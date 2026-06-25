Cítíte se jako umřelka?
Nejsem již mladá. Ale co s tím? Měla bych se rekrutovat mezi seniory, jejichž životní náplní jsou návštěvy lékařů, konzumování všemožných léků na nevímco. Přiznávám, že se mi něco takového nezamlouvá vůbec.
Důležité je umět naslouchat svému tělu, protože každé tělo je originál. A každé tělo by si mělo umět poradit se zdravotními obtížemi. Vše začíná v naší hlavě. Jestliže svou mysl zásobujeme negativními informacemi, má to velmi záporný účinek na naše tělo. Ono onemocní. Důležité je stranit se lidem s negativním nastavením, jejich energie může být pro člověka zničující.
Když jste mladí, vše se vám daří. Ale s přibývajícími roky se ukáže, jak je na tom ten či onem se svým fyzickým zdravím. Myslím si, že by člověk měl být vždy fyzicky aktivní bez ohledu na věk. A ono se to vše pak ukáže, když jeden dosáhne věku, jenž končí na „sát“. A k tomu lze přidat to, co jíme, co pijeme, zda nedejbože kouříme. Jestliže se ke svému tělu chováme jako nepřítel, což znamená, že jsme líní, trávíme drahnou dobu u počítače, cpeme se nezdravými jídly a vše okořeníme přemírou sladkostí a alkoholem, přijde den, jenž s námi naše tělo toto vše s konečnou platností zúčtuje.
Když vidím dnes ženy, jež jsou v porovnání se mnou mnohem mladší, říkám si, zda ony mají doma zrcadlo, před nímž se mohou svléknout. Protože se mi zdá, že spousta dnešních mladých žen o sebe nedbá a je jim jaksi jedno, že je jejich tělo jeden velký špek, jenž nelze zakrýt. Když jsem byla mladá, tolik žen s nadváhou nebylo. Asi jsme to měly nastavené jinak.
Letos oslavím sedmdesátiny. Když si vzpomenu na svou babičku, která slavila sedmdesátiny, spatřuji velký rozdíl. Na rozdíl od ní nejsem šedivá, nemám žádnou zubní náhradu, mohu se svléknout a nespustím kvůli tomu šok svému okolí. Asi je to tím, že žiji v jiné době a že jsem k sobě odjakživa náročná. Že nechci skončit s bohatým chorobopisem u lékařů, ale že se snažím své zdraví držet ve svých rukou. Proto jsem si pořídila retro kolo, žádné elektrokolo, ale obyčejné kolo, jímž mohu ujíždět svému věku. Neumíte si představit, jak nesmírně osvobozující je pocit, když šlápnete do pedálů a vy objevujete svět z jiné perspektivy. Je odlišná od chodítek, holí a já nevímčehovšeho, vy objevujete svět díky své síle, díky své vitalitě...
A tak ujíždím svému věku, mohu stále pracovat a cestovat po světě, což mě vždy nakopne, vždy si uvědomím, že život je velký dar, jenž je nutno chápat s velkou pokorou a zodpovědností....má-li to jeden tak, pak nekončí na eldéence či v ordinacích lékařů...vřele doporučuji...
I když letos sedmdesát, neznamená to pro mě, že bych měla trénovat skok do rakve či přemýšlet o zpopelnění. Pro mě je tento věk velkou výzvou, že se nikdy nevzdám, proč tu jsem. A jít si zaběhat či prosvištět den na kole je strašně moc, čím se dá přispět k příjemné náladě, tělo je plné serotoninu a vy si uvědomujete, že žít je nádherné...
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