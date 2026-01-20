Ořezat pastelky
Ruptura aneurysmatu arterie lienalis popsaná v mé propouštěcí zprávě z nemocnice zatím vyvolala obdiv u všech lékařů, které jsem od té doby navštívila. Pochopila jsem, že to je zaklínadlo, zřejmě jen o trochu jemnější verze Avada Kedavra. Zaklínadlo, které se překládá do lidštiny jako prasklá céva.
Okolnosti celé události byly hodně bolestivé a už jsem o nich psala v minulém blogu. S návratem domů z nemocnice nastalo období rekonvalescence. Člověk se těžko srovnává s tím, že najednou ztratí kontrolu nad svým životem. Naštěstí kontrolu převzala moje rodina, takže jsem měla dostatek času v klidu vstát z mrtvých. Patří jim mé velké dík.
Když člověk hodně času odpočívá, začne svět odpočívat s ním. Hodiny tikaly méně nahlas, chuť jídla se déle rozpouštěla na jazyku a řev našeho tříletého syna trval snad sto let, než ho konečně pohltily stěny. (Ten řev, ne syna.) Chodila jsem velmi pomalu v předklonu staré babky, pomalu jsem jedla, pomalu dýchala a myslela. Dopřála jsem si ten největší luxus na světě a zpomalila jsem.
Brzy jsem začala chodit na procházky. Metodu mindfulness jsem znala už dřív, ale nikdy jsem neměla takovou příležitost toto vědomé pozorování vyzkoušet. Například jsem vědomě pozorovala padající list. Vědomě jsem chodila tou samou ulicí tam a zpět. Vědomě jsem se hrabala dlouhé minuty v kamínkách a cítila jejich chlad. Vědomě jsem čichala k trávě a jedla ji. Vědomě jsem očekávala příjezd policie.
Pokud by mě chtěli zatknout, vysvětlila bych jim, že je vše v naprostém pořádku a svoji výpověď zakončila dlouhým falešným Óm. Ukázala bych jim své sešité břicho a zjizvené srdce a oni by mě nechali dál žrát trávu. Zase by mi bylo fajn. Občas by se mi sice lehce zatočila hlava, ale tak nějak s jistotou bych tušila, že kdyžtak dolezu domů po čtyřech.
Mindfulness mi otevřelo brány přítomnosti a já jsem si mohla oddychnout tady a teď. Minulost zůstala mimo dosah a budoucnost se ještě nestala. Přesto mé myšlenky občas unikaly z bezpečných mantinelů. Napadaly mě různé otázky. Kdy začne sněžit? Kdy si budu zase moct pochovat našeho Adámka? Budu letos lyžovat? Proč zrovna já?
Proč zrovna já? Proč zrovna mně muselo prasknout aneurysma v devátém měsíci těhotenství? Mému tátovi bylo padesát, když málem přišel o život. Měl aneurysma na aortě, které mu odoperovali na poslední chvíli. Tohle byla jasná stopa. Máme to v genech. Jenže genetické testy, které mi nedávno udělali, žádné dědičné onemocnění neprokázaly. Že by náhoda? Ne ne, kdepak. Ve skutečnosti se to stalo takhle…
Kdysi dávno přistoupila ke kolébce našeho předka zlá sudička, kterou nepozvali na vánoční večírek. Sklonila se nad kolébku a vynesla svůj soud: „Tvůj rod bude proklet. Odsuzuji tebe a tvé potomky ke sto letům cévní nedostatečnosti.“ Potom přispěchala ke kolébce hodná sudička a tu zlou odmrštila z okna. Pak pravila: „A já ti věnuji anděla strážného. Je expert přes disekce aorty a ruptury aneurysmatu. Pevně věřím, že dokáže vyřešit i ten největší průser.“
Tak nějak to muselo být. S tátou nás kromě genů pojí prokletí. Zároveň ale ohromné štěstí, které má větší moc. Nezbývá mi než věřit, že všechno nakonec dobře dopadne.
Když jsem tak jednou polehávala v rámci rekonvalescence na gauči a pozorovala flek na stropě, napadlo mě, jak neskutečně je život proměnlivý. Ještě nedávno jsem se snažila přimět manžela, aby mi co nejvíc ulevil od každodenní rutiny v péči o Adama. Teď se o něj staral převážně on a já si přitom ze všeho nejvíc přála vyčistit Adamovi zuby. Lehnout si vedle něj na bok, když usíná. Přečíst mu pohádku. Utřít mu zadeček. Jenže mi scházela energie.
Jedna věc byla ale naléhavější než všechno ostatní. Na Adamově stolečku stály v hrníčku jeho neořezané pastelky. Zůstaly neořezané, když mě odvezla sanitka a já jsem málem umřela. Kolikrát před tím jsem je jen chtěla ořezat!? Jenže jsem zrovna potřebovala vařit. Nebo vysát. Nebo si něco vyřídit. Večer jsem si říkávala, že ráno to už určitě udělám. Jenže neudělala.
Teď tam stály a pohled na ně mi propichoval srdce. Představa, že bych je už nikdy neořezala, mě zabolela do hloubky všech podkožních vrstev. Tenké hlásky pastelek na mě nyní od Adamova stolečku volaly: „Ty jsi tomu dala. Odkládat věci se nevyplácí. Polepšíš se?“ A hlas mojí duše zařval: „Ano!“. Potom jsem pokorně poklekla vedle synova stolečku a vzala do ruky ořezávátko.
Helena Opršalová
Helena Opršalová
Helena Opršalová
Helena Opršalová
Helena Opršalová
