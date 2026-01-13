Babišova vláda mi připomíná normalizaci
Když slyším projev Andreje Babiše, hodí mě to do časů normalizace, jako bych slyšela Gustáva Husáka. I on dokázal plamenně napadat své odpůrce ze Západu i demokraticky smýšlející lidi u nás. Nedalo se to tenkrát poslouchat. Z hlediska stylistického jsou projevy Andreje Babiše vycpávkovány přemírou ukazovacích zájmen, což značí člověka, jenž se nedokáže vhodně vyjadřovat a sklouzává tak k jazykové neohrabanosti. Tento trend přejala i další členka hnutí ANO, Taťána Malá, která se bez ukazovacích zájmen neobejde.
Jenže kdyby šlo jen o propagandistické projevy Andreje Babiše, v nichž se opájí svou dokonalostí (myslím si, že by měl mít na paměti rčení o tom, že pýcha předchází pád). Velkým průšvihem současné koalice je Tomio Okamura, před nímž varoval jeho bratr, doporučoval, aby nebyl Tomio Okamura zvolen jako předseda PS. I stalo se. Že si koalice zvolila nemožného člověka do čela PS, svědčí novoroční projev Tomia Okamury. Jako by jej přednesl šílenec, psychicky nemocný jedinec. Tolik nenávisti na Nový rok se nesluší. Do nového roku bychom měli vkročit zklidněni, neměli bychom šířit zlo, ale zkuste toto vysvětlit někomu, kdo si zvolil jako zdroj příjmů politický business, dokola se opakující fráze, které mohou vyvolávat agresivitu, strach, nenávist.
A pak tu máme Filipa Turka. Na jeho adresu může platit nerudovské „Kam s ním.“ K tomu dodávám, že snad jedině do medu či do moštárny. Zatím se tento reprezentant Motoristů do vlády nedostal, nicméně tam má již našlápnuto. Pohled na něj ve mně evokuje rychlenou zeleninu. Navenek působí zrale, ale uvnitř je nezralá, někdy už hnije. On na mě takto působí, působí jako přerostlé dítě nebo také cirkusový medvěd, jehož je nutno vodit na řetězu, aby se nad ním neztratil dohled. Proto si jej snad vzal Petr Macinka na Ukrajinu. Aby se situace trochu zklidnila, Filip Turek byl uklizen na ministerstvo životního prostředí coby vládní zmocněnec...co se z toho všeho vyklube, uvidíme. Možná by bylo opravdu nejlepší poslat jej do moštárny, ať si tam zkonzumuje, co si zavařil...
No nic. Pro mě nejsou následující roky ničím jiným než každodenní frustrací, když si uvědomím normalizaci, která se tu objevila v nové podobě. V mých vzpomínkách to byla ubíjející doba, kdy vše pokryla komunistická šeď. Něco podobného očekávám. Abych si uchovala rovnováhu, raději budu přepínat TV kanály, než abych slyšela slova z úst současného premiéra a jeho přisluhovačů. Slibují toho hodně, jejich voliči by už měli trénovat ústní svaly, aby je měli připravené, až jim budou létat pečení holuby do ...
Helena Vlachová
Střet dvou kultur
Nejsem rasistka. Netrpím rasovou nesnášenlivostí a dokážu pochopit lidi z třetího světa, kteří přicházejí do Evropy za obživou. Ale má to jedno velké ALE. Tito lidé musí respektovat zákony a pravidla žití v dané evropské zemi.
Helena Vlachová
Uznávám pouze tradiční rodinu
Tímto blogem mohu vyvolat spoustu protivenstvích, nicméně v životě vycházím ze svých zkušeností i z přírody. Jejích zákonů. Proto si stojím za názorem, že jediné prospěšně zdraví v novodobé civilizaci zůstává tradiční rodina.
Helena Vlachová
Páteř člověka bez páteře
Tak adept na ministra životního prostředí Filip Turek churaví. Bohužel mu nevěřím. Tímto blogem vyjadřuji své osobní stanovisko i domněnky vůči influencerovi Turkovi, jenž by se měl stát novým ministrem životního prostředí.
Helena Vlachová
Moje téměř devadesátiletá maminka
Nikdo z nás nemůže tušit, jak dlouho tu bude plápolat jeho svíčka života. Někteří lidé odcházejí, aniž by se dožili úctyhodného věku. Mí rodiče jsou jaksi výjimkou, zůstávají tu, i když můj tatínek to tu zabalil ve svých 91 letech
Helena Vlachová
Péče o rodiče - seniora
Myslím si, že jsem si v dnešní době zvykli na to, že žijeme, že se nám žije dobře, jaksi jsme si z mysli vytěsnili okamžik, kdy je nutno pomoci přestárlému rodiči. A není to ani za mák lehké.
