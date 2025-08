Co miluji na českém

Na všem, co se odvíjí od českého, miluji především Miladu Horákovou, Vladimíra Mertu, Václava Hraběte, Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Věru Čáslavskou...na českém nemiluji soudruhy, jimž vévodí Andrej Babiš, ...

Zakládám si na kvalitě života. Kvalitu života mi představuje literatura, hudba, cestování, výtvarné umění, kvalitu života mi představují lidé, kteří se nikdy nenechali vtáhnout do komunistické či fašistické ideologie, nikdy se nenechali vtáhnout do ideologie, jež by byla v rozporu s demokracií...

S obavami sleduji, jakým se vývoj naší země v současnosti dává. Mám obavy o to, že tu v čele naší země stane člověk, jenž mění své politické názory podle toho, jak je lze zapotřebí, jak mu to vyhovuje. Mám na mysli bývalého aktivního komunistu Andreje Babiše. Hodnotím jej jako člověka bez páteře, AB je schopen měnit své názory i osobní cíle podle toho, jak se to jeho zištným cílům hodí. V předvolební honbě za hlasy se zejména zaměřuje na české důchodce, jimž slibujeje vše možné i nemožné, pro velkou částku z nich se stal novodobým spasitelem i patriotem...

Narodila jsem se jako Češka. I takto se cítím. Nedokážu se smířit s tím, že by se v naší zemi měl stát premiérem země člověk, jenž se po celý svůj život choval i chová jako oportunista, navíc obžalovaný z dotačního podvodu. Člověk, jenž mění své názory podle toho, jak mu to vyhovuje. Zaprodá se i s ďáblem. Tak hodnotím bývalého aktivního soudruha Andreje Babiše, jenž se nenarodil Čechem...veškeré jeho životní kroky hodnotím jako naprosté morální selhání člověka, Andreji Babišovi nikdy nešlo o čistotu v životě, vidím jej jako člověka, jenž je další kořisti lačný, protože se sytí majetkem, vidím jej jako člověka, jenž dychtí po stále vyšším zisku, k čemuž používá všech možných prostředků. Tím se mu stali v polistopadovém vývoji naší země i někteří čeští senioři. Zpravidla nevzdělaní, zpravidla s určitými zdravotními problémy, zpravidla tací, kteří postrádají kognitivní funkce...a na takové on sází...k dosažení osobních cílů mu mohou pomoci i novodobí nacisté či soudružka Konečná, představitelka komunistické strany, jež má na hrbu politické vraždy, pronásledování nepohodlných, cenzuru, útlak... Nechávám bez komentáře...

Ať to v dalším vývoji naší země dopadne po podzimních volbách 2025 jakkoli, budu se vždy spoléhat na lidi, jejichž charakter znamená čistý štít, narodili se Čechy stejně jako já – určitě to bude Milada Horáková, Vladimír Merta, Václav Hrabě, Vladimír Mišík, Vojta Dyk, Jan Hřebejk, Jaroslav Seifert, Josef Kainar, Zdeněk a Jan Svěrákovi, Věra Čáslavská, Václav Havel, Kateřina Tučková, Alena Mornštajnová, Patrik Hartl, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana...určitě by jich bylo víc, jinými slovy jsou to lidé, kteří se nezaprodali ideologiemi, které šly proti člověku. Z těch nedemokratických jsem zažila jen komunisty, pro mě naprostá hrůza, již nejsem schopna tolerovat i dnes...Jsem Češka a svému národu přeji, aby vždy kráčel směrem prozápadním, aby měl vždy dost sil na to, aby odmítal komunismus, nacismus, aby se nikdy nepřiklonil na stranu Ruska. Zažila jsem okupaci sovětských vojsk 1968, už nikdy víc nic takového. Už nikdy víc Miloše Jakeše, jenž byl jedním z těch, jenž nese odpovědnost za okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Určité podobenství s Jakešem spatřuji v Babišovi a jeho posluhovačům...Proto biji na poplach...narodila jsem se jako Češka.