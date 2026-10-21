Co učinila americká filmová produkce s českým filmovým uměním
Svůj blog bych také mohla nazvat „Od Felliniho k levným splaškám, aneb proč jsme vyměnili hloubku ducha za americký klipový konzum?“
Už něco pamatuji, a vůbec se za to nestydím. Naopak mám možnost srovnání. Za komunistické totality jsme byli povinně vystaveni bizarnímu diktátu, jenž se nesl v duchu „Měsíce československo-sovětského přátelství,“ což se odehrávalo v listopadu. Bylo možno zhlédnout tendenční, černo-bílou sovětskou kinematografii. To se do kin moc nechodilo, samozřejmě až na výjimky škol, které to měly za povinnost, televizi jsme raději vypínali. Ale to vše trvalo jen jediný měsíc v roce a to se přežít dalo. Po měsíci sovětského paskvilu jako by režim chtěl divákům kompenzovat útrapy diváků, se do našich kin i televizí dostávala kinematografie toho nejvyššího evropského kalibru. Z vlastní divácké zkušenosti mohu uvést Ingmara Bergmana, surrealistické provokace Luise Buňuela a viziální poezii Frederica Felliniho. Moje generace vyrůstala na skvostných anglických detektivkách, francouzské eleganci Alaina Delona a Jean-Paula Belmonda či na italském jiskření Sophie Lorenové a Marcela Mastroianniho. Jinými slovy mohu říci, že ač za komunistů, byli jsme uměním kultivováni.
Po roce 1989 jsme se dočkali vytoužené demokracie, ale v ruku v ruce s ní přišel masívní, nekritický vpád americké provenience, dlužno z pohledu mého podotknout, že Američanům nejde o nic jiného než o profit. Tak jsou jaksi odmalička nastaveni. Jde jim jen o peníze. Evropské umění bylo bohužel nahrazeno průmyslovou výrobou na běžícím pásu, které drsně vymyla a stále i vymývá vkus českého diváka. Nedávno jsem svým elitním studentům v konverzaci pustila Hitchcockovo legendární a psychologicky ostré „Psycho“, které patří mezi hodnotné horory, nicméně jsem se setkala ze strany svých studentů s velkým zklamáním. Tento legendární film je nudil a postrádali v něm více krve, protože krvi uvykli z amerických splaškových filmů. Stejně tak jsem narazila s oscarovým filmem Tanec s vlky, i když film získal sedm Oskarů, u mých CAE studentů se setkal s odmítnutím, protože jej vyhodnotili jako nudný. Vůbec nepochopili, jaký nadčasový vzkaz v sobě tento film nese. Dnešní divák se bohužel díky americkému braku neumí zastavit, spočinout a nasát atmosféru, jeho mozek je jaksi vymytý americkým nevkusem, který se tu rozšířil jako pandemie.
Hollywoodské filmy nám lživě servírují obraz dokonalých, oslnivých a překrásných žen. Když jsem však před čtyřmi roky navštívila New York a slavnou 5th Avenue, žádné krasavice jsem nepotkala. Realita americké ulice je diametrálně odlišná od toho, co tu prezentuje americký filmový průmysl. V tomto směru nacházím podobenství se sovětským filmem, který se nám rovněž snažil vnutit představu o dokonalém sovětském člověku, o dokonalé sovětské ženě. Nic pravdou nebylo a ani není.
Je mi velmi líto, že jsme si nechali vzít bohatou historii našeho filmového umění a evropskou kultivovanost. Nechali jsme si tento duchovní svět zaplavit kulturním odpadem z USA a této zemi podobným nevkusem. Měli bychom se vrátit ke kořenům svého umění, tam spatřuji cestu...Nechme Američanům jejich pokleslost ve všech směrech...
Helena Vlachová
Oduševnělost vs prázdnota: Proč Češi neumí unést své velikány
Letos si připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla, ráda bych tímto svým blogem přispěla, proč jej považuji za nejlepšího polistopadového prezidenta
Helena Vlachová
Proč inkluze ničí národ Komenského
Žijeme v zemi, která dala světu Jana ‚Ámose Komenského. Desetiletí byl náš vzdělávací systém budován na pevných základech, profesionalitě a logické struktuře.
Helena Vlachová
Nevolnictví v 21. století. Když si bytové družstvo plete své členy s poddanými
Koupit si družstevní byt nemusí být vždy výhra. Před patnácti lety jsem si jeden takový zakoupila a nenechala jsem se odradit kauzami tohoto družstva, které se dostaly až do celostátních médií. A doplatila jsem na to.
Helena Vlachová
Ryba páchne od hlavy: Proč česká budoucnost krvácí ve jménu politického populismu
Po tom, co současná vládní koalice představila svůj rozpočet a poté, co jsem si přečetla kandidáty do komunálních voleb, nemohu být jaksi zticha
Helena Vlachová
Jak virtuální realita krade lidské teplo
Jsem opravdu ráda, že jsem se narodila, kdy jsem se narodila, že jsem se narodila do doby, kdy se lidé seznamovali přirozenou cestou. Nehrozily podvody, jak tomu je dnes.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Dálnici D11 na 89. km ve směru na Prahu uzavřela nehoda
Dálnici D11 na 89. kilometru ve směru na Prahu uzavřela nehoda, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic....
JIndřichův Hradec povedou ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS
V Jindřichově Hradci se na koalici dohodlo ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS. Budou mít...
Strany v Benešově uzavřely koaliční smlouvu, pokračuje dosavadní koalice
Zástupci Benešova pro život, Volby pro Benešov a ODS dnes na benešovské radnici uzavřeli koaliční...
V Třinci se vytvořily dva bloky, o koalici mohou rozhodnout Osobnosti pro Třinec
Povolební vyjednávání v Třinci na Frýdecko-Místecku stále nevedla ke vzniku koalice, po dvojbloku...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1375
- Celková karma 18,07
- Průměrná čtenost 1119x