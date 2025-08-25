Jedno dítě, žádný dítě
Moje první týdny po porodu se táhly hlubokým bahnem. Myslela jsem, že k druhému dítěti se neodhodlám. Nyní, v 8. měsíci těhotenství, jsem se rozhodla, že se poučím z některých chyb a udělám vše pro to, abych podruhé nechodila kolem zdí, ale podél ohrady s jednorožci.
Nejdřív ale začnu začátkem - tedy těhotenstvím, když už jedno dítě máte. Pravidla jsou prostá. Nemůžete se v klidu vyzvracet. Nemůžete si lehnout, když se vám podlamují kolena. Nemůžete ani omdlít uprostřed Palmovky, protože vaše první dítě by přejela tramvaj. Štístko a Poupěnka jistě nenahráli píseň Skáčeme, aby v někom vyvolali nevolnosti. Bohužel zrovna tuto píseň chtěl můj syn poslouchat dokola jako doprovod k mému utrpení v prvním trimestru, a tím ji odsoudil na věčnost do záchodové mísy.
I když se snažíte myslet trochu víc na sebe a potažmo na nově vznikající život – například se najíte, když máte hlad – většinu vaši pozornost stejně směřujete k batoleti po vašem boku. Vaše ztuhlá záda jdou stranou, protože vy dáte přednost masáži obličejových fascií svého prvorozeného syna, která vás stáhne o peníze za masáž zad. Poradila vám to logopedka, aby se tomu chudáčkovi konečně rozvázal jazýček a on řekl první slovíčka a větičky. (Adam jinak mluví plynule. Jde jen o to, že paní logopedka ještě nepoznala, že Adamovou rodnou řečí je jazyk indiánského kmene z povodí Orinoka, kde jako Indián Divoký Déšť prožil celý svůj předchozí život.)
Ale zpět k jádru věci. Konečně jsem oprášila pavučiny z tašek, vymetla pavouky ze šuplíků a začala s přípravou na příchod juniora. Tentokrát si na mě nepřijde.
Zaprvé: Vyhodila jsem ohřívač lahviček. Po prvním porodu jsem ho pořídila, protože pokyn z porodnice zněl jasně - kromě kojení dokrmovat dítě umělým mlékem o teplotě 37 stupňů. Ohřívač lahviček se ale zmohl jen na 45 stupňů a víc. A tam to všechno začalo. Celá moje rodina byla nucena před tímto strojem padnout na kolena. Moje máma tvrdila, že návod je jen v ruštině, oprašovala azbuku a pak zbrkle mačkala vše, co mohla. Manžel se na to podíval analytickým zrakem a pomocí rovnice o dvou neznámých mi vysvětlil, proč stroj nefunguje. Těžko přesvědčíte čerstvou matku, které tečou z očí proudy slz obohacené o mléko, že jde o hovno. Tehdy jsem prostě selhala.
Když jsem konečně ohřála mléko v mikrovlnce, a tím zaprodala svoji duši ďáblu, přemístila jsem ho do injekční stříkačky. Od sestry v porodnici budete mít další jasné instrukce: ke krmení dítěte nepoužívat lahvičku, používat stříkačku. Zavedete ji společně s vaším malíčkem dítěti na správný bod do pusinky a když budete mít štěstí, dítě začne sát. Protože jakmile dáte dítěti jednou lahvičku, posrala jste to a celá Laktační liga vám bude stát za dveřmi a zasype váš dům výtisky Strážné věže kojení.
A tak jsem už nyní vysterilizovala sterilizátor a v něm vysterilizuji stříkačky. Možná budu dokrmovat, možná si budu píchat drogy, člověk nikdy neví.
S tím pochopitelně souvisí další zábavička na dlouhé noci – vážení miminka. Věřím, že má nějaký smysl vážit novorozence po kojení, abyste se radovala, že spapal celých 30 ml mléka. Případně abyste zjistila, že spapal pouze 10 ml a tudíž dalších 20 umělého musíte dodat. Věřím, že nemá smysl vážit dítě, abyste zjistila, že spapal mínus 30 ml, protože to naznačuje, že vy nekojíte dítě, ale dítě kojí vás. Váhu ještě máme. Brzy ji rituálně poplivu a pak ji za úplňku spálím.
Musím už taky začít prát výbavičku. Na pračce nastavím 90 stupňů a jako první vyperu tu roztomilou zavinovačku, co v zimě hřeje a v létě chladí. Pokud z ní zbyde víc než jen cár scvrklé bio bavlny, tak ji i vyžehlím. Bude tu čekat na miminko, potištěná lesními zvířátky a se spoustou šňůrek na zavazování. Jednoho dne, dá-li Bůh, do toho miminko na třetí pokus uvážu a vyfotím. Potom ty blbý šňůry rozstříhám, osvobodím řvoucí dítě a objednám si z Alzy za dvě stovky rychlo-zavinovačku na sucháč.
Pořídila jsem taky dvojkočár. Budu s ním chodit po ulicích a čekat, až se mě nějaká novopečená maminka s jednokočárem zeptá, jak se mám. Potom přijde moje chvíle. Podívám se do očí té ubohé ženě, co se poprvé stala matkou a zrovna má pocit, že přišla o svůj život, a řeknu ji: „To víš, jedno dítě, žádný dítě.“ To jsem totiž děsně milovala.
Nedávno jsem jela metrem. Na Vyšehradě nastoupil ožralý bezdomovec, který řval, nadával a kopal. Pak jsem se podívala pořádně jeho směrem a zjistila jsem, že jen nastoupila matka s dvěma malými dětmi. Nepopírám, že mám obavy. Nervózně chodím kolem naší jabloně, které se urodilo jedno jablíčko. Říkám si, kdo s koho. Jablíčko se pevně drží větve, já si hladím své těhotenské břicho. Čekám, kdy to propukne, jablko dozraje, spadne a já si přinesu domů z porodnice dalšího člena rodiny. O tom, bude-li jablíčko sladké, kyselé, či naprosto originální, jednou napíšu. Jednou, snad za pár let, až se dětský pláč a hysterický řev staršího sourozence spojí v bílý šum vedle v pokoji a já budu opět smět spatřit světlo displeje svého laptopu.
Helena Opršalová
Jen v nezbytných případech
Když mi máma předávala flešku se staženým Krtečkem pro svého vnoučka, věděla jsem, že si zadělává na problém. Schovala jsem ji do šuplíku s vařečkami. Tam ji manžel nenajde.
Helena Opršalová
Na mateřský se naučíš víc než jen říkanky
Nedávno jsem zaslechla názor, že ženy na mateřské zakrňují. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy jsem odsávala z nosu a říkala neplakej. Dotklo se mě to. Zároveň to ale zabrnkalo na citlivou strunu. Co když je to pravda?
Helena Opršalová
Učíte ho taky mluvit, nebo jenom řve
Na naše dvouleté dítě jsme na týdenní zájezd k moři získali slevu 15 procent. Nechápu. Děti by měly být za příplatek.
Helena Opršalová
Cvičená opička Adam
Přišlo to bez varování. Slunce rozřízlo poslední noční šeď a my jsme zjistili, že Adamovo bezradné tápání po klice je u konce. Právě včas, aby oslavil dva roky.
Helena Opršalová
Fixovaný zlobílek
Sedím sama v koutu restaurace. Manžel právě odlezl i s talířem a někde mezi barem a záchody se snaží nakrmit zdrhající dítě.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi
Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal...
Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia
V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v...
Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska
Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce...
Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 818x