane Svěráku,
dovolte mi, abych Vám popřála k Vaším dnešním narozeninám. Popřát někomu tak velkému není vůbec lehké, není lehké najít slova, která by vystihovala upřímnost mého přání Vám i veliký obdiv, jenž k Vám chovám. A myslím si, že to nejsem jen já...
Měla-li bych parafrázovat slova Vítězslava Nezvala, pak bych napsala toto: „....tisíc hluchých lidí bloudí beze jména a jen v jednom jsme našli Zdeňka Svěráka...“ Nemyslíte, že právě tato slova Vás vystihují? A k tomu nelze nepřiřadit slova Karla Čapka „Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“ Slova slavného českého spisovatele ve mně evokují Vás, pane Svěráku, Váš laskavý humor, jenž se nikdy neoposlouchá, Vám byl dán do vínku a Vaše tvůrčí činnost je na nich založena. Proto jste stále čerstvý, máte elán mladého muže, a jak vidno, tento elán a životní moudrost Vás nikdy neopustí. A to je dobře, to potřebujeme, potřebujeme Vás v dobách dobrých i dobách zlých. A k tomu bych dodala ještě pár Čapkových slov, jež jsou nadčasová, neb platí o každém, kdo jde v životě stále vpřed a netrpí nudou. „Jen malí lidé se perou o prestiž, ti velcí ji už mají.“ Vy ji máte, současná česká politická reprezentace se malými lidmi jen hemží, což Vás nenechává klidným a dokážete se na její adresu vyjádřit, jako tomu bylo letos na Letné na první jarní den, stejně tomu tak bylo na Letné v roce 2019. Za to Vám náleží velký dík. A opět k tomuto Vašemu postoji, kdy Vám není lhostejná vláda věcí v naší zemi, ráda použiji slova dalšího českého velikána Jaroslava Seiferta „V životě jsem nic nezradil, tím jsem si jist a můžete mi věřit.“ Ne, Vy pane Svěráku, jste nikdy nezradil demokratické principy a svobodu v naší zemi, nezaprodal jste se, v tomto směru jste konzistentní, nestal jste se nikdy korouhvičkou, která se otáčí podle toho, co jí to vynese. Vaše životní cíle nejsou mamon, ale duchovní bohatství, jímž obohacujete naši kulturu, náš svět. Vaše krásná čeština je jako studánka čisté vody, již potřebují všichni ti, kteří neprzní náš rodný jazyk. Jak milé je naslouchat Vašim slovům, která nepostrádají humor a hloubku. Takových lidí je v současnoti velmi málo, proto jste se stal vzácným člověkem, jenž namyšlený není, předává velkoryse svou laskavost a humor dál, čímž si dle slov Čapkových uchovává životní čerstvost.
Jsem velmi šťastná, že jsem mohla a mohu žít v době, kdy jste na světě, protože zkrášlujete naše bytí a to dokáže jen málokdo.
Vážený pane Svěráku, k Vaším dnešním narozeninám Vám z celého srdce přeji pevné zdraví, abyste vždy zůstal věren svému laskavému humoru, morálním zásadám, abyste stále dodával lidem naději v dobách, kdy to naše země potřebuje.
Helena Vlachová
