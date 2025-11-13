Vodu z plic vyčůráš
Dnes to nebude lehké čtení. Přesto jsem se rozhodla tento příspěvek napsat, abych udržela kontinuitu celého blogu. Psaní pro mě navíc představuje nit, která vede mým životem a drží ho pohromadě. Je to pro mě terapie. Když píšu, získávám nadhled. Najdu ho i docela na dně. Je sice schovaný pod kamenem, ale nakonec mě zatahá za šnorchl a nenechá mě utonout.
Jen pár dní po tom, co jsem uveřejnila svůj poslední blog, se mi jednoho večera na konci 8. měsíce těhotenství udělalo zle. O aneurysmatu jsem nevěděla. Měla jsem velké vnitřní krvácení a začala jsem kolabovat. Když mě záchranka přivezla do porodnice na Bulovce, zjistili, že miminko už nežije.
To je jedna z posledních věcí, co si pamatuji, než mě uspali. Pak jsem dlouho spala a zdály se mi hezké sny. Ve skutečném světě se ale děly velké věci. Tři operace, sedm minut oživování, padesát čtyři krevních transfuzí!
Pokud byste to nevěděli, tak i v dnešním světě existují hrdinové. I v těch nejdramatičtějších momentech dokáží udělat přesně to, co je třeba. Někteří ani nejsou ve službě, a přesto i ve dvě hodiny ráno kvůli vám přijedou. Čtete-li rádi můj blog a můžete, darujte prosím za mě krev. Její zásoby na Bulovce se po mé návštěvě asi značně ztenčily.
Probudila jsem se na áru. Z krásného snění do zlého snu. Už jsem to tam trochu znala, protože jsem tam poslední dva dny ležela pod sedativy. Tentokrát jsem ale do toho zlého snu procitla úplně. Bylo to tvrdé, s emocemi a myšlenkami v plné síle.
Začala jsem sama dýchat. Mluvila jsem, myslela jsem, hýbala všemi končetinami. Všichni byli optimističtí. Říkali mi, že od teď budu slavit narozeniny dvakrát do roka.
Nemocnice mě děsily odjakživa. Ale zjistila, že nemocniční chodby nejsou zdaleka tak strašně bílé ani dlouhé. Mé dny navíc začaly mít světlé chvilky. Brzy jsem se s pomocí sestřiček posadila. Převezli mě z ára na jipku. Snědla jsem své první sousto. Troufla jsem si požádat sanitářku o čaj místo bílé kávy...
A pak přišel den, kdy jsem si za velké podpory personálu stoupla. Nepodceňujte sílu vůle. I když se vám zdá, že umyvadlo na druhé straně místnosti je vlastně na jiné planetě – nádech, výdech a krok, nádech, výdech a krok – nakonec tam dojdete.
Další den jsem posunula své hranice a došla až ke dveřím. Potom se dveře jipky otevřely a já jsem po týdnu opět patřila do světa. S chodítkem a holým zadkem jsem vyšla na chodbu oddělení. Ten svět měl fialově natřené stěny a spoustu nových tváří sestřiček. Došla jsem až na pokoj, kde jsem se zabydlela na několik dalších dní.
Bylo načase začít se osamostatňovat. Všichni ve mně měli velkou důvěru. A tak jsem i já sebrala odvahu, zabalila baťůžek, a vyrazila poprvé sama na záchod. Bylo to jako jít s kocovinou do kopce proti větru. Ruce pro jistotu držely břicho, protože jsem si pořád nebyla jistá, jestli se cestou nerozpadnu.
Postupně jsem začala podnikat delší výpravy. Vydala jsem se třeba ke stojanům s letáky. Nebo k jídelně, kde jsem se posadila s hrnkem čaje. To byl blažený moment, asi jako sedět se Sachrem v Café Louvre. Jednoho dne jsem vyšla z pokoje na druhou stranu. Na konci chodby jsem prorvala kapačku dveřmi na terasu a opět spatřila slunce. Bylo pořád na svém místě.
