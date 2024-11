Cestovat s ukrajinskými aerolinii může být pro běžného turistu propadák

Rozhodla jsem se ještě načerpat slunce, než přijde podzimní slota či mrazíky. Proč ne do Egypta, tam by mělo být vše v pohodě

Moje podzimní dovolena v Egyptě nebyla za hubičku, ale to nechci nikterak řešit. Hlavně nasát do sebe slunce, zaplavat si v moři a vybudovat si dostatek pozitivní energie pro dny podzimní.

Asi nejsem příliš důsledná, nebo se spoléhám na kvalitu služeb cestovní kanceláře, věřím nabídkám a nechci se nikterak nahlodávat tím, že by nemělo být něco v pořádku.

Navštívila jsem spoustu destinací, díky tomu jsem poznala i kvalitu leteckých společností. Dá se říci, že jsem byla s většinou docela spokojená. Asi jedničku tvoří Emirates, ale najdou se i jiné dobré letecké společnosti. Je mi opravdu moc líto, že značka ČSA skončila, zřejmě to vše má na vině pan Jaroslav Tvrdík, ale žijeme v České republice, v níž se lumpárny konají. A lump ten z největších nebývá po právu potrestán...proto i skončila velká letecká společnost ČSA. Namísto ní se musí našinci smířit s ubohostí některých leteckých společností. A za takovou bych označila ukrajinské aerolinie. Ze svých cest jsem zvyklá na ledacos, ale to, co předvádějí ukrajinské aerolinie, skryté pod názvem Sky line, považuji za opravdovou drzost, v níž se mísí i dle mého soudu neprofesioalita posádky, kam řadím i pilota.

Do Egypta jsem odlétala s určitými nadějemi, ale protože jsem žena praktická, vzala jsem si raději na palubu letadla svačinu. I dobře jsem udělala. Měla jsem přitom v úmyslu, že si něco během letu přikoupím. Jenže se nedalo přikoupit téměř nic. Snad brambůrky, slané buráky a čokoládový kroisant. A abych nezapomněla, k dostání byl i kalíšek instantní polévky. A k tomu teplá coca cola, za niž musel cestující samozřejmě zaplatit. Mám-li to celé shrnout, vše byla jen naprostá ubohost ukrajinských aeroliniek. A k tomu mohu přidat nepříjemnou posádku. Zdarma jsme dostali kalíšek pitné vody.

Na cestu z Egypta jsem už od Ukrajinců neočekávala vůbec nic. A ono se to naplnilo. Krom jednoho kalíšku vody nebylo nic, co by si cestující mohl na palubě koupit. Ani brambůrky, osolené buráky, instantní polévku či teplou coca colu...Let trval něco přes čtyři hodiny. Ani kapitán letadla se ničím nepředvedl, snad několika slovy, že v Praze bude 10 stupňů. Stevardky si uchovaly svou nepřátelskost, úsměv je pro ně něco, co ze svého výcviku neznají. Spíše zachovávaly k cestujícím přístup, jenž by se vyrovnal dozorkyním v trestnici...

Až příště někam poletím, už mi nebude jedno, s jakými aeroliniemi poletím. Určitě si nezvolím ukrajinské aerolinie, které mají co dohánit, aby se vyrovnaly alespoň průměru, jenž od nich cestující očekávají... Je mi velmi líto, že některé české cestovní kanceláře vezmou za vděk tak podprůměrnými ukrajinskými aeroliniemi snad jen z toho důvodu, že jim to něco vynese...

Letět do zahraničí? Určitě. Ale varuji před neprofesionalitou ukrajinských aerolinií, tolik jsme snad už neklesli. Nechali jsme si vzít ČSA a má tuto dobrou českou značkou nahradit neprofesionalita? To snad ne...