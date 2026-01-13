Babišova vláda mi připomíná normalizaci

Je mi velmi líto, když vidím, kdo stanul v čele naší vlády. Hnutí ANO muselo vzít za vděk hnutím SPD a Motoristy sobě. Hůř už si vítěz voleb nemohl vybrat. Jenže kdo by šel do koalice s Andrejem Babišem? Málokdo. Je to tak.

Když slyším projev Andreje Babiše, hodí mě to do časů normalizace, jako bych slyšela Gustáva Husáka. I on dokázal plamenně napadat své odpůrce ze Západu i demokraticky smýšlející lidi u nás. Nedalo se to tenkrát poslouchat. Z hlediska stylistického jsou projevy Andreje Babiše vycpávkovány přemírou ukazovacích zájmen, což značí člověka, jenž se nedokáže vhodně vyjadřovat a sklouzává tak k jazykové neohrabanosti. Tento trend přejala i další členka hnutí ANO, Taťána Malá, která se bez ukazovacích zájmen neobejde.

Jenže kdyby šlo jen o propagandistické projevy Andreje Babiše, v nichž se opájí svou dokonalostí (myslím si, že by měl mít na paměti rčení o tom, že pýcha předchází pád). Velkým průšvihem současné koalice je Tomio Okamura, před nímž varoval jeho bratr, doporučoval, aby nebyl Tomio Okamura zvolen jako předseda PS. I stalo se. Že si koalice zvolila nemožného člověka do čela PS, svědčí novoroční projev Tomia Okamury. Jako by jej přednesl šílenec, psychicky nemocný jedinec. Tolik nenávisti na Nový rok se nesluší. Do nového roku bychom měli vkročit zklidněni, neměli bychom šířit zlo, ale zkuste toto vysvětlit někomu, kdo si zvolil jako zdroj příjmů politický business, dokola se opakující fráze, které mohou vyvolávat agresivitu, strach, nenávist.

A pak tu máme Filipa Turka. Na jeho adresu může platit nerudovské „Kam s ním.“ K tomu dodávám, že snad jedině do medu či do moštárny. Zatím se tento reprezentant Motoristů do vlády nedostal, nicméně tam má již našlápnuto. Pohled na něj ve mně evokuje rychlenou zeleninu. Navenek působí zrale, ale uvnitř je nezralá, někdy už hnije. On na mě takto působí, působí jako přerostlé dítě nebo také cirkusový medvěd, jehož je nutno vodit na řetězu, aby se nad ním neztratil dohled. Proto si jej snad vzal Petr Macinka na Ukrajinu. Aby se situace trochu zklidnila, Filip Turek byl uklizen na ministerstvo životního prostředí coby vládní zmocněnec...co se z toho všeho vyklube, uvidíme. Možná by bylo opravdu nejlepší poslat jej do moštárny, ať si tam zkonzumuje, co si zavařil...

No nic. Pro mě nejsou následující roky ničím jiným než každodenní frustrací, když si uvědomím normalizaci, která se tu objevila v nové podobě. V mých vzpomínkách to byla ubíjející doba, kdy vše pokryla komunistická šeď. Něco podobného očekávám. Abych si uchovala rovnováhu, raději budu přepínat TV kanály, než abych slyšela slova z úst současného premiéra a jeho přisluhovačů. Slibují toho hodně, jejich voliči by už měli trénovat ústní svaly, aby je měli připravené, až jim budou létat pečení holuby do ...

Autor: Helena Vlachová | úterý 13.1.2026 14:52 | karma článku: 10,88 | přečteno: 159x

Další články autora

Helena Vlachová

Střet dvou kultur

Nejsem rasistka. Netrpím rasovou nesnášenlivostí a dokážu pochopit lidi z třetího světa, kteří přicházejí do Evropy za obživou. Ale má to jedno velké ALE. Tito lidé musí respektovat zákony a pravidla žití v dané evropské zemi.

2.1.2026 v 6:17 | Karma: 18,56 | Přečteno: 703x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Uznávám pouze tradiční rodinu

Tímto blogem mohu vyvolat spoustu protivenstvích, nicméně v životě vycházím ze svých zkušeností i z přírody. Jejích zákonů. Proto si stojím za názorem, že jediné prospěšně zdraví v novodobé civilizaci zůstává tradiční rodina.

29.12.2025 v 16:55 | Karma: 27,54 | Přečteno: 878x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Páteř člověka bez páteře

Tak adept na ministra životního prostředí Filip Turek churaví. Bohužel mu nevěřím. Tímto blogem vyjadřuji své osobní stanovisko i domněnky vůči influencerovi Turkovi, jenž by se měl stát novým ministrem životního prostředí.

8.12.2025 v 15:11 | Karma: 27,39 | Přečteno: 1040x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Moje téměř devadesátiletá maminka

Nikdo z nás nemůže tušit, jak dlouho tu bude plápolat jeho svíčka života. Někteří lidé odcházejí, aniž by se dožili úctyhodného věku. Mí rodiče jsou jaksi výjimkou, zůstávají tu, i když můj tatínek to tu zabalil ve svých 91 letech

5.12.2025 v 18:22 | Karma: 21,35 | Přečteno: 633x | Diskuse | Ostatní

Helena Vlachová

Péče o rodiče - seniora

Myslím si, že jsem si v dnešní době zvykli na to, že žijeme, že se nám žije dobře, jaksi jsme si z mysli vytěsnili okamžik, kdy je nutno pomoci přestárlému rodiči. A není to ani za mák lehké.

24.11.2025 v 14:22 | Karma: 19,92 | Přečteno: 650x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Helena Vlachová

  • Počet článků 1347
  • Celková karma 20,51
  • Průměrná čtenost 1123x
Jsem především žena a v ženství spatřuji smysl svého života. Mám ráda život i s jeho těžkostmi, vážím si maličkostí, neuznávám konzumní způsob života, jsem zastánkyní svobodné vůle člověka.