Čím lépe se mi dařilo, tím více jsem si uvědomovala některé změny mého nově zrozeného těla. Přišla jsem sice o slezinu, ale získala jsem trombózu v levé noze. Dále jsem byla upgradovaná o čtyřikrát vyměněný krevní oběh, takže minimálně na verzi 100.2. Voda na plicích byla už jen takový doplněk, něco jako náušnice.
Manžel mě ale dokázal povzbudit. Jednoho dne jsem si mu posteskla, že se dusím, když se pokusím ležet na levém boku a že za to může asi ta voda na plicích. Na to on bez váhání poznamenal, že o nic nejde, že vodu z plic vyčůrám. Ještě, že ho mám. Díky němu jsem získala pocit, že to přežiju. Jestli mi totiž v životě něco fakt jde, tak je to čůrání.
Centrální vstup do mého krevního oběhu mi začal zůstávat převážně na parádu. Znamení, že brzy půjdu domů. Dovolím si ale ještě malou poznámku. Můj „centrál“, jak se říká v nemocniční hantýrce, byl totiž výjimečný. Udivoval i některé sestřičky – měl až pět vstupů! Na každou světovou stranu jeden a jeden do nebe.
Po necelých dvou týdnech jsem prošla kolem stojanů s letáky i kolem jídelny. Pak se otevřely dveře a já šla domů. Vyhrála jsem svůj nejdůležitější závod.
Je tu ale ještě něco, o čem bych chtěla napsat. Jednoho večera v nemocnici ke mně přišel anděl. Byla to paní doktorka a sklonila se nad mojí postelí. Přišla, aby vnesla trochu světla do mých myšlenek. To aneurysma, které mi prasklo na velmi neobvyklém místě, bylo pravděpodobně časovaná bomba. Měla jsem asi 25 procentní šanci, že to přežiju. Ale nebyla jsem na to sama. Byla jsem těhotná. Miminko částečně utlačovalo krvácení a zároveň jsem měla díky těhotenství více krve v krevním oběhu. Velmi brzy po příjezdu do porodnice mi udělali císařský řez a krvácení objevili. Než bych prý jako běžný pacient absolvovala kolečko vyšetření, tak bych vykrvácela.
Tady mi docházejí slova…
Náš milý Tobiáši. Chtěla bych věřit, že sis vybral svůj osud. Že jsi věděl od začátku, jak to celé dopadne, a proto jsi přišel. Nikdy na Tebe nezapomeneme. Byl jsi se mnou osm měsíců, ale kus Tebe ve mně bude dál žít. Budeš tu s námi, v našich srdcích, už napořád.
Tento blog bych ráda věnovala lékařům a sestrám. Díky, že jste to nevzdali!
Helena Opršalová
Jedno dítě, žádný dítě
Mateřství je jedna z věcí, na kterou se nedá úplně připravit. Pokud k Vám byla kamarádka upřímná, lehce vám naznačila, že cesta začátkem mateřství může být lemována železnými kříži a zdí, za kterou se nacházejí Bohnice.
Helena Opršalová
Jen v nezbytných případech
Když mi máma předávala flešku se staženým Krtečkem pro svého vnoučka, věděla jsem, že si zadělává na problém. Schovala jsem ji do šuplíku s vařečkami. Tam ji manžel nenajde.
Helena Opršalová
Na mateřský se naučíš víc než jen říkanky
Nedávno jsem zaslechla názor, že ženy na mateřské zakrňují. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy jsem odsávala z nosu a říkala neplakej. Dotklo se mě to. Zároveň to ale zabrnkalo na citlivou strunu. Co když je to pravda?
Helena Opršalová
Učíte ho taky mluvit, nebo jenom řve
Na naše dvouleté dítě jsme na týdenní zájezd k moři získali slevu 15 procent. Nechápu. Děti by měly být za příplatek.
Helena Opršalová
Cvičená opička Adam
Přišlo to bez varování. Slunce rozřízlo poslední noční šeď a my jsme zjistili, že Adamovo bezradné tápání po klice je u konce. Právě včas, aby oslavil dva roky.
