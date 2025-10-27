Budoucí vláda bude toxická
Nová vláda vzniká na hnilobném základě. Opět tu bude zřejmě vydíratelný premiér Andrej Babiš. Další otázkou jeho existence v politice je jeho vztah k Agrofertu. Bývalý aktivní soudruh, bývalý člen zločinecké komunistické strany Československa. Tento člověk mi není věkově vzdálený, proto mohu konstatovat, že členem komunistické strany jste se nemuseli stát. Stačilo říci, že o členství nestojíte. Tak jsem učinila já, čímž jsem si vysloužila nulový kariérní růst, ale zachovala jsem si morální důstojnost. I můj bratr lékař odmítl členství ve zločinecké komunistické straně, nemohl se tak nikdy stát primářem, ale šlo mu o to, aby zůstal morálně čistý. To bohužel nelze říci o budoucím premiéru ČR, má se jím stát Andrej Babiš. Je mi velmi líto, že toto nemohu říci o stávajícím prezidentu ČR panu Petru Pavlovi. I on se zpronevěřil čistotě ducha. Teď mají vůči sobě stát dvě osobnosti svým charakterem tak trochu podobné. Andrej Babiš a Petr Pavel. Andrej Babiš pokračoval v morální destrukci svého charakteru, protože mu v životě nikdy nešlo o nic jiného než získávat stále větší majetek. Oproti němu Petr Pavel svými kroky po listopadu 1989 odčinil jaksi svůj hřích. Svůj hřích, že i on se rovněž zaprodal ďáblu, jím byla komunistická strana Československa.
S obavami sleduji vývoj naší země. Musím konstatovat, že přeji všem prodejným důchodcům naší země, že se jejich důchod nezvýší, jak jim sliboval jejich mecenáš Andrej Babiš. Sedli mu na lep, a protože neměli a nemají všech pět pohromadě, nechť je postihne osud blouznivců, kteří jsou s rozumem na štíru. Žádné zvýšení důchodu se konat nebude...
Budoucí vládu ČR považuji za naprosto toxickou. Spolčit se s extremistickou SPD, navrhnout na post předsedy Sněmovny může jen člověk vydíratelný. Člověk morálních kvalit by nebyl nikdy vydíratelný, proto by nikdy nemohl souhlasit s Tomio Okamurou v předsednictví Sněmovny. Ale to není vše, čím se bude toxicita budoucí ČR prezentovat. Strana Motoristé sobě je načichlá egocentrismem Václava Klause, je to patrné z chování pana Macinky či Turka. Pan Turek je dle mého soudu naprostý narcis, sebestředný člověk, jenž pohrdá vším, co není v souladu s jeho ego...
Nečeká nás nic hezkého, vláda Petra Fialy by měla nést odpovědnost za to, že to tak vzdala, že předala tak lehce své žezlo, že se nedokázala a nedokáže bránit stále novým invektivám, jež přicházejí z řad toxické budoucí vlády. Vláda Petra Fialy jaksi nechá na sebe kydat špínu ze strany budoucí koalice, přičemž to neměla a nemá vůbec zapotřebí. Dosáhla toho hodně, jen je zticha a mě to mrzí.
Bude zase dobře. Až lidé procitnou, že sliby, že bude líp, jsou jen vylhané, že se za nimi skrývá zbabělost člověka, jenž neunesl fakt, že je nutno jej vydat soudu, aby ten učinil konečný verdikt...
Helena Vlachová
Do you speak English?
Už uplyne 36 let od chvíle, kdy se u nás změnila politická situace, což mělo samozřejmě velký dopad i na naše školství. Ruština přestala být povinným jazykem, na její místo nastoupila angličtina.
Helena Vlachová
Lásky není nikdy dost
Znechucena hnilobným podhoubím české politické scény, rozhodla jsem se, že raději budu psát o lásce. I v ní se najdou vzestupy a pády, i v ní se najdou nenávisti znepřátelených stran, přesto chci o lásce psát.
Helena Vlachová
Důchodové připojištění nikomu nedoporučuji
Být mladá, asi bych zvažovala, kam bych své úspory směřovala. Určitě ne penzijním fondům, protože jeden nikdy neví, zda budou vaše úspory vyplaceny.
Helena Vlachová
Zvracející Francouz nebo zpívající Rus?
K napsání dnešního blogu jsem se nechala inspirovat slovy našeho velkého básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Tento velikán české i světové literatury se stal pro komunisty trnem v oku.
Helena Vlachová
Ztracena v IT světě
Nikdy ve svém životě nezapadnu do bandy technozávisláků, kteří dokáží jen čučet před sebe a ťukat palci do neživých tenkých krámů, svých mobilů, případně jsou tito zaháčkováni u svého laptopu, s nímž žijí svůj virtuální život
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Ukrajina rozšíří rozsah útoků v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připomněl rafinérie
Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...
Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu
Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese...
Nehoda dvou náklaďáků blokovala od rána D5, kolona měřila až sedm kilometrů
Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na...
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý
Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po...
Pronájem výrobního objektu, 160 m2, Havířov, ul. Zemědělská
Havířov, okres Karviná
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1338
- Celková karma 18,24
- Průměrná čtenost 1123x