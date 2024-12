Cítíte se sami? Máte pocit, že už vás nic hezkého nečeká? Vsaďte na labutě

Každý má život složitý, nenajde se nikdo, kdo by nemusel v životě řešit problémy, důležité je však nenechat se porazit, mít silnou vůli a věřit, že se vše v dobré obrátí

Mám už svůj věk. To ale neznamená, že bych měla trénovat skok do rakve. Právě naopak. Snažím se být hodně aktivní. Stále pracuji a chci si udržet hezkou vizáž. Bydlím v ulici, v níž převažují lidé důchodového věku. Když je kolikrát vidím, říkám si, že takhle ne. Takhle bych nechtěla vypadat. Mít nadváhu, sotva se valit, trpět pohybovými obtížemi, nemít zuby a mít neupravené vlasy. Abych se k něčemu takovému nikdy nedopracovala, zachraňuje mě pohyb.

Miluji kondiční běh. Teď v zimním období mi přijde, že se svým během vracím do dětských let, do sáňkovaček, klouzaček, koulovaček...Aktivní pohyb mě zbavuje trudnomyslných nálad, činí mě šťastnou.

Splnila jsem si v životě stát se maminkou, můj syn je dospělý, dala jsem mu svobodu a je jen na něm, jak bude své žití zvládat. A protože jsem žena, je ve mně zakotvená touha se o někoho starat, někoho milovat...online seznamky jsem už dávno vzdala, neb tam visí stále ti stejní desperáti. A abych se necítila smutná a sama, stala jsem se ženou v běhu (trochu jsem si upravila název hezké české komedie).

Když si jdu zaběhat, vede moje cesta kolem rybníka a tam žijí nádherné labutě a kačenky. Zastavím se, mám pro ně připravenou mrkev. Neumíte si představit, jak je krásné pozorovat tyto tvory, když k vám připlouvají. Teď je rybník lehce zamrzlý, labutě jsou natolik silné, že si s ledem poradí a pomalu připlouvají ke mně. A za nimi kačenky. Všechny se těší na něco dobrého. Když tak stojím a pozoruji je, jak baští, zaplňuje mě to pocitem štěstí, že není můj život na draka, že je tu stále někdo, kdo se raduje z mé přítomnosti. Cítím se nádherně. A po krmení běžím dál. Neběžím žádný sprint, ale běžím. Nefuním, nezadýchávám se, užívám si svého těla, jemuž jsem nedovolila a nedovolím, aby chátralo...Necítím se sama, je tu se mnou příroda, jejíž nedílnou součástí jsou i labutě, na které jsem vsadila. Nevyhrála jsem žádný jackpot, o ten nestojím, vyhrála jsem pocit štěstí, jenž mě zaplavuje, a já vím, že život je krásný...