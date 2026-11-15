Andrej Babiš si může nechat z ostudy ušít kabát
Kdyby měl Andrej Babiš čistý štít, určitě by se nebyl spojil s hnutím SPD a stranou na jedno použití, jakou bezesporu jsou Motoristé. Bohužel. Má mravní šrámy, které se neodpouštějí.
Nevím, jak se Andreji Babišovi teď dýchá. Na Letné probíhá velká poklidná demonstrace, protože se občanská společnost vzdedmula, aby vyjádřlla svůj nesouhlas s kroky současné vlády. A nejde jen o veřejnoprávní média, kvůli nimž se protestuje. Jde o to, kam se naše země ubírá, když se do vlády dostalo hnutí SPD a Motoristé. Premiér se velmi rád ohání tím, že plní programové prohlášení vlády, ale podívejme se na to, co sliboval svým voličům. Splňuje hnutí ANO své předvolebnín sliby, kdy slibovalo levnější hypotéky, změnu věku odchodu do důchodu, 75% slevu na jízdném pro seniory a studenty, dostupné bydlení, změnu důchodové reformy, jak ji prosadila Fialova vláda? Dá se říci, že hnutí ANO nesplnilo nic ze svých slibů, řekla bych, že se stalo onucí hnutí SPD, které si prosazuje svůj program. Díky hnutí SPD se do parlamentu dostali lidé, kteří jsou na štíru s mravními principy. Alespoň já to takto vidím. Pan Šefčík, bývalý člen KSČ, se mi jeví jako někdo, kdo inklinuje k alkoholu a nemá rád ženy. Takto jej vnímám. A k němu lze přidat pana Rajchla, jenž se prezentuje na sociálních sítích způsobem, který může vyvolávat rozporupolné emoce. A krom slepence SPD se Andrej Babiš spojil se stranou na jedno použití, kam lze zařadit Motoristy. Myslím si, že pan Babiš může být unaven ze způsobu, jak členové této strany komunikují. Současný ministr zahraničních věcí dozajista nevystupuje jako diplomat, ale chová se jako nevyzrálý jedinec s určitým komplexem méněcennosti.
Nechtěla bych být potomkem pana Babiše, asi bych se za takového otce styděla. Jednak tím, že byl politicky aktivní před rokem 1989, člen KSČ, spolupracoval s StB, v nové době se znemožňuje jako politik. Když své hnutí zakládal, možná jeho ideje byly dobré, ale kam se nakonec dobral, není lichotivé. Nechtěla bych být v jeho kůži, myslím si, že by si z ostudy opravdu mohl nechat ušít kabát...má naši zemi reprezentovat v zahraničí, v EU, já bych se na jeho místě hanbou propadla, ale on má zřejmě hruší kůži. Zbyli mu jen posluhové, kteří ztratili svou tvář, jako ji ztratil i on...
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